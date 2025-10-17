ญี่ปุ่นอาลัย “มุรายามะ โทมิอิจิ” ผู้กล่าวขอโทษปมสงครามโลกครั้งที่ 2 ถึงแก่อสัญกรรมในวัย 101 ปี
มุรายามะ โทมิอิจิ อดีตนายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่น ผู้กล่าวขอโทษปมสงครามโลกครั้งที่ 2 ถึงแก่อสัญกรรมแล้ว ด้วยวัย 101 ปี
มูุรายามะ โทมิอิจิ อดีตนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น ผู้เป็นที่รู้จักจาก “คำแถลงการณ์มุรายามะ” ในปี 1995 ที่กล่าวขอโทษอย่างเป็นทางการต่อเหยื่อในเอเชียจากการรุกรานในสงครามโลกครั้งที่สอง ได้เสียชีวิตลงแล้วเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา (17 ตุลาคม) ด้วยวัย 101 ปี
การเสียชีวิตของนายมุรายามะได้รับการยืนยันจากแถลงการณ์ของ มิซึโฮะ ฟุกุชิมะ หัวหน้าพรรคประชาธิปไตยสังคมญี่ปุ่น โดยมุรายามะเสียชีวิตที่โรงพยาบาลในเมืองโออิตะ บ้านเกิดของเขา ทางตะวันตกเฉียงใต้ของญี่ปุ่น
มุรายามะ ซึ่งเป็นหัวหน้าพรรคสังคมนิยมญี่ปุ่นในขณะนั้น ได้นำรัฐบาลผสมบริหารประเทศตั้งแต่เดือนมิถุนายน 1994 ถึงมกราคม 1996
คำขอโทษที่เขาประกาศในฐานะนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 1995 ซึ่งเป็นวันครบรอบ 50 ปีของการยอมจำนนอย่างไม่มีเงื่อนไขของญี่ปุ่นในสงครามโลกครั้งที่สอง ถูกมองว่าเป็นการแสดงความสำนึกผิดหลักของญี่ปุ่น ต่ออดีตการล่าอาณานิคมและสงคราม และนับตั้งแต่นั้นมา นายกรัฐมนตรีทุกคนก็ให้การรับรองคำแถลงการณ์นี้ จนกระทั่ง ชินโซ อาเบะ นายกรัฐมนตรีสายชาตินิยม ได้หยุดกล่าวคำขอโทษดังกล่าวในปี 2013
มุรายามะเคยออกมาวิพากษ์วิจารณ์ความพยายามที่เพิ่มขึ้นของสมาชิกสภาสายชาตินิยม ที่พยายามทำลายความน่าเชื่อถือของการขอโทษเรื่องการบังคับค้าประเวณี โดยอ้างว่าขาดเอกสารสงครามอย่างเป็นทางการที่ระบุว่ารัฐบาลในขณะนั้นได้บังคับผู้หญิงเอเชียให้ขายบริการทางเพศสำหรับทหารญี่ปุ่นอย่างเป็นระบบ
