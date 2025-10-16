ข่าวการเมือง

ย้อนดูโพสต์ สว.อังคณา เดือน ก.ค. เรียกร้องเขมรเคารพหลักมนุษยธรรม

เผยแพร่: 16 ต.ค. 2568 13:11 น.
69

ย้อนดูโพสต์ สว.อังคณา เมื่อช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา เรียกร้องเขมรเคารพหลักมนุษยธรรม ประณามวางกับระเบิดที่ช่องอานม้า

ยังเป็นประเด็นกันอย่างต่อเนื่องกับเรื่องของนางอังคณา นีละไพจิตร หรือ สว.อังคณา สมาชิกวุฒิสภา และนักเคลื่อนไหวด้านสิทธิมนุษยชน อย่างไรก็ตามชาวเน็ตได้มีการขุดโพสต์เฟซบุ๊กของ สว.อังคณา ตั้งแต่ช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา

โดยโพสต์เมื่อวันที่ 23 ก.ค. 68 ระบุว่า “ประณามการวางกับระเบิดในพื้นที่ช่องอานม้า เรียกร้องให้กัมพูชาเคารพหลักมนุษยธรรม และ ยึดแนวทางสันติวิธีในการแก้ปัญหาความขัดแย้งชายแดน

กับระเบิด เป็นสิ่งที่ถูกห้ามโดยไม่มีข้อยกเว้นแม้ในสภาวะสงคราม กัมพูชาเป็นประเทศที่พลเมืองจำนวนไม่น้อยรวมถึงผู้หญิงและเด็กต้องเสียชีวิต หรือกลายเป็นคนพิการสูญเสียขาในช่วงสงครามฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ยุคเขมรแดง กัมพูชาจึงควรตระหนักถึงความร้ายแรงของกับระเบิดที่เกิดต่อผู้บริสุทธิ์

การใช้กับระเบิดในพื้นที่ช่องอานม้า อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี จึงเป็นเรื่องที่สมควรถูกประณาม ทั้งนี้ ทั้งไทยและกัมพูชาต่างเป็นประเทศที่ให้สัตยาบันอนุสัญญาออตตาวา (Ottawa Treaty) ซึ่งเป็นสนธิสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการ ห้ามใช้ สะสม ผลิต และถ่ายโอนทุ่นระเบิดสังหารบุคคล (anti-personnel landmines) กัมพูชาจึงต้องเคารพและปฏิบัติตามอนุสัญญาอย่างเคร่งครัด

ประติมากรรม เก้าอี้ขาหัก (Broken Chair) เป็นประติมากรรม ซึ่งตั้งอยู่หน้าสำนักงานองค์การสหประชาชาชาติ Place des Nations นครเจนีวา เป็นสัญลักษณ์ที่มีความหมายทางการเมืองและมนุษยธรรม โดยเฉพาะในบริบทของการ ต่อต้านกับระเบิด และสนับสนุนให้ทุกประเทศลงนามและให้สัตยาบันอนุสัญญาออตตาวา #เก้าอี้ขาหักจึงเป็นเสมือนตัวแทนของผู้ที่ได้รับความเสียหายจากกับระเบิด ประติมากรรมชิ้นนี้ถูกติดตั้งในปี 1997 เพื่อสนับสนุนให้ทุกประเทศให้สัตยาบันอนุสัญญาออตตาวา เก้าอี้ขาหัก จึงเป็นสัญญาลักษณ์ของการเรียกร้องต่อประเทศที่ยังไม่ให้สัตยาบันอนุสัญญา และให้ประชาคมโลกตระหนักถึงผลกระทบของกับระเบิด และเข้าร่วมในความพยายามระดับโลกเพื่อยุติการการใช้กับระเบิด”

Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

