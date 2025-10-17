การเงินเศรษฐกิจ

เคลียร์ชัด! ซื้อบัตรคอนเสิร์ตด้วย “คนละครึ่งพลัส” ได้ไหม เช็กเงื่อนไขที่นี่

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 18 ต.ค. 2568 06:00 น.| อัปเดต: 17 ต.ค. 2568 15:41 น.
61

ใช้สิทธิ์ “คนละครึ่งพลัส” ซื้อบัตรคอนเสิร์ตได้จริงหรือไม่? เปิดทุกเงื่อนไขการใช้จ่าย ซื้ออะไรได้-ไม่ได้บ้าง พร้อมหาคำตอบที่ชัดเจนที่นี่

หลังจากที่รัฐบาลได้ประกาศโครงการ “คนละครึ่งพลัส” เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงปลายปี ได้เกิดคำถามสำคัญจากประชาชนจำนวนมากว่า สิทธิ์ที่ได้รับนั้นสามารถนำไปใช้ซื้อสินค้าและบริการด้านความบันเทิงอย่างบัตรคอนเสิร์ตได้หรือไม่ ซึ่งคำตอบในเรื่องนี้มีระบุไว้อย่างชัดเจนในเงื่อนไขของโครงการ

บทความนี้จะพาไปไขข้อสงสัยดังกล่าว โดยอ้างอิงจากเงื่อนไขประเภทสินค้าและบริการที่ระบุไว้ในเว็บไซต์ทางการของโครงการ เพื่อให้ประชาชนเข้าใจและใช้สิทธิ์ได้อย่างถูกต้อง

ก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจว่า โครงการ “คนละครึ่งพลัส” ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน โดยเน้นไปที่สินค้าและบริการที่จำเป็นเป็นหลัก ซึ่งครอบคลุมหมวดหมู่อาหารและเครื่องดื่ม สินค้าอุปโภคบริโภคทั่วไป บริการบางประเภทเช่น ร้านนวด สปา ทำเล็บ ทำผม และยังสามารถใช้กับค่าโดยสารขนส่งสาธารณะได้

หัวใจสำคัญในการตอบคำถามนี้ อยู่ในรายการสินค้าและบริการที่โครงการไม่รองรับ ซึ่งระบุไว้อย่างชัดเจนว่า ไม่สามารถใช้สิทธิ์กับสลากกินแบ่งรัฐบาล เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผลิตภัณฑ์ยาสูบ บัตรกำนัล (Gift Voucher) และบัตรเงินสด (Cash Card) ต่างๆ

และเงื่อนไขข้อสุดท้ายที่สำคัญที่สุดคือ โครงการฯ ไม่อนุญาตให้ใช้กับ “บริการในรูปแบบอื่นๆ ที่เป็นการชำระค่าสินค้าหรือบริการล่วงหน้า”

เมื่อพิจารณาจากเงื่อนไขที่ว่าห้ามใช้กับบริการที่มีการชำระเงินล่วงหน้า จึงสามารถสรุปได้อย่างชัดเจนว่า ไม่สามารถใช้สิทธิ์ “คนละครึ่งพลัส” ในการซื้อบัตรคอนเสิร์ตได้ เนื่องจากการซื้อบัตรคอนเสิร์ตถือเป็นการชำระเงินล่วงหน้าเพื่อรับบริการชมการแสดงในอนาคต ซึ่งขัดต่อเงื่อนไขที่โครงการกำหนดไว้นั่นเอง

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
กรมการปกครองอนุมัติ คำขอ &#039;ผู้กองแคท&#039; ลาออกราชการ-พ้นตำแหน่งปลัดอำเภอ ข่าว

กรมการปกครองอนุมัติ คำขอ ‘ผู้กองแคท’ ลาออกราชการ-พ้นตำแหน่งปลัดอำเภอ

34 วินาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ พบ เชลซี ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 18 ต.ค. 68

24 นาที ที่แล้ว
ราคาทองวันนี้ 18 ตุลาคม 2568 ราคาทองวันนี้

เช็กราคาทองวันนี้ ประจำวันเสาร์ที่ 18 ตุลาคม 2568 แท่ง-รูปพรรณหล่นไปแตะเท่าไหร่

28 นาที ที่แล้ว
เศรษฐกิจแย่! หม่าล่าสายพานเจ้าดัง ประกาศปิดกิจการ 31 ต.ค.นี้ หลังให้บริการมากว่า 2 ปี เศรษฐกิจ

เศรษฐกิจแย่! หม่าล่าสายพานเจ้าดัง ประกาศปิดกิจการ 31 ต.ค.นี้ หลังให้บริการมากว่า 2 ปี

32 นาที ที่แล้ว
การทางแจ้งปิดด่านเทพารักษ์ ทางลงบางพลี ข่าว

แจ้งปิด ด่านฯ เทพารักษ์ 4-ทางพิเศษกาญจนาภิเษก 18-20 ต.ค.นี้

46 นาที ที่แล้ว
ไอซ์รักชนกกันจองพลังรับบริจาค ข่าว

ยาวกว่าทุกโพสต์ ชูวิทย์ แจมปมร้อน “ไอซ์ รักชนก-กันจอมพลัง” ดึงสติฮีโร่ กลัวรับบริจาคจนตกตม้าตาย

59 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

สวนกระแส! เจ้าของแบรนด์ดัง ให้โอกาส ‘แม่เกตุ’ ขึ้นไลฟ์ขายสกินแคร์

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
การเงิน

เช็กด่วน! มือถือรุ่นเก่า ระวังอดได้เงิน ‘คนละครึ่งพลัส’ สเปกต่ำแอปฯ ไม่รองรับ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

เคลียร์ชัด! ซื้อบัตรคอนเสิร์ตด้วย “คนละครึ่งพลัส” ได้ไหม เช็กเงื่อนไขที่นี่

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

หนุ่มอินโดฯ จับได้เมียนอกใจ ทำพิธีส่งให้ชู้รัก แลกเงินล้านกับวัวหนึ่งตัว

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เปแอสเช พบ สตราส์บูร์ก ดูบอลสด ฟุตบอลลีกเอิง 2025/26 วันที่ 17 ต.ค. 68

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชาวเน็ตแดนกิมจิ แห่ขุดคลิปเก่า &quot;ซึงรี&quot; อดีตบอยแบนด์ อวยเขมรฉ่ำ กลางเวทีแก๊งจีนเทา ข่าวต่างประเทศ

ชาวเน็ตแดนกิมจิ แห่ขุดคลิปเก่า “ซึงรี” อดีตบอยแบนด์ อวยเขมรฉ่ำ กลางเวทีแก๊งจีนเทา

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
รมว.ยุติธรรม แถลงจับเว็บพนันออนไลน์ เงินหมุนกว่า 1.5 หมื่นล้าน โยงคดีสินบน &quot;ไชยชนก&quot; 40 ล้าน ข่าว

ทลายเว็บพนันออนไลน์ยักษ์ใหญ่ เงินหมุนกว่า 1.5 หมื่นล้าน โยงคดีสินบน “ไชยชนก” 40 ล้าน

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ญี่ปุ่นอาลัย “มุรายามะ โทมิอิจิ” ผู้กล่าวขอโทษปมสงครามโลกครั้งที่ 2 ถึงแก่อสัญกรรมในวัย 101 ปี

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
โฆษกเขมร โต้พื้นที่พิพาท &quot;เปรยจัน-จกเจย&quot; ไม่ใช่อธิปไตยไทย ย้ำต้องจบที่ RBC เท่านั้น ข่าวต่างประเทศ

โฆษกเขมร โต้พื้นที่พิพาท “เปรยจัน-จกเจย” ไม่ใช่อธิปไตยไทย ย้ำต้องจบที่ JBC เท่านั้น

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

โดม ปกรณ์ ลัม หนุนนายกฯ อนุทิน ปราบสแกมเมอร์เขมร เห็นเองกับตาไม่กล้าใช้ชีวิต

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
คืนนี้ 17/10/68 หวยลาวพัฒนาออกรางวัลตามปกติ เตรียมลุ้นผลตั้งแต่ 20.00 น. เป็นต้นไป พร้อมส่องสถิติเลขท้าย 2 ตัวที่ออกบ่อยในวันศุกร์ หวยลาว

ตรวจหวยลาววันนี้ 17/10/68 ชมถ่ายทอดสด หวยลาวพัฒนาล่าสุด

19 ชั่วโมง ที่แล้ว
หลังรายการโหนกระแสเชิญผู้เสียหายหลายรายเผชิญหน้าเจ้าของอู่ซ่อมรถหรู ชาวเน็ตแห่โฟกัส ‘น้องฝ้าย’ หนึ่งในผู้เสียหาย พร้อมสรุปข้อเรียกร้องสำคัญกลางรายการ ข่าว

โหนกระแสเดือด! แห่ตามหาวาร์ป “น้องฝ้าย” ผู้เสียหายคดีอู่ซ่อมรถหรู

19 ชั่วโมง ที่แล้ว
BYD ประกาศเรียกคืนรถ 115,000 คัน หลังพบปัญหาการออกแบบ-แบตเตอรี่ ข่าว

BYD เรียกคืนรถ 115,000 คัน แบตเตอรี่มีปัญหา-บางชิ้นส่วนทำงานผิดปกติ

19 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เหตุสลด หญิงวัย 56 ปี พลัดตกจากที่สูงในสนามบินดังที่สิงคโปร์ เสียชีวิต

19 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ฟูแล่ม พบ อาร์เซนอล ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 18 ต.ค. 68

19 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดกำหนดการสวดอภิธรรม-พระราชทานเพลิง &quot;นาท ภูวนัย&quot; ตำนานพระเอกโกโบริ บันเทิง

เปิดกำหนดการสวดอภิธรรม-พระราชทานเพลิง “นาท ภูวนัย” ตำนานพระเอกโกโบริ

20 ชั่วโมง ที่แล้ว
สรยุทธ สุทัศนะจินดา พิธีกรดังเผยกลางรายการ กรรมกรข่าว คอนเฟิร์ม สส.ไอซ์ พร้อมเผชิญหน้าวันจันทร์นี้ แต่ยังติดต่อ กัน จอมพลัง ไม่ได้ ด้าน สส.ไอซ์ ย้ำต้องเชิญมาให้ได้ ข่าว

สรยุทธ ปักหมุดดีเบต ไอซ์ vs กัน ออกรายการวันจันทร์ แต่ “กัน จอมพลัง” ยังติดต่อไม่ได้

20 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

รถลำโพง เข้าพื้นที่บ้านหนองจาน เตรียมเปิดเสียงกระฮึ่ม รอกองทัพพิจารณา

20 ชั่วโมง ที่แล้ว
บริษัท เนสท์เล่ แบรนด์ธุรกิจอาหารชื่อดัง ประกาศปลดพนักงาน 1.6 หมื่นคนทั่วโลก รัดเข็มขัดต้นทุน หลังยอดขายปี 2025 ลด 1.9% เศรษฐกิจ

แบรนด์ดัง สั่งปลดพนักงาน 1.6 หมื่นคน หลังเศรษฐีกิจแย่ ยอดขายลดต่อเนื่อง

21 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 18 ต.ค. 2568 06:00 น.| อัปเดต: 17 ต.ค. 2568 15:41 น.
61
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมการปกครองอนุมัติ คำขอ &#039;ผู้กองแคท&#039; ลาออกราชการ-พ้นตำแหน่งปลัดอำเภอ

กรมการปกครองอนุมัติ คำขอ ‘ผู้กองแคท’ ลาออกราชการ-พ้นตำแหน่งปลัดอำเภอ

เผยแพร่: 18 ตุลาคม 2568

น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ พบ เชลซี ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 18 ต.ค. 68

เผยแพร่: 18 ตุลาคม 2568
การทางแจ้งปิดด่านเทพารักษ์ ทางลงบางพลี

แจ้งปิด ด่านฯ เทพารักษ์ 4-ทางพิเศษกาญจนาภิเษก 18-20 ต.ค.นี้

เผยแพร่: 18 ตุลาคม 2568
ไอซ์รักชนกกันจองพลังรับบริจาค

ยาวกว่าทุกโพสต์ ชูวิทย์ แจมปมร้อน “ไอซ์ รักชนก-กันจอมพลัง” ดึงสติฮีโร่ กลัวรับบริจาคจนตกตม้าตาย

เผยแพร่: 18 ตุลาคม 2568
Back to top button