สรุปดราม่า “เจนนี่-แม่เกตุ” ลูกต้องใช้หนี้แทนพ่อแม่ไหม? เปิดข้อกฎหมายชัดๆ

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 09 ต.ค. 2568 17:30 น.| อัปเดต: 09 ต.ค. 2568 16:36 น.
ไขข้อสงสัยทางกฎหมายที่คนไทยอยากรู้ สรุปหลัก ป.พ.พ. มาตรา 1601 ทายาทรับผิดชอบหนี้ไม่เกินมรดกที่ได้รับ หากพ่อแม่ไม่มีมรดก ลูกไม่ต้องจ่าย

ไขข้อสงสัยกฎหมายที่คนไทยอยากรู้ สรุปหลัก ป.พ.พ. มาตรา 1601 ทายาทรับผิดชอบหนี้ไม่เกินมรดกที่ได้รับ หากพ่อแม่ไม่มีมรดก ลูกไม่ต้องจ่าย?

จากกรณีดราม่าร้อนแรงระหว่าง เจนนี่ รัชนก และ แม่เกตุ ที่มีประเด็นเรื่องหนี้สินเข้ามาเกี่ยวข้อง ทำให้เกิดคำถามใหญ่ในสังคมว่า ตามกฎหมายแล้ว ลูกต้องใช้หนี้แทนพ่อแม่หรือไม่? ซึ่งล่าสุดเพจดังอย่าง Drama-addict ได้สรุปข้อกฎหมายในเรื่องนี้จนกลายเป็นไวรัรัล

ทีมข่าว The Thaiger ได้สรุปหลักการทางกฎหมายที่ถูกต้องและเข้าใจง่ายมาไว้ให้ที่นี่

เจนนี่ต้องชำระหนี้แทนแม่หรือไม่
สรุปให้เข้าใจง่าย ลูกไม่ต้องใช้เงินส่วนตัวจ่ายหนี้แทนพ่อแม่

ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1601 ได้วางหลักการไว้อย่างชัดเจนว่า ทายาท (เช่น ลูก) จะต้องรับผิดชอบชำระหนี้สินของพ่อแม่ที่เสียชีวิตไปแล้ว ไม่เกินกว่าทรัพย์มรดกที่ตนเองได้รับมา

พูดง่าย ๆ คือ หากพ่อแม่ไม่ได้ทิ้งมรดกไว้ให้เลย ลูกก็ไม่ต้องรับผิดชอบหนี้สินนั้นแม้แต่บาทเดียว เจ้าหนี้ไม่สามารถมาบังคับเอาจากเงินเดือนหรือทรัพย์สินส่วนตัวของลูกได้

ข้อควรรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับหนี้มรดก

1. เจ้าหนี้มีเวลาเพียง 1 ปีนับตั้งแต่ทราบการเสียชีวิตของลูกหนี้ ในการฟ้องร้องเรียกหนี้จากกองมรดก หากเกินกว่านั้นจะหมดสิทธิ์

2. หากเห็นว่าพ่อแม่มีหนี้สินมากกว่าทรัพย์สิน ทายาทสามารถ ‘สละมรดก’ ได้ เพื่อที่จะไม่ต้องรับผิดชอบทั้งทรัพย์สินและหนี้สินทั้งหมด

ดังนั้น จึงเป็นที่ชัดเจนว่ากฎหมายไทยได้ให้ความคุ้มครองแก่ทายาท โดยจำกัดความรับผิดชอบไว้เพียงทรัพย์มรดกที่ได้รับมาเท่านั้น

