สิ้น “นาท ภูวนัย” อดีตพระเอกดัง-รองผู้ว่าฯ เสียชีวิตในวัย 79 ปี

นักแสดงสาว ตู่ จารุศิริ โพสต์แจ้งข่าวเศร้าสูญเสียคุณพ่อ นาท ภูวนัย อดีตพระเอกเจ้าของรางวัลตุ๊กตาทอง ผู้รับใช้ประชาชนในตำแหน่งสุดท้ายคือรองผู้ว่าฯ ประจวบคีรีขันธ์
นับเป็นข่าวเศร้าของวงการบันเทิงอีกครั้ง เมื่อ ตู่-จารุศิริ ภูวนัย นักแสดงสาว ได้โพสต์ข้อความแจ้งข่าวการสูญเสียคุณพ่อ นาท ภูวนัย อดีตพระเอกชื่อดัง ซึ่งได้จากไปอย่างสงบในวัย 79 ปี
ตู่ จารุศิริ ได้โพสต์ข้อความผ่านโซเชียลมีเดียว่า “ไม่มีอีกแล้ว พ่อของฉัน หนูรักพ่อมากที่สุดในโลกเลยนะคะ” พร้อมโพสต์เพิ่มเติมว่า “ปาฏิหาริย์ไม่มีจริง กราบลาพ่อที่รักที่สุดในโลก รักพ่อมากนะคะ” ท่ามกลางเพื่อนในวงการและแฟนคลับที่เข้ามาแสดงความเสียใจจำนวนมาก
สำหรับ นาท ภูวนัย หรือชื่อจริง อุดมพร คชหิรัญ เป็นที่จดจำในฐานะพระเอกภาพยนตร์ชื่อดังในอดีต โดยท่านเคยได้รับรางวัลตุ๊กตาทอง สาขานักแสดงนำชายยอดเยี่ยม ประจำปี 2516-2517 จากภาพยนตร์เรื่อง ‘ไม่มีสวรรค์สำหรับคุณ’
นอกเหนือจากบทบาทในวงการบันเทิง ท่านยังรับราชการควบคู่กันไปจนเกษียณอายุ โดยดำรงตำแหน่งสุดท้ายคือ รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ก่อนหน้านี้มีรายงานว่า นาท ภูวนัย ได้ล้มป่วยด้วยภาวะน้ำท่วมปอดและเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลจนอาการดีขึ้น ก่อนจะจากไปอย่างสงบ
ทีมข่าว The Thaiger ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการจากไปของ นาท ภูวนัย และขอส่งกำลังใจให้กับครอบครัวมา ณ ที่นี้
