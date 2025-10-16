ตร.ไซเบอร์ เตือนภัย! ระวังมิจฉาชีพแอบอ้างโครงการ “คนละครึ่งพลัส” พบเริ่มระบาดหนัก
ตำรวจไซเบอร์ เตือนภัย! ระวัง มิจฉาชีพแอบอ้างโครงการ “คนละครึ่งพลัส” แอบอ้าง ช่วยร้านค้าลงทะเบียน โดยการส่งลิงก์ปลอมหลอกเอาข้อมูล
วันนี้ (16 ต.ค.) เตือนภัยประชาชนทั่วทุกสารทิศ โปรดระวังมิจฉาชีพแอบอ้างโครงการ “คนละครึ่งพลัส” โดย ตำรวจไซเบอร์ – บช.สอท. เป็นห่วงประชาชนช่วงหน้าลงทะเบียนเอกเกริก ชี้ข้อควรระวัง ! อย่ากดลิงก์จากเอสเอ็มเอส (SMS) หรือข้อความแปลกปลอม เนื่องจากโครงการทั้งหมดตลอดจนที่ผ่านมาของภาครัฐไม่มีส่งลิงก์ลงทะเบียนผ่านข้อความใดๆ ทั้งสิ้น
ขณะเดียวกันย้ำประชาชนทุกคนว่า อย่าหลงเชื่อเพจ-บัญชีโซเชียลที่ไม่เป็นทางการ โดยต้องตรวจสอบว่า มีเครื่องหมายยืนยัน (✔ Verified) และผู้ติดตามจริง อีกทั้งการลงทะเบียนที่ถูกต้องทำได้เฉพาะแอป “เป๋าตัง” และ “ถุงเงิน”
อย่าให้ข้อมูลส่วนตัวกับใครก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นเลขบัตรประชาชน, วันเกิด, PIN, OTP, ข้อมูลบัญชีธนาคาร ห้ามบอกใคร
- อย่าเชื่อสายโทรศัพท์ที่อ้างเป็นเจ้าหน้าที่ เพราะหน่วยงานรัฐ–ธนาคาร ไม่มีนโยบายโทรขอ OTP หรือให้โอนเงิน
สุดท้ายเน้นย้ำว่า สิ่งสำคัญที่ห้ามลือ คือ ต้องตรวจสอบข้อมูลทุกครั้ง หากสงสัยให้โทรสอบถามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง และอย่าแชร์ข้อมูลจากข่าวลือ/เพจที่ไม่น่าเชื่อถือ.
