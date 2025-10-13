วิธีใช้คนละครึ่งพลัส แอปเป๋าตัง จำกัดวันละ 200 บาท ทำตามนี้ได้เงินแน่นอน

เช็กที่นี่ วิธีใช้สิทธิคนละครึ่งพลัส ผ่านแอปฯ เป๋าตัง จำกัดสิทธิ 200 บาท/คน/วัน เริ่มลงทะเบียน-ยืนยันสิทธิ์ 20-26 ต.ค. 68 เริ่มใช้ 29 ต.ค.นี้ ย้ำ ต้องใช้ครั้งแรกก่อน 11 พ.ย. มิฉะนั้นถูกตัดสิทธิ์
นับถอยหลังวันเริ่มใช้จ่าย โครงการคนละครึ่งพลัส ในวันที่ 29 ตุลาคม 2568 เป็นต้นไป เชื่อว่าหลาย ๆ คนยังไม่ทราบรายละเอียดการลงทะเบียน คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ ขั้นตอนการใช้สิทธิ์ รวมทั้งวิธีการเติมเงินเพื่อใช้จ่ายสิทธิ์ในแอปฯ คนละครึ่ง จำกัดสิทธิวันละไม่เกิน 200 บาท หรือสูงสุดตามวงเงินสิทธิ โดยผู้ยื่นแบบภาษีรับสูงสุด 2,400 บาท/คน
ส่วนผู้ไม่ยื่นแบบภาษี 2,000 บาท/คน วันนี้ทีมข่าวการเงินได้รวบรวมข้อมูลเพื่อให้ทุกท่านเตรียมความพร้อมก่อนใคร
ไทม์ไลน์ลงทะเบียนคนละครึ่งพลัส วันไหน-ใช้จ่ายเมื่อไหร่?
- ลงทะเบียนและยืนยันสิทธิ์ : 20 – 26 ตุลาคม 2568 (เวลา 06:00 – 22:00 น.)
- เริ่มใช้จ่าย : 29 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2568 (เวลา 06:00 – 23:00 น.)
ก่อนทำการลงทะเบียน ประชาชนควรตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นของตนเองก่อน ดังนี้
- ผู้มีสัญชาติไทย
- มีอายุตั้งแต่ 16 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบียน
- มีบัตรประจำตัวประชาชน
- ไม่เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามฐานข้อมูลของกระทรวงการคลัง ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2568
- ไม่เป็นผู้ที่ถูกระงับสิทธิหรือถูกเรียกเงินคืนในโครงการของรัฐ ได้แก่ (1) โครงการคนละครึ่ง (2) โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 2 (3) โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 (4) โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 4 และ (5) โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 5
ไขข้อสงสัยใครต้องลงทะเบียนใหม่บ้าง?
สำหรับคนเก่า (ผู้ที่เคยใช้สิทธิ์เฟส 5) ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ เพียงเข้าไปที่แอปฯ เป๋าตัง ในช่วงวันที่ 20-26 ต.ค. แล้วกดที่แบนเนอร์ ‘โครงการคนละครึ่งพลัส’ เพื่อกดยืนยันสิทธิ์
ส่วนผู้ที่ไม่เคยใช้สิทธิ์เฟส 5 ต้องลงทะเบียนใหม่ ผ่านแอปฯ “เป๋าตัง” โดยการถ่ายรูปบัตรประชาชน, กรอกข้อมูล และยืนยันตัวตนด้วย Krungthai NEXT หรือการสแกนใบหน้า
ขั้นตอนใช้สิทธิ์คนละครึ่งพลัส
1. เข้าแอปฯ เป๋าตัง เลือก ‘แบนเนอร์โครงการคนละครึ่งพลัส’ จากนั้นกดเข้าไปที่แบนเนอร์ ‘หน้าแรกแอปฯ เป๋าตัง’
2. กดปุ่ม ‘สแกน QR เพื่อใช้สิทธิ์’
3. สแกน QR ร้านค้าถุงเงิน
4. กดปุ่ม ‘ยืนยัน’ เพื่อยืนยันการชำระเงิน
กรณีที่ยอดเงินใน G Wallet ไม่เพียงพอ ขณะทำรายการสแกนจ่าย ระบบจะแสดง pop up เพื่อกลับไปทำการเดิม โดยสามารถดำเนินการเติมเงินเข้า G Wallet ได้ 4 ช่องทาง ดังนี้
4.1 เติมเงินผ่านเป่ายังเปย์ วอลเล็ตที่ผูกไว้บนแอปฯ เป๋าตัง
4.2 เติมเงินผ่านแอปฯ Krungthai NEXT
4.3 เติมเงินผ่านบัญชีกรุงไทยที่ผูกไว้กับแอปฯ เป๋าตัง
4.4 เติมเงินผ่านช่องทางของธนาคารอื่นๆ ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย,ธนาคารไทยพาณิชย์,ธนาคารกสิกร,ธนาคารกรุงเทพ,ธนาคารกรุงศรี,ธนาคารทหารไทยธนชาต,ธนาคาร ธกส. ธนาคารออมสิน,ธนาคารยูโอบี ผ่าน Mobile banking / QR พร้อมเพย์ / ตู้ ATM ของธนาคาร
5. ใส่รหัส PIN เป๋าตัง 6 หลัก
6. บันทึกสลิป ทำรายการสำเร็จ
ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับสิทธิ์ต้องเริ่มใช้สิทธิ์ครั้งแรกภายในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2568 ก่อนเวลา 23:00 น. หากไม่ใช้ภายในเวลาที่กำหนด จะถูกตัดสิทธิ์ทันที
คนละครึ่งพลัส ใช้สิทธิเต็มจำนวน-ไม่ทันกำหนด หน้าจอขึ้นแบบนี้
1. เข้าแอปฯ เป๋าตัง เลือก ‘แบนเนอร์โครงการคนละครึ่งพลัส’
2. แสดงข้อความแจ้งเตือนเกี่ยวกับการใช้สิทธิในกรณีต่าง ๆ ได้แก่ กรณีใช้สิทธิโครงการครลเต็มจำนวน, กรณีใช้สิทธิโครงการนอกเวลา และ กรณีไม่ใช้สิทธิโครงการภานในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2568
การใช้สิทธิโครงการคนละครึ่งพลัส
ประชาชนทุกท่านสามารถตรวจสอบการใช้สิทธิคงเหลือต่าง ๆ และ การค้นหาร้านค้าร่วมโครงการได้ที่นี่
