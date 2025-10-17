ข่าวต่างประเทศ

หนุ่มอินโดฯ จับได้เมียนอกใจ ทำพิธีส่งให้ชู้รัก แลกเงินล้านกับวัวหนึ่งตัว

เผยแพร่: 17 ต.ค. 2568 18:00 น.
52

หนุ่มอินโดฯ จับได้เมียนอกใจ ทำพิธีพื้นบ้าน ส่งภรรยาให้ชู้รัก เพื่อสางปัญหา โดยเขาได้รับเงิน 5 ล้านรูเปียห์และวัวหนึ่งตัวเพื่อเป็นขอโทษ

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม สำนักข่าว SCMP รายงานว่า สามีชาวอินโดนีเซีย ได้ทำการทำพิธีส่งภรรยาให้กับชู้รัก หลังจากที่จับได้ว่าภรรยาของเขานอกใจ โดยแลกกับเงินและวัว

เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นที่เขตปกครองโคนาเว ในจังหวัดสุลาเวสีตะวันออกเฉียงใต้ ชายคนดังกล่าวแต่งงานกับภรรยายมา 5 ปี ก่อนจะจับได้ว่าภรรยาของเขานอกใจในช่วงเดือนกันยายน เขาจึงนำหลักฐานไปแจ้งตำรวจ ซึ่งภรรยาและชู้รักก็สารภาพว่าพวกเขามีความสัมพันธ์ลึกซึ้งจริง

ซึ่งชายคนดังกล่าวจึงได้ขอผู้ใหญ่บ้าน ขอให้จบเรื่องผ่านพิธี “Mowea Sarapu” พิธีพื้นบ้านซึ่งมีความหมายว่า “การปล่อยวางและสร้างสันติภาพ” ซึ่งเป็นพิธีที่ใช้กันมานาน โดยมีจุดประสงค์เพื่อสางปัญหาของสามีภรรยา

ระหว่างทำพิธีทั้งสองฝ่ายต่างขอโทษซึ่งกันและกัน ก่อนที่ฝ่ายชายจะบอกชู้รักว่า “ดูแลเธอให้ดีๆด้วย อย่าทำร้ายเธอ เธอไม่มีความสุขเวลาอยู่กับเขา” ซึ่งทางฝ่ายชู้รักได้จ่ายเงินเกือบ 10,000 บาท (5,000,000 รูเปียห์) และให้วัวหนึ่งตัวเป็นการขอโทษ ถือเป็นการสิ้นสุดปัญหาของทั้งสองฝ่าย

