เคลียร์ชัด! ซื้อบัตรคอนเสิร์ตด้วย “คนละครึ่งพลัส” ได้ไหม เช็กเงื่อนไขที่นี่

ใช้สิทธิ์ “คนละครึ่งพลัส” ซื้อบัตรคอนเสิร์ตได้จริงหรือไม่? เปิดทุกเงื่อนไขการใช้จ่าย ซื้ออะไรได้-ไม่ได้บ้าง พร้อมหาคำตอบที่ชัดเจนที่นี่
หลังจากที่รัฐบาลได้ประกาศโครงการ “คนละครึ่งพลัส” เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงปลายปี ได้เกิดคำถามสำคัญจากประชาชนจำนวนมากว่า สิทธิ์ที่ได้รับนั้นสามารถนำไปใช้ซื้อสินค้าและบริการด้านความบันเทิงอย่างบัตรคอนเสิร์ตได้หรือไม่ ซึ่งคำตอบในเรื่องนี้มีระบุไว้อย่างชัดเจนในเงื่อนไขของโครงการ
บทความนี้จะพาไปไขข้อสงสัยดังกล่าว โดยอ้างอิงจากเงื่อนไขประเภทสินค้าและบริการที่ระบุไว้ในเว็บไซต์ทางการของโครงการ เพื่อให้ประชาชนเข้าใจและใช้สิทธิ์ได้อย่างถูกต้อง
ก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจว่า โครงการ “คนละครึ่งพลัส” ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน โดยเน้นไปที่สินค้าและบริการที่จำเป็นเป็นหลัก ซึ่งครอบคลุมหมวดหมู่อาหารและเครื่องดื่ม สินค้าอุปโภคบริโภคทั่วไป บริการบางประเภทเช่น ร้านนวด สปา ทำเล็บ ทำผม และยังสามารถใช้กับค่าโดยสารขนส่งสาธารณะได้
หัวใจสำคัญในการตอบคำถามนี้ อยู่ในรายการสินค้าและบริการที่โครงการไม่รองรับ ซึ่งระบุไว้อย่างชัดเจนว่า ไม่สามารถใช้สิทธิ์กับสลากกินแบ่งรัฐบาล เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผลิตภัณฑ์ยาสูบ บัตรกำนัล (Gift Voucher) และบัตรเงินสด (Cash Card) ต่างๆ
และเงื่อนไขข้อสุดท้ายที่สำคัญที่สุดคือ โครงการฯ ไม่อนุญาตให้ใช้กับ “บริการในรูปแบบอื่นๆ ที่เป็นการชำระค่าสินค้าหรือบริการล่วงหน้า”
เมื่อพิจารณาจากเงื่อนไขที่ว่าห้ามใช้กับบริการที่มีการชำระเงินล่วงหน้า จึงสามารถสรุปได้อย่างชัดเจนว่า ไม่สามารถใช้สิทธิ์ “คนละครึ่งพลัส” ในการซื้อบัตรคอนเสิร์ตได้ เนื่องจากการซื้อบัตรคอนเสิร์ตถือเป็นการชำระเงินล่วงหน้าเพื่อรับบริการชมการแสดงในอนาคต ซึ่งขัดต่อเงื่อนไขที่โครงการกำหนดไว้นั่นเอง
