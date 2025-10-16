วิธีลงทะเบียน คนละครึ่งพลัส 20 ต.ค. 68 สรุปครบ ทำตามคลิปนี้ผ่านชัวร์
เปิดขั้นตอนลงทะเบียน คนละครึ่งพลัส 20-26 ต.ค. นี้ สำหรับประชาชน ผู้ใช้เก่าและผู้สมัครใหม่ ทำตามง่าย ๆ ทีละขั้นตอนเหมือนดูคลิป
ใกล้เข้ามาแล้วสำหรับวันลงทะเบียนโครงการ คนละครึ่งพลัส ที่จะเปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าร่วมในวันที่ 20 ตุลาคมนี้ วันนี้ The Thaiger จะมาสรุปขั้นตอนการลงทะเบียนแบบจับมือทำทีละขั้นตอน รับรองว่าง่ายและรวดเร็วแน่นอน
สำหรับผู้ที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งมาก่อน (คนเก่า)
1. เปิดแอปพลิเคชัน ‘เป๋าตัง’ (อย่าลืมอัปเดตให้เป็นเวอร์ชันล่าสุด)
2. มองหาแบนเนอร์โครงการ คนละครึ่งพลัส แล้วกดเข้าไป
3. อ่านเงื่อนไข แล้วกดยอมรับเพื่อ ยืนยันการเข้าร่วมโครงการ
4. เพียงเท่านี้ก็เรียบร้อย รอใช้สิทธิ์ได้เลย!
สำหรับผู้ที่ไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน (คนใหม่)
1. ดาวน์โหลดและติดตั้งแอปพลิเคชัน ‘เป๋าตัง’
2. ทำการสมัครใช้บริการและผูกบัญชี G-Wallet ให้เรียบร้อย
3. กดที่แบนเนอร์โครงการ ‘คนละครึ่งพลัส’
4. อ่านเงื่อนไขและกดยอมรับ จากนั้นกรอกข้อมูลส่วนตัวตามขั้นตอน
5. รอรับ SMS หรือการแจ้งเตือนในแอปฯ เป๋าตัง เพื่อยืนยันผลการลงทะเบียนภายใน 3 วัน
3 สิ่งสำคัญที่ต้องจำ
- วันลงทะเบียน : 20 – 26 ตุลาคม 2568
- วันเริ่มใช้สิทธิ : 29 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2568
- ใช้ครั้งแรก : ต้องใช้จ่ายครั้งแรก ภายในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2568 (ก่อน 23.00 น.) มิฉะนั้นจะถูกตัดสิทธิ์
ทำตามขั้นตอนง่ายๆ แค่นี้ก็พร้อมรับสิทธิ์คนละครึ่งพลัสกันแล้ว หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่สายด่วน 1111 ครับ
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- วิธีแก้ยืนยันตัวตน “เป๋าตัง” ไม่ผ่าน? ใช้ ตู้ ATM สีเทา กรุงไทย ยืนยันแทน
- สรุปชัด คนละครึ่งพลัส ซื้ออะไรได้บ้าง-ไม่ได้บ้าง? เปิดเงื่อนไขก่อนลงทะเบียน 20 ต.ค.
- วิธีแก้แอปฯ ถุงเงิน ไม่ขึ้นแบนเนอร์ คนละครึ่งพลัส ร้านค้าเก่าเคยลงทะเบียน เช็กด่วน!
วิธีลงทะเบียน คนละครึ่ง พลัส สำหรับประชาชน#คนละครึ่งพลัส #คนละครึ่ง #วิธีการลงทะเบียนคนละครึ่งพลัส #GCC1111 #สายด่วน1111 #GCCvideos pic.twitter.com/LRpK9g1NCg
— ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน (GCC1111) (@GCC_1111) October 16, 2025
ชมคลิปผ่าน
ติดตาม The Thaiger บน Google News: