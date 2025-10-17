เขมร กุเรื่อง! โพสต์คลิป อ้าง ทหารไทย สร้างถนนรุกล้ำดินแดน ลั่น “ไม่รู้จักฟังภาษามนุษย์”

ข่าว

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 17 ต.ค. 2568 09:21 น.| อัปเดต: 17 ต.ค. 2568 09:21 น.
กัมพูชา โพสต์คลิปกล่าวหา ทหารไทย สร้างถนนรุกล้ำดินแดน ลั่น “ยกเลิกเจรจา คนพวกนี้ไม่รู้จักภาษามนุษย์” ฝ่ายความมั่นคงไทย โต้กลับ ยืนยันทำให้เขตแดนไทย

สถานการณ์ตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา กลับมาปะทุขึ้นอีกครั้ง แต่คราวนี้เป็นพื้นที่จังหวัดตราด หลังจากที่มีการเผยแพร่คลิปวิดีโอจากฝั่งกัมพูชา ซึ่งบันทึกภาพการเคลื่อนไหวของทหารไทย พร้อมกับข้อความที่เต็มไปด้วยถ้อยคำที่รุนแรงและกล่าวหาว่าฝ่ายไทยกำลังรุกล้ำอธิปไตย

คลิปดังกล่าว ถูกโพสต์โดยทหารกัมพูชา เผยให้เห็นภาพยานเกราะและรถบรรทุกของฝ่ายไทยกำลังดำเนินการสร้างถนนในพื้นที่ชายแดนตรงข้ามบ้านหนองรี ต.ชำราก อ.เมือง จ.ตราด นอกจากจะโพสต์คลิปกุเรื่องรุกล้ำเขตแดนแล้ว ฝั่งเขมรยังใส่แคปชั่นประกอบเป็นภาษากัมพูชา แปลเป็นไทยได้ว่า “ฝ่ายไทยได้เปิดทางถนนเข้าสู่พื้นที่พลกดมเรีย (O’Phlok Domrei) จังหวัดโพธิสัตว์ ควรหยุดเจรจากับพวกเขา เพราะพูดไปก็ไม่มีประโยชน์ คนพวกนี้ไม่รู้จักฟังภาษามนุษย์เลยสักนิด”

อย่างไรก็ตาม หน่วยงานความมั่นคงของไทยได้ออกมาปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวในทันที โดยยืนยันว่า “การดำเนินการทั้งหมดเป็นการเปิดเส้นทางทางทหารเพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดน และยืนยันว่าทำอยู่ในอาณาเขตของประเทศไทย ไม่มีการรุกล้ำเข้าไปในพื้นที่ของประเทศเพื่อนบ้านตามที่ถูกกล่าวอ้าง”

แม้สถานการณ์โดยรวมจะยังคงสงบ แต่เหตุการณ์ล่าสุดนี้ได้เพิ่มดีกรีความร้อนแรงของสงครามข่าวสาร และทำให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยต้องยกระดับมาตรการเฝ้าระวังในพื้นที่ชายแดนจังหวัดตราดอย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้น

 

อ้างอิงจาก : honekrasae

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 17 ต.ค. 2568 09:21 น.| อัปเดต: 17 ต.ค. 2568 09:21 น.
