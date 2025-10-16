ข่าว

เดือดต่อ ไอซ์ รักชนก ตอกกันจอมพลัง การเมืองไทยสกปรกจริง! แนะปรึกษา “ธรรมนัส” ก่อนทิ้งบอมบ์ “พี่กันรับบริจาคทั้งหมดเท่าไหร่?”

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 16 ต.ค. 2568 14:20 น.| อัปเดต: 16 ต.ค. 2568 14:24 น.
83
ไอซ์รักชนกกันจอมพลัง
แฟ้มภาพ

กันจอมพลัง สุดกลั้น เปิดใจรับการเมืองไทยหน้าฤดูรัฐบาล 4 เดือนอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันทำนักจิตอาสา-กระบอกเสียงสังคมตัวกลั่นถึงกับตัดพ้อผ่านโซเชียลที่คนตามกว่า 9.1 ล้านฟอลโลเวอร์ส แทนที่ได้เอาเงินไปช่วยชาวบ้านลำบาก สุดท้ายตอนจบประชาชนอย่างตัวเองเจอผลพวงเกมอำนาจกระทบเสียเอง จากความอยากมันส์ ! ของ “นักการเมืองสีส้ม”

วันนี้ (16 ต.ค.68) นายกัณฐัศว์ พงศ์ไพบูลย์เวชย์ หรือ “กันจอมพลัง” ออกมาเปิดเผยความรู้สึกส่วนตัวหลังจากช่วง 1-2 สัมปดาห์ที่ผ่านมานอกจากภาระช่วยเหลือชาวบ้านที่เดือดร้อนหนักตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ชนิดอาสาไปเองแล้ว ต่อมาพอไปเปิดเสียงเพลงลั่นใช้จิตวิทยาข่มขวัญกองทัพของประเทศเพื่อนบ้านจอมเจ้าเล่ห์อย่าง “กัมพูชา” ก็ดันปรากฏว่ามาถูก สว.อังคณา นีละไพจิตร ตำหนิ รวมถึง นายสุนัย ผาสุข ที่ปรึกษาองค์กรฮิวแมนไรท์วอทช์ ประจำประเทศไทย ที่มองการทำพฤติกรรมของนักช่วยสู้รายนี้จะทำให้บ้านเราเสียเปรียบในเวทีโลก

เท่านั้นไม่พอ หลังเกิดกระแสถาโถม เวลาไม่นาน ไอซ์ รักชนก สส.พรรคประชาชนมีการแท็กข้อความหากัน จอมพลัง พร้อมกับฝากเนื้อหาส่งตรงแบบกระชับว่า “ได้โปรดช่วยประเทศนี้จากสแกมเมอร์ด้วยเถอะนะคะ” ทำให้พอปมฟาดกลับไปถึงหู กันจอมพลัง จึงออกมาเขียนเนื้อหาร่ายยาวตอบกลับทันควัน โดยเปิดหัวตรงๆ ว่า เกมแห่งอำนาจหนล่าสุดนี้ เประเปื้อนเหลือเกินจนตัวของชายนักสู้นี้ได้ผลพวงไปแบบไม่ทันตั้งตัวเลยทีเดียว

“การเมืองนี่สกปรกจริงนะครับ ! จะตามคนนี้-คนนั้น แต่ก็เลือกมาตามที่ผม เพราะอยากให้มีชื่อผมไปติดจะได้รับการสนใจจากประชาชน ทั้งๆ ที่คุณอนุทิน (ชาญวีรกูล) ผมไม่เคยคุยเลย พรรคส้มก็เลือกมาเองน่าจะติดต่อได้ง่ายกว่าผมอีก”

“ส่วนคุณธรรมนัสมีคนที่สนิทกว่าผมเยอะแยะ แต่เลือกใช้ชื่อผม จริงๆ น่าจะตามผ่าน สส.พรรคประชาชน ที่ย้ายไปอยู่เดินตามต้อยๆ น่าจะง่ายกว่าอีก แต่ไม่ไปตามผ่านคนนั้น แล้วผมเจอคุณธรรมนัสน้อยกว่า สก.พรรคส้มอีก”

“แล้วเรื่องคอลเซนเตอร์ ! ผมย้ำถึงใครก็เอาหมด และอีกอย่างเวลาคนของส้มไปพูด กลับพูดว่ามีคนนี้สนิทกับขบวนการนั้นแล้วก็ใส่ชื่อผมตอนท้าย แต่กลับไม่พูดว่า ตัวผมเองก็สนิทกับคนในพรรคส้มเช่นกัน แต่ผมก็พยามฝากข้อความไปหาทั้ง 2 คน ตามที่สส.ปชน.ขอให้ช่วย แต่ผมได้รับผลกระทบมากจากการที่การเมืองลากผมไป”

“เรื่องคอลเซนเตอร์ผมทำมาตั้งนานแล้วก็มีคนบอก คุณบอกคุณปั่น-คุณแซะ แล้วทำไมต้องแซะผม ผมเป็นประชาชนนะครับไม่ใช่ สส. แล้วความเจ็บของสิ่งที่เกิดกับผมคือมีคนที่คอนเฟิมจ้างงานผมยกเลิกงานไลฟ์ (LIVE) ผมรวม 6 แสนกว่า นักการเมืองไม่เคยมารับผิดชอบกับสิ่งที่ทำนะครับ แทนที่ผมจะได้เอาเงินตรงนี้ไปช่วยชาวบ้านที่ลำบาก กลายเป็นประชาชนอย่างผมได้รับผลกระทบเสียเองจากความอยากมันของนักการเมืองสีส้ม แบบนี้มีครับใครผิดชอบครับ การเมืองอย่าลากผมไปยุ่งเพราะพวกคุณไม่เคยมารับผิดชอบ”

gunjompalang dramatics in thai politics today not fair
ภาพ Facebook @gunjompalang1

เกมโต้เดือด กันจอมพลัง VS ไอซ์ รักชนก ยังเดือดต่อ ตัวแทนพรรคส้มอัดกลับ หลังเจอตามตัว 2 วัน

“ตอบโพสคุณกัน ที่ตามหาไอซ์มา 2 วัน” ข้อความก่อนตามด้วยประโรคเรียงความใส่เนื้อหาเคลียร์ข้อสงสัยของกันจอมพลัง ซึ่ง สส.ไอซ์ รักชนก เสิร์ฟข้อแตกแจงมาให้ชนิดครบครัน พร้อมกับโผล่เห็นด้วยกับคำของกันจอมพลังที่ว่า “การเมืองนั้น ไม่มีความสะอาดอยู่เลยจริงๆ”

“การเมืองมันสกปรกจริงๆ ค่ะ” ไอซ์ รักชนก สส.พรรคประชาชน พิมพข้อความดังกล่าวไว้เมื่อวันที่ 16 ต.ค.2568 โดยเจ้าตัวอธิบายด้วว่า จากประสบการณ์ที่เธอเองทำงานมา 2 ปีกว่า แม้จะยังเจอไม่ครบทุกรูปแบบ แต่ยืนยันได้ว่า สกปรกจริง ! ถ้าอีกฝ่ายไม่เชื่อ ขอให้ลองสอบถาม ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า ได้เลย

แฟ้มภาพ

“คนนั้นน่าจะมีประสบการณ์เยอะ เพราะเค้าอยู่มานาน เปลี่ยนมาหลายพรรคได้เป็นรัฐบาลแทบทุกยุค เป็นคนเก่งที่รู้ทิศทางลมดีและบริหารจัดการงบประมาณเก่งมากค่ะ ได้คุมกระทรวงเกษตรเรื่อยมา งบประมาณก็มันจะไปปรากฏในพื้นที่ของ สส. ที่เป็นเครือข่ายไม่รู้ทำยังไง แต่เก่งมาก แต่กี่ปีๆ เกษตรกรก็ยังลืมตาอ้าปากไม่ได้”

ไอซ์ รักชนก ย้ำด้วยว่า การออกมาโพสต์ตอบโต้เที่ยวนี้ ตัวเองในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่ได้มีนัยอะไรแอบแฝง แถมยังตรงไปตรงมามาก เพราะอยากให้ช่วยกันทำเพื่อประเทศชาติอย่างจริงใจ และเห็นว่า กันจอมพลัง สนิทกับ รอ.ธรรมนัส มากจริงๆ จึงอยากให้ช่วยกันกระทุ้งช่วยส่งเสียง เนื่องจากที่ผ่านมาสังเกตได้ว่า ชื่อของกันจอมพลังนั้นเอาใจใส่เรื่องกัมพูชามาโดยตลอด ตัวเธอเองเห็นแล้วยังต้องเอาใจช่วยเสมอมา

อย่างไรก็ดี รักชนก ศรีนอก สรุปปมนี้ในมุมของสส. ระบุ ปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาจะไม่มีวันจัดการได้สำเร็จ ถ้ารัฐบาลไม่ตีไปที่หัวใจของกัมพูชา คือ ”เรื่องสแกมเมอร์“ เรื่องสำคัญที่ รอ.ธรรมนัสถูกกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับตัวการใหญ่ ถูกกล่าวหาว่ามีสายสัมพันธ์ ปรากฏรูปว่าได้ทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกันและยังไม่ได้ชี้แจง สังคมต้องจับตา

“ผู้ติดตามจำนวนมากในเพจคุณกัน หลายคนอาจเคยสูญเสียเงินให้กับแก๊งสแกมเมอร์จนเกือบจบชีวิต มันจะเป็นเรื่องที่น่าหดหู่มาก คนที่ถูกหลอกเงินมาสนับสนุนคุณกัน แต่คนที่เป็นตัวการใหญ่ที่สนับสนุนแก๊งสแกมเมอร์ให้เดินสะดวก กลายเป็นคนที่อยู่ใกล้ตัวคุณกันที่สุด”

กันจอมพลังช่วยสู้
ภาพ @กันจอมพลังช่วยสู้

“ไอซ์มีความเป็นห่วงจากใจจริง ว่าพี่กันอยากแก้ปัญหาชายแดนแต่อาจจะไปไม่ถูกทาง เพราะตัวปัญหามันอาจจะอยู่ใกล้ตัวพี่มากกว่าที่พี่คิด หรือไม่ .. และถ้าเรายังไม่จัดการตรงไปตรงมาที่ต้นตอ ประเทศชาติที่เรารักจะเสียหายไม่มีวันจบสิ้น
ขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะ ที่พี่กันโดนยกเลิกงาน แล้วขาดรายได้ 600,000 บาท”

“ไม่แน่ใจว่าที่ผ่านมา พี่กันได้รับบริจาคเงินเป็นจำนวนทั้งหมดเท่าไหร่ ? สามารถที่จะเอามาถัวเฉลี่ยกันได้ไหม ไอซ์คงไม่มีปัญญาหาเงินมาคืนให้ได้ แต่พี่กันสามารถแปะเลขบัญชีเหมือนที่เคยทำตลอดมา ไอซ์เชื่อว่ามีคนอยากสนับสนุนคนที่ตั้งใจทำงานเพื่อบ้านเมืองอีกเยอะ”

ปล. ขออภัยที่เมื่อวานไม่ได้มาตอบทุกโพสต์นะคะ ไม่แน่ใจว่าจะต้องติดต่อไปทางช่องทางไหน เมื่อวานก็วุ่นวายกับเรื่องรัฐธรรมนูญในสภาทั้งวัน ถ้าทำอะไรให้ไม่สบายใจต้องขออภัยพี่ด้วยนะคะ พี่อย่าเอาทัวร์มาลงไอซ์นะ กลัวแล้วค่ะ ตอนนี้ใครมีเรื่องกับพี่กันไม่ได้เลยจะโดนถล่มหนักมาก บางทีถึงกับมีขบวนการตามล่าตัวมาทำร้ายร่างกาย ไอซ์ไม่อยากพบเจอชะตากรรมแบบนั้น ทุกวันนี้ก็แทบเอาชีวิตไม่รอดแล้ว.

ไอซ์ รักชนก ถกในที่ประชุมลับเรื่องการถ่ายทอดสด
ภาพจาก รักชนก ศรีนอก – Rukchanok Srinork
ไอซ์ ถูกฟ้อง
แฟ้มภาพ
กันจอมพลังได้เงินบริจาคทั้งหมดเท่าไหร่
ภาพ Facebook @gunjompalang1

อ่านข่าวเพิ่มเติม

 

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ลือสะพัด ฮวังฮานา อดีตคู่หมั้น พัคยูชอน หนีหมายแดงซุกกัมพูชา ข่าวต่างประเทศ

ลือสะพัด! สื่อเกาหลีตีข่าว ฮวังฮานา อดีตคู่หมั้น พัคยูชอน หนีหมายแดงซุกกัมพูชา

4 นาที ที่แล้ว
ข่าว

กองทัพอากาศไทย โชว์ภาพปฏิบัติการทางอากาศ ไม่มีคำว่าพลาด

11 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

กัมพูชาว่าไง? ผู้เชี่ยวชาญชี้ ทุ่มระเบิด PMN-2 ที่คร่าชีวิตทหารไทย เพิ่งถูกฝังใหม่ ไม่ใช่ของเก่า

21 นาที ที่แล้ว
ใบตรวจหวยเรียงเบอร์ งวดวันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม 2568 ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาลครบทุกรางวัล รางวัลที่ 1 รางวัลเลขท้าย 2 ตัว 3 ตัว เลขหน้า ไปจนถึงรางวัลที่ 5 เช็กผลที่นี่ ตรวจหวย

ใบตรวจหวยเรียงเบอร์ 16 ตุลาคม 2568 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ทุกรางวัล

44 นาที ที่แล้ว
อย. เตือน &#039;อินฟลูฯ-ครีเอเตอร์&#039; โฆษณาเกินจริง ระวัง &#039;ช่องปลิว&#039; แถมโทษจำคุก ข่าว

อย. เตือน ‘อินฟลูฯ-ครีเอเตอร์’ โฆษณาเกินจริง ระวัง ‘ช่องปลิว’ แถมโทษจำคุก

58 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

แฟนเพลงใจหาย Paramount เตรียมปิดช่อง “MTV” ทั่วยุโรปในปี 2025

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ลบแล้ว! สื่อเขมรบอก “ฮุนเซน” ไม่อดทนไทยอีกต่อไป วันนี้อาจเกิดเหตุเลวร้าย

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

DSI ออกหนังสือ “เบน สมิธ” ประวัติขาวสะอาด ไม่เคยถูกดำเนินคดี

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไอซ์รักชนกกันจอมพลัง ข่าว

เดือดต่อ ไอซ์ รักชนก ตอกกันจอมพลัง การเมืองไทยสกปรกจริง! แนะปรึกษา “ธรรมนัส” ก่อนทิ้งบอมบ์ “พี่กันรับบริจาคทั้งหมดเท่าไหร่?”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

มูลนิธิสตรีไต้หวันเรียกร้องภาครัฐ เพิ่มระดับความปลอดภัยในที่สาธารณะ หลังเกิดเหตุข่มขืนกลางสถานีรถไฟ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

สิ้น “นาท ภูวนัย” อดีตพระเอกดัง-รองผู้ว่าฯ เสียชีวิตในวัย 79 ปี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เหยื่อแก๊งคอลฯ ชาวเกาหลีใต้ เล่านาทีสยอง ในกัมพูชา เผยถูกทุบตีด้วยท่อเหล็ก-ช็อตไฟฟ้า ข่าวต่างประเทศ

เหยื่อแก๊งคอลฯ ชาวเกาหลีใต้ เล่านาทีสยอง ในกัมพูชา เผยถูกทุบตีด้วยท่อเหล็ก-ช็อตไฟฟ้า

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“คณะพิเศษเกาหลีใต้” เข้าพบ “ฮุน มาเนต” คุยปราบแก๊งสแกมเมอร์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

แฟนคลับช็อก “เรียวโกะ โยเนคุระ” ถูกตำรวจค้นบ้าน พบยาเสพติด-อุปกรณ์การเสพ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไลฟ์สไตล์

ตามรอยฝัน หนุ่มเกษียณตัวเองบนวัย 32 สู่ชีวิตเรียบง่ายในเชียงใหม่ ด้วยกฎ 70% และตัวเลขมหัศจรรย์

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ย้อนดูโพสต์ สว.อังคณา เดือน ก.ค. เรียกร้องเขมรเคารพหลักมนุษยธรรม

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“พี่หนุ่ม” ขอโทษไม่ได้มีเจตนา ยอมรับ “โหนกระแส” รายงานด้านเดียวจริง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ตำรวจเกาหลี สกัดหนุ่มวัย 30 เตรียมบินไปกัมพูชาได้ทัน หลังเจอพิรุธ ส่อเป็นเหยื่อแก๊งคอลฯ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

แห่เป็นห่วง! ทนายเกิดผล โพสต์เล่าความดันต่ำขณะฟอกไต อ่านจบถึงกับถอนหายใจ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจนนี่แจกบ้าน 1 หลัง บันเทิง

สรุปยอด “เจนนี่ไลฟ์ 6 วัน”พุ่ง 600 ล้าน ลั่น 10 วันแตะยอดนี้แจกบ้าน 1 หลัง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด อ.ไอติม เรือนนาคา งวด 16 ตุลาคม 2568 เลขเด็ด

รวมเลขเด็ด อ.ไอติม เรือนนาคา ลุ้นหวยออกวันพฤหัสบดี 16 ต.ค. 68 ใบเต็มโค้งสุดท้าย

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“กัน จอมพลัง” บ่นการเมืองสกปรก ชี้เจอ “ธรรมนัส” น้อยกว่า “พรรคส้ม” อีก

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ใจหาย! หมูกระทะเจ้าดัง ประกาศปิดกิจการ สิ้นตำนาน 30 ปีคู่เมืองเชียงใหม่ เศรษฐกิจ

ใจหาย! หมูกระทะเจ้าดัง ประกาศปิดกิจการ สิ้นตำนาน 30 ปีคู่เมืองเชียงใหม่

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

บึ้มนราธิวาส หน้าร้านน้ำชา ใกล้วัดยี่งอ ปชช.-จนท. เจ็บ 8 ราย

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด

เลขปิงปอง ฮาย อาภาพร จับมือ ตั๊ก สิริพร-สุนารี ล้วงไหย่านาค โชว์ชัดเลขท้าย 3 ตัวตรง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 16 ต.ค. 2568 14:20 น.| อัปเดต: 16 ต.ค. 2568 14:24 น.
83
Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ลือสะพัด ฮวังฮานา อดีตคู่หมั้น พัคยูชอน หนีหมายแดงซุกกัมพูชา

ลือสะพัด! สื่อเกาหลีตีข่าว ฮวังฮานา อดีตคู่หมั้น พัคยูชอน หนีหมายแดงซุกกัมพูชา

เผยแพร่: 16 ตุลาคม 2568

กัมพูชาว่าไง? ผู้เชี่ยวชาญชี้ ทุ่มระเบิด PMN-2 ที่คร่าชีวิตทหารไทย เพิ่งถูกฝังใหม่ ไม่ใช่ของเก่า

เผยแพร่: 16 ตุลาคม 2568
ใบตรวจหวยเรียงเบอร์ งวดวันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม 2568 ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาลครบทุกรางวัล รางวัลที่ 1 รางวัลเลขท้าย 2 ตัว 3 ตัว เลขหน้า ไปจนถึงรางวัลที่ 5 เช็กผลที่นี่

ใบตรวจหวยเรียงเบอร์ 16 ตุลาคม 2568 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ทุกรางวัล

เผยแพร่: 16 ตุลาคม 2568

แฟนเพลงใจหาย Paramount เตรียมปิดช่อง “MTV” ทั่วยุโรปในปี 2025

เผยแพร่: 16 ตุลาคม 2568
Back to top button