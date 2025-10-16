ข่าว

วิธีลงทะเบียน คนละครึ่งพลัส 20 ต.ค. 68 สรุปครบ ทำตามคลิปนี้ผ่านชัวร์

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 16 ต.ค. 2568 17:00 น.| อัปเดต: 16 ต.ค. 2568 13:20 น.
56
เปิดขั้นตอนลงทะเบียน คนละครึ่งพลัส 20-26 ต.ค. นี้ สำหรับประชาชน ผู้ใช้เก่าและผู้สมัครใหม่ ทำตามง่าย ๆ ทีละขั้นตอนเหมือนดูคลิป
ภาพจาก : X/ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน (GCC1111)

เปิดขั้นตอนลงทะเบียน คนละครึ่งพลัส 20-26 ต.ค. นี้ สำหรับประชาชน ผู้ใช้เก่าและผู้สมัครใหม่ ทำตามง่าย ๆ ทีละขั้นตอนเหมือนดูคลิป

ใกล้เข้ามาแล้วสำหรับวันลงทะเบียนโครงการ คนละครึ่งพลัส ที่จะเปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าร่วมในวันที่ 20 ตุลาคมนี้ วันนี้ The Thaiger จะมาสรุปขั้นตอนการลงทะเบียนแบบจับมือทำทีละขั้นตอน รับรองว่าง่ายและรวดเร็วแน่นอน

สำหรับผู้ที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งมาก่อน (คนเก่า)

1. เปิดแอปพลิเคชัน ‘เป๋าตัง’ (อย่าลืมอัปเดตให้เป็นเวอร์ชันล่าสุด)

2. มองหาแบนเนอร์โครงการ คนละครึ่งพลัส แล้วกดเข้าไป

3. อ่านเงื่อนไข แล้วกดยอมรับเพื่อ ยืนยันการเข้าร่วมโครงการ

4. เพียงเท่านี้ก็เรียบร้อย รอใช้สิทธิ์ได้เลย!

สำหรับผู้ที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งมาก่อน (คนเก่า)
ภาพจาก : X/ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน (GCC1111)

สำหรับผู้ที่ไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน (คนใหม่)

1. ดาวน์โหลดและติดตั้งแอปพลิเคชัน ‘เป๋าตัง’

2. ทำการสมัครใช้บริการและผูกบัญชี G-Wallet ให้เรียบร้อย

3. กดที่แบนเนอร์โครงการ ‘คนละครึ่งพลัส’

4. อ่านเงื่อนไขและกดยอมรับ จากนั้นกรอกข้อมูลส่วนตัวตามขั้นตอน

5. รอรับ SMS หรือการแจ้งเตือนในแอปฯ เป๋าตัง เพื่อยืนยันผลการลงทะเบียนภายใน 3 วัน

สำหรับผู้ที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งมาก่อน (คนใหม่)
ภาพจาก : X/ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน (GCC1111)

3 สิ่งสำคัญที่ต้องจำ

  • วันลงทะเบียน : 20 – 26 ตุลาคม 2568
  • วันเริ่มใช้สิทธิ : 29 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2568
  • ใช้ครั้งแรก : ต้องใช้จ่ายครั้งแรก ภายในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2568 (ก่อน 23.00 น.) มิฉะนั้นจะถูกตัดสิทธิ์
ตารางสำหรับผู้ที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งมาก่อน (คนเก่า)
ภาพจาก : X/ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน (GCC1111)

ทำตามขั้นตอนง่ายๆ แค่นี้ก็พร้อมรับสิทธิ์คนละครึ่งพลัสกันแล้ว หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่สายด่วน 1111 ครับ

