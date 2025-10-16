เดือดต่อ ไอซ์ รักชนก ตอกกันจอมพลัง การเมืองไทยสกปรกจริง! แนะปรึกษา “ธรรมนัส” ก่อนทิ้งบอมบ์ “พี่กันรับบริจาคทั้งหมดเท่าไหร่?”
กันจอมพลัง สุดกลั้น เปิดใจรับการเมืองไทยหน้าฤดูรัฐบาล 4 เดือนอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันทำนักจิตอาสา-กระบอกเสียงสังคมตัวกลั่นถึงกับตัดพ้อผ่านโซเชียลที่คนตามกว่า 9.1 ล้านฟอลโลเวอร์ส แทนที่ได้เอาเงินไปช่วยชาวบ้านลำบาก สุดท้ายตอนจบประชาชนอย่างตัวเองเจอผลพวงเกมอำนาจกระทบเสียเอง จากความอยากมันส์ ! ของ “นักการเมืองสีส้ม”
วันนี้ (16 ต.ค.68) นายกัณฐัศว์ พงศ์ไพบูลย์เวชย์ หรือ “กันจอมพลัง” ออกมาเปิดเผยความรู้สึกส่วนตัวหลังจากช่วง 1-2 สัมปดาห์ที่ผ่านมานอกจากภาระช่วยเหลือชาวบ้านที่เดือดร้อนหนักตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ชนิดอาสาไปเองแล้ว ต่อมาพอไปเปิดเสียงเพลงลั่นใช้จิตวิทยาข่มขวัญกองทัพของประเทศเพื่อนบ้านจอมเจ้าเล่ห์อย่าง “กัมพูชา” ก็ดันปรากฏว่ามาถูก สว.อังคณา นีละไพจิตร ตำหนิ รวมถึง นายสุนัย ผาสุข ที่ปรึกษาองค์กรฮิวแมนไรท์วอทช์ ประจำประเทศไทย ที่มองการทำพฤติกรรมของนักช่วยสู้รายนี้จะทำให้บ้านเราเสียเปรียบในเวทีโลก
เท่านั้นไม่พอ หลังเกิดกระแสถาโถม เวลาไม่นาน ไอซ์ รักชนก สส.พรรคประชาชนมีการแท็กข้อความหากัน จอมพลัง พร้อมกับฝากเนื้อหาส่งตรงแบบกระชับว่า “ได้โปรดช่วยประเทศนี้จากสแกมเมอร์ด้วยเถอะนะคะ” ทำให้พอปมฟาดกลับไปถึงหู กันจอมพลัง จึงออกมาเขียนเนื้อหาร่ายยาวตอบกลับทันควัน โดยเปิดหัวตรงๆ ว่า เกมแห่งอำนาจหนล่าสุดนี้ เประเปื้อนเหลือเกินจนตัวของชายนักสู้นี้ได้ผลพวงไปแบบไม่ทันตั้งตัวเลยทีเดียว
“การเมืองนี่สกปรกจริงนะครับ ! จะตามคนนี้-คนนั้น แต่ก็เลือกมาตามที่ผม เพราะอยากให้มีชื่อผมไปติดจะได้รับการสนใจจากประชาชน ทั้งๆ ที่คุณอนุทิน (ชาญวีรกูล) ผมไม่เคยคุยเลย พรรคส้มก็เลือกมาเองน่าจะติดต่อได้ง่ายกว่าผมอีก”
“ส่วนคุณธรรมนัสมีคนที่สนิทกว่าผมเยอะแยะ แต่เลือกใช้ชื่อผม จริงๆ น่าจะตามผ่าน สส.พรรคประชาชน ที่ย้ายไปอยู่เดินตามต้อยๆ น่าจะง่ายกว่าอีก แต่ไม่ไปตามผ่านคนนั้น แล้วผมเจอคุณธรรมนัสน้อยกว่า สก.พรรคส้มอีก”
“แล้วเรื่องคอลเซนเตอร์ ! ผมย้ำถึงใครก็เอาหมด และอีกอย่างเวลาคนของส้มไปพูด กลับพูดว่ามีคนนี้สนิทกับขบวนการนั้นแล้วก็ใส่ชื่อผมตอนท้าย แต่กลับไม่พูดว่า ตัวผมเองก็สนิทกับคนในพรรคส้มเช่นกัน แต่ผมก็พยามฝากข้อความไปหาทั้ง 2 คน ตามที่สส.ปชน.ขอให้ช่วย แต่ผมได้รับผลกระทบมากจากการที่การเมืองลากผมไป”
“เรื่องคอลเซนเตอร์ผมทำมาตั้งนานแล้วก็มีคนบอก คุณบอกคุณปั่น-คุณแซะ แล้วทำไมต้องแซะผม ผมเป็นประชาชนนะครับไม่ใช่ สส. แล้วความเจ็บของสิ่งที่เกิดกับผมคือมีคนที่คอนเฟิมจ้างงานผมยกเลิกงานไลฟ์ (LIVE) ผมรวม 6 แสนกว่า นักการเมืองไม่เคยมารับผิดชอบกับสิ่งที่ทำนะครับ แทนที่ผมจะได้เอาเงินตรงนี้ไปช่วยชาวบ้านที่ลำบาก กลายเป็นประชาชนอย่างผมได้รับผลกระทบเสียเองจากความอยากมันของนักการเมืองสีส้ม แบบนี้มีครับใครผิดชอบครับ การเมืองอย่าลากผมไปยุ่งเพราะพวกคุณไม่เคยมารับผิดชอบ”
เกมโต้เดือด กันจอมพลัง VS ไอซ์ รักชนก ยังเดือดต่อ ตัวแทนพรรคส้มอัดกลับ หลังเจอตามตัว 2 วัน
“ตอบโพสคุณกัน ที่ตามหาไอซ์มา 2 วัน” ข้อความก่อนตามด้วยประโรคเรียงความใส่เนื้อหาเคลียร์ข้อสงสัยของกันจอมพลัง ซึ่ง สส.ไอซ์ รักชนก เสิร์ฟข้อแตกแจงมาให้ชนิดครบครัน พร้อมกับโผล่เห็นด้วยกับคำของกันจอมพลังที่ว่า “การเมืองนั้น ไม่มีความสะอาดอยู่เลยจริงๆ”
“การเมืองมันสกปรกจริงๆ ค่ะ” ไอซ์ รักชนก สส.พรรคประชาชน พิมพข้อความดังกล่าวไว้เมื่อวันที่ 16 ต.ค.2568 โดยเจ้าตัวอธิบายด้วว่า จากประสบการณ์ที่เธอเองทำงานมา 2 ปีกว่า แม้จะยังเจอไม่ครบทุกรูปแบบ แต่ยืนยันได้ว่า สกปรกจริง ! ถ้าอีกฝ่ายไม่เชื่อ ขอให้ลองสอบถาม ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า ได้เลย
“คนนั้นน่าจะมีประสบการณ์เยอะ เพราะเค้าอยู่มานาน เปลี่ยนมาหลายพรรคได้เป็นรัฐบาลแทบทุกยุค เป็นคนเก่งที่รู้ทิศทางลมดีและบริหารจัดการงบประมาณเก่งมากค่ะ ได้คุมกระทรวงเกษตรเรื่อยมา งบประมาณก็มันจะไปปรากฏในพื้นที่ของ สส. ที่เป็นเครือข่ายไม่รู้ทำยังไง แต่เก่งมาก แต่กี่ปีๆ เกษตรกรก็ยังลืมตาอ้าปากไม่ได้”
ไอซ์ รักชนก ย้ำด้วยว่า การออกมาโพสต์ตอบโต้เที่ยวนี้ ตัวเองในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่ได้มีนัยอะไรแอบแฝง แถมยังตรงไปตรงมามาก เพราะอยากให้ช่วยกันทำเพื่อประเทศชาติอย่างจริงใจ และเห็นว่า กันจอมพลัง สนิทกับ รอ.ธรรมนัส มากจริงๆ จึงอยากให้ช่วยกันกระทุ้งช่วยส่งเสียง เนื่องจากที่ผ่านมาสังเกตได้ว่า ชื่อของกันจอมพลังนั้นเอาใจใส่เรื่องกัมพูชามาโดยตลอด ตัวเธอเองเห็นแล้วยังต้องเอาใจช่วยเสมอมา
อย่างไรก็ดี รักชนก ศรีนอก สรุปปมนี้ในมุมของสส. ระบุ ปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาจะไม่มีวันจัดการได้สำเร็จ ถ้ารัฐบาลไม่ตีไปที่หัวใจของกัมพูชา คือ ”เรื่องสแกมเมอร์“ เรื่องสำคัญที่ รอ.ธรรมนัสถูกกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับตัวการใหญ่ ถูกกล่าวหาว่ามีสายสัมพันธ์ ปรากฏรูปว่าได้ทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกันและยังไม่ได้ชี้แจง สังคมต้องจับตา
“ผู้ติดตามจำนวนมากในเพจคุณกัน หลายคนอาจเคยสูญเสียเงินให้กับแก๊งสแกมเมอร์จนเกือบจบชีวิต มันจะเป็นเรื่องที่น่าหดหู่มาก คนที่ถูกหลอกเงินมาสนับสนุนคุณกัน แต่คนที่เป็นตัวการใหญ่ที่สนับสนุนแก๊งสแกมเมอร์ให้เดินสะดวก กลายเป็นคนที่อยู่ใกล้ตัวคุณกันที่สุด”
“ไอซ์มีความเป็นห่วงจากใจจริง ว่าพี่กันอยากแก้ปัญหาชายแดนแต่อาจจะไปไม่ถูกทาง เพราะตัวปัญหามันอาจจะอยู่ใกล้ตัวพี่มากกว่าที่พี่คิด หรือไม่ .. และถ้าเรายังไม่จัดการตรงไปตรงมาที่ต้นตอ ประเทศชาติที่เรารักจะเสียหายไม่มีวันจบสิ้น
ขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะ ที่พี่กันโดนยกเลิกงาน แล้วขาดรายได้ 600,000 บาท”
“ไม่แน่ใจว่าที่ผ่านมา พี่กันได้รับบริจาคเงินเป็นจำนวนทั้งหมดเท่าไหร่ ? สามารถที่จะเอามาถัวเฉลี่ยกันได้ไหม ไอซ์คงไม่มีปัญญาหาเงินมาคืนให้ได้ แต่พี่กันสามารถแปะเลขบัญชีเหมือนที่เคยทำตลอดมา ไอซ์เชื่อว่ามีคนอยากสนับสนุนคนที่ตั้งใจทำงานเพื่อบ้านเมืองอีกเยอะ”
ปล. ขออภัยที่เมื่อวานไม่ได้มาตอบทุกโพสต์นะคะ ไม่แน่ใจว่าจะต้องติดต่อไปทางช่องทางไหน เมื่อวานก็วุ่นวายกับเรื่องรัฐธรรมนูญในสภาทั้งวัน ถ้าทำอะไรให้ไม่สบายใจต้องขออภัยพี่ด้วยนะคะ พี่อย่าเอาทัวร์มาลงไอซ์นะ กลัวแล้วค่ะ ตอนนี้ใครมีเรื่องกับพี่กันไม่ได้เลยจะโดนถล่มหนักมาก บางทีถึงกับมีขบวนการตามล่าตัวมาทำร้ายร่างกาย ไอซ์ไม่อยากพบเจอชะตากรรมแบบนั้น ทุกวันนี้ก็แทบเอาชีวิตไม่รอดแล้ว.
