เหยื่อแก๊งคอลฯ ชาวเกาหลีใต้ เล่านาทีสยอง ในกัมพูชา เผยถูกทุบตีด้วยท่อเหล็ก-ช็อตไฟฟ้า

เผยแพร่: 16 ต.ค. 2568 13:48 น.
เหยื่อแก๊งคอลฯ ชาวเกาหลีใต้ เล่านาทีสยอง ในกัมพูชา เผยถูกทุบตีด้วยท่อเหล็ก-ช็อตไฟฟ้า

เปิดใจเหยื่อเกาหลี เผยประสบการณ์นรกในแก๊งคอลเซ็นเตอร์กัมพูชา ถูกทารุณด้วยท่อเหล็ก-ช็อตไฟฟ้า ถูกขายต่อเป็นทอดๆ ซ้ำเห็นคนถูกฆ่าตายต่อหน้า

สำนักข่าวเกาหลีใต้ ได้เผยแพร่บทสัมภาษณ์ของชายชาวเกาหลีใต้ 2 คน ที่เพิ่งได้รับการช่วยเหลือจากฐานปฏิบัติการของแก๊งคอลเซ็นเตอร์ในสีหนุวิลล์ ประเทศกัมพูชา ทั้งคู่ได้เปิดเผยประสบการณ์เลวร้ายที่ต้องเผชิญกับการถูกทุบตีและช็อตไฟฟ้ามานานหลายเดือน จนหนึ่งในนั้นยังคงมีอาการหวาดผวาและกล่าวว่า “ผมยังสะดุ้งทุกครั้งที่ได้ยินเสียงไขกุญแจ”

ชายทั้งสองคนซึ่งระบุชื่อเพียง นาย A (อายุ 28 ปี) และ นาย B (อายุ 35 ปี) ถูกหลอกด้วยข้อเสนองานออนไลน์เงินเดือนสูง ก่อนจะพบว่าตนเองติดอยู่ใน “เหวินฉี” (wenqi) ซึ่งเป็นคำภาษาจีนที่ใช้เรียกฐานปฏิบัติการของแก๊งคอลเซ็นเตอร์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

นาย A ซึ่งเคยทำงานในบริษัทเกาหลี ถูกหลอกด้วยประกาศรับสมัครงานทางแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย ที่เสนอเงินเดือนสูงถึง 2-3 แสนบาท พร้อมที่พักและอาหารเกาหลี แต่เมื่อเขาบินมาถึงกัมพูชากลับถูกพาตัวไปยังฐานแก๊งคอลเซ็นเตอร์ทันที เมื่อเขาปฏิเสธที่จะให้ความร่วมมือ ก็ถูกทุบตีด้วยท่อเหล็กและถูกย้ายไปยัง “เหวินฉีหมายเลข 10” ซึ่งเป็นหนึ่งในศูนย์ที่โหดร้ายที่สุดใกล้เมืองปอยเปต

ส่วนนาย B ซึ่งทำงานอยู่ในเวียดนาม ก็ถูกหลอกในลักษณะเดียวกัน เมื่อเขาพยายามหลบหนี ก็ถูกจับตัวและขายต่อให้กับกลุ่มอื่นในราคา 3,000 ดอลลาร์ โดยค่าตัวของเขาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทุกครั้งที่ถูกย้ายตัว ผู้คุมคนหนึ่งข่มขู่เขาว่า “ถ้าอยากออกไป ก็จ่ายเงิน 8,000 ดอลลาร์ที่เราจ่ายไปเพื่อพาแกมาที่นี่ บวกกับค่าอาหาร ที่พัก และแม้กระทั่งอากาศที่แกหายใจเข้าไป”

บุคคลที่ถูกล่ามโซ่และถูกทารุณกรรม
ภาพจาก: The Korea Times

ภายใน “เหวินฉี” ไม่มีคำว่าสิทธิมนุษยชน ทั้งคู่กล่าวว่า “เราถูกปฏิบัติแย่ยิ่งกว่าหมาหรือไก่” คนสิบสองคนต้องนอนเบียดกันในเตียงสองเตียง ประทังชีวิตด้วยบะหมี่เพียงมื้อเดียวต่อวัน ถูกล่ามโซ่ที่ข้อเท้าในตอนกลางวัน และถูกใส่กุญแจมือล่ามไว้กับเตียงในตอนกลางคืน

พวกเขาเล่าว่า “ห้อง G106” คือห้องทรมานที่น่ากลัวที่สุด เหยื่อจะถูกแขวนจากเพดานหรือถูกช็อตด้วยกระบองไฟฟ้า “ชายชาวจีนคนหนึ่งพยายามหลบหนีและถูกทุบตีจนเสียชีวิตต่อหน้าเรา” นาย B เล่า “ผู้จัดการขู่ว่าจะเผาร่างเราในเตาเผาถ้าพยายามทำแบบเดียวกัน” นาย A กล่าวเสริมว่า “พวกเขาบังคับให้ผมเช็ดคราบเลือดออกจากกำแพง กลิ่นเลือดยังติดมือผมอยู่เป็นสัปดาห์”

ภาพจาก: The Korea Times

หลังจากความพยายามหลบหนีครั้งแรกล้มเหลวและถูกทรมานอย่างหนัก ทั้งสองก็ยังไม่ยอมแพ้ จนในที่สุดก็หาช่องโหว่ของระบบ Wi-Fi และส่งข้อความบอกตำแหน่งของตนเองออกไปได้สำเร็จ ข้อมูลดังกล่าวถูกส่งไปถึงครอบครัวและสำนักงานของ ส.ส. พัค ชาน-แด ในกรุงโซล นำไปสู่การบุกช่วยเหลือโดยตำรวจท้องที่ในวันที่ 29 กันยายน หลังจากที่พวกเขาถูกกักขังนานถึง 160 วัน

ปัจจุบันทั้งสองยังคงอยู่ในการคุ้มครองของตำรวจในกัมพูชา แต่ยังไม่สามารถเดินทางกลับเกาหลีใต้ได้ “ตอนนี้ผมแค่อยากกลับบ้านให้เร็วที่สุดแม้เพียงวินาทีเดียว ผมแค่อยากเจอครอบครัว” นาย A กล่าวทั้งน้ำตา เขาประเมินว่าน่าจะมีชาวเกาหลีใต้อย่างน้อย 1,000 คนที่ยังติดอยู่ในศูนย์เหล่านี้ และเรียกร้องให้รัฐบาลเกาหลีใต้เข้ามาจัดการปัญหานี้อย่างจริงจังมากขึ้น

ที่มา: The Korea Times

