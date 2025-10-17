ข่าวดาราบันเทิง

โดม ปกรณ์ ลัม หนุนนายกฯ อนุทิน ปราบสแกมเมอร์เขมร เห็นเองกับตาไม่กล้าใช้ชีวิต

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 17 ต.ค. 2568 16:24 น.| อัปเดต: 17 ต.ค. 2568 16:24 น.
โดม ปกรณ์ ลัม หนุนนายกฯ อนุทิน ลงดาบสแกมเมอร์ เล่าประสบการณ์ตรง เคยไปทำงานที่กัมพูชา เห็นตึกสแกมเมอร์กับตา น่ากลัวจนไม่กล้าออกไปไหน หวั่นถูกลักพาตัว

นับเป็นอีกหนึ่งคนบันเทิงที่ออกมาเคลื่อนไหวตรง ๆ ในการแสดงจุดยืนสนับสนุน นายกรัฐมนตรี อนุทิน ชาญวีรกูล ในการกวาดล้างแก๊งสแกมเมอร์อย่างเต็มที่ โดยนักร้องและพระเอกตลอดการอย่าง โดม ปกรณ์ ลัม ได้ออกมาโพสต์เล่าบนเฟซบุ๊กว่า ครั้งหนึ่งเคยได้เดินทางไปทำงานที่กัมพูชา และเห็นตึกสแกมเมอร์มากับตา บริเวณนั้นน่ากลัวมาก จนเจ้าตัวไม่กล้าที่จะออกจากโรงแรมมาเดินข้างนอกเพียงลำพัง เพราะกลัวถูกลักพาตัว

“ผมมีโอกาส เคยไปทำงานที่ พนมเปญ และ ปอยเปต หลายครั้ง บอกได้เต็มปากว่า เคยเห็นตึกพวก Scammers มาด้วยตาตัวเอง!! และแม้แต่คน กัมพูชา เองที่มาขับรถรับส่งให้ผม ยังชี้ให้ดูว่า นี้คือตึกที่ Scammers ทำงานอยู่!!

ที่นั้นมีตึกพวก Scammers อยู่เต็มไปหมด ผมไปทำงานทุกครั้ง ก็กลัวทุกครั้ง แม้แต่ WiFi โรงแรมยังไม่กล้าต่อ กลัวโดนแฮ็คขอมูล เวลาหิวข้าวส่วนใหญ่ก็จะสั่งกินในโรงแรม เพราะไม่กล้าออกไปกินข้างนอก กลัวโดนลักพาตัว!!

ยืนยันได้เลยว่า เมืองเหล่านี้ถูกขับเคลื่อนด้วยเม็ดเงินจากพวก Scammers เป็นหลัก!!!

ผมขอให้กำลังใจ ท่าน นายก อนุทิน ปราบพวก Scammers กับเหล่านานาประเทศ อย่างเต็มที่ให้สิ้นซาก เพราะเรื่องนี้เป็นสร้างความเสียหายให้กับ นานา ประเทศ!!! อย่างประเมินค่ามิได้!!!! #scrambodia”

โดม ปกรณ์ ลัม หนุนนายกฯ อนุทิน ปราบสแกมเมอร์ ยันเห็นมากับตาตัวเองที่เขมร น่ากลัวมาก

อ้างอิงจาก : FB Dome Pakorn Lam

