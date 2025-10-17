ข่าว

ข่าวดี! ขสมก. เตรียมร่วม คนละครึ่งพลัส จ่ายค่ารถเมล์ได้ รอประกาศวันเริ่มใช้

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 17 ต.ค. 2568 09:35 น.| อัปเดต: 17 ต.ค. 2568 09:35 น.
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ประกาศเตรียมความพร้อมระบบรับชำระเงินบนรถโดยสารประจำทาง เพื่อรองรับสิทธิ์โครงการ คนละครึ่งพลัส คาดประกาศวันเริ่มใช้เร็ว ๆ นี้
ขสมก. พร้อมบวก

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ประกาศเตรียมความพร้อมระบบรับชำระเงินบนรถโดยสารประจำทาง เพื่อรองรับสิทธิ์โครงการ คนละครึ่งพลัส คาดประกาศวันเริ่มใช้เร็ว ๆ นี้

ข่าวดีสำหรับผู้ใช้บริการรถโดยสารประจำทาง องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ได้ประกาศผ่านเพจ ขสมก. พร้อมบวก ว่าเตรียมเข้าร่วมโครงการ คนละครึ่งพลัส เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้สิทธิ์จ่ายค่าโดยสารบนรถเมล์ได้

ขสมก. ระบุว่า ขณะนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนการจัดเตรียมระบบรับชำระเงินบนรถโดยสาร และจะมีการประกาศวันที่สามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้อย่างเป็นทางการอีกครั้งในเร็ว ๆ นี้ ซึ่งถือเป็นการขยายขอบเขตการใช้จ่ายในโครงการให้ครอบคลุมการเดินทางในชีวิตประจำวันมากขึ้น

ย้ำ! ไทม์ไลน์สำคัญ คนละครึ่งพลัส

สำหรับประชาชนทั่วไป การลงทะเบียนจะเริ่มต้นขึ้นในวันนี้เป็นวันแรก โดยมีกำหนดการสำคัญที่ต้องจำให้แม่น ดังนี้

  • ลงทะเบียน: 20 – 26 ตุลาคม 2568 (เวลา 06.00 – 22.00 น.) ผ่านแอปฯ ‘เป๋าตัง’
  • เริ่มใช้สิทธิ: 29 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2568

เดดไลน์ใช้ครั้งแรก ต้องใช้จ่ายครั้งแรก ภายในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2568 (ก่อน 23.00 น.) มิฉะนั้นจะถูกตัดสิทธิ์

ขสมก. เตรียมร่วม คนละครึ่งพลัส
ขสมก. พร้อมบวก

ยืนยันตัวตน เป๋าตัง ไม่ผ่าน ทำอย่างไร?

สำหรับผู้ที่พบปัญหายืนยันตัวตน (e-KYC) หรือสแกนใบหน้าในแอปฯ เป๋าตังไม่ผ่านในวันแรกที่มีผู้ใช้งานหนาแน่น วิธีแก้ไขที่รวดเร็วที่สุดคือการไปยืนยันตัวตนที่ ‘ตู้ ATM สีเทา (Confirm ID)’ ของธนาคารกรุงไทย โดยใช้เพียง บัตรประชาชนตัวจริง เท่านั้น (ไม่ต้องใช้บัตร ATM)

เมื่อทำรายการที่ตู้สำเร็จแล้ว ให้กลับมาดำเนินการลงทะเบียนในแอปฯ เป๋าตังต่ออีกครั้ง

ขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากเพจ ‘ขสมก. พร้อมบวก’ อย่างใกล้ชิด เพื่อทราบวันที่สามารถเริ่มใช้สิทธิ์คนละครึ่งพลัสบนรถเมล์ได้ทันที

