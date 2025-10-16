มูลนิธิสตรีไต้หวันเรียกร้องภาครัฐ เพิ่มระดับความปลอดภัยในที่สาธารณะ หลังเกิดเหตุข่มขืนกลางสถานีรถไฟ
มูลนิธิสตรีไทเปเรียกร้องให้รัฐบาลเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยในที่สาธานณะ หลังเกิดคดีข่มขืนหญิงเมากลางสถานทีรถไฟ โดยที่ไม่มีใครช่วยเหลือ
มูลนิธิกู้ภัยสตรีไทเป (Taipei Women’s Rescue Foundation – TWRF) ได้ออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลเมืองไทเปปรับปรุงระบบเฝ้าระวังความปลอดภัยในที่สาธารณะ และส่งเสริมให้ประชาชนเข้าช่วยเหลือเมื่อพบเห็นเหตุการณ์ร้ายแรง หลังเกิดคดีล่วงละเมิดทางเพศที่สถานีรถไฟหลักไทเปเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม โดยชายคนหนึ่งถูกกล่าวหาว่าผลักหญิงสาวที่กำลังมึนเมาชนกับกำแพง และลงมือข่มขืนเธอ แหล่งข่าวระบุว่าไม่มีใครเข้าแทรกแซงหรือให้ความช่วยเหลือเลย จนกระทั่งนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติคนหนึ่งโทรแจ้งตำรวจ
ตำรวจรถไฟได้รับแจ้งเหตุเมื่อเวลา 16:22 น. และเข้าจับกุมชายคนดังกล่าวได้ขณะก่อเหตุ ซึ่งผู้ต้องหาถูกส่งตัวไปยังสำนักงานอัยการเขตไทเปเพื่อสอบสวน และพบว่าเขาเป็นนักโทษหนีคดี ที่กำลังเป็นที่ต้องการตัวในคดีลักทรัพย์ 2 กระทง
TWRF และมูลนิธิปฏิรูปตุลาการ (Judicial Reform Foundation) ได้ออกแถลงการณ์ร่วมกัน โดยชี้ว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในพื้นที่สาธารณะที่มีกล้องวงจรปิดจำนวนมาก ซึ่งบ่งชี้ว่ากลไกการตรวจสอบความปลอดภัยของเมืองได้ล้มเหลว
ทั้งสององค์กรได้เรียกร้องให้รัฐบาลเมืองปรับปรุงระบบความปลอดภัย โดยเสนอให้ติดตั้งปุ่มแจ้งเตือนขอความช่วยเหลือ สำหรับประชาชนที่พบเห็นเหตุการณ์ (Bystander Assistance Alarm Bells) และติดป้ายคำแนะนำในการแจ้งเหตุอย่างรวดเร็ว
อ้างอิง : focustaiwan.tw
