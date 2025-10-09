สรุปดราม่า “เจนนี่-แม่เกตุ” ลูกต้องใช้หนี้แทนพ่อแม่ไหม? เปิดข้อกฎหมายชัดๆ
ไขข้อสงสัยกฎหมายที่คนไทยอยากรู้ สรุปหลัก ป.พ.พ. มาตรา 1601 ทายาทรับผิดชอบหนี้ไม่เกินมรดกที่ได้รับ หากพ่อแม่ไม่มีมรดก ลูกไม่ต้องจ่าย?
จากกรณีดราม่าร้อนแรงระหว่าง เจนนี่ รัชนก และ แม่เกตุ ที่มีประเด็นเรื่องหนี้สินเข้ามาเกี่ยวข้อง ทำให้เกิดคำถามใหญ่ในสังคมว่า ตามกฎหมายแล้ว ลูกต้องใช้หนี้แทนพ่อแม่หรือไม่? ซึ่งล่าสุดเพจดังอย่าง Drama-addict ได้สรุปข้อกฎหมายในเรื่องนี้จนกลายเป็นไวรัรัล
ทีมข่าว The Thaiger ได้สรุปหลักการทางกฎหมายที่ถูกต้องและเข้าใจง่ายมาไว้ให้ที่นี่
สรุปให้เข้าใจง่าย ลูกไม่ต้องใช้เงินส่วนตัวจ่ายหนี้แทนพ่อแม่
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1601 ได้วางหลักการไว้อย่างชัดเจนว่า ทายาท (เช่น ลูก) จะต้องรับผิดชอบชำระหนี้สินของพ่อแม่ที่เสียชีวิตไปแล้ว ไม่เกินกว่าทรัพย์มรดกที่ตนเองได้รับมา
พูดง่าย ๆ คือ หากพ่อแม่ไม่ได้ทิ้งมรดกไว้ให้เลย ลูกก็ไม่ต้องรับผิดชอบหนี้สินนั้นแม้แต่บาทเดียว เจ้าหนี้ไม่สามารถมาบังคับเอาจากเงินเดือนหรือทรัพย์สินส่วนตัวของลูกได้
ข้อควรรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับหนี้มรดก
1. เจ้าหนี้มีเวลาเพียง 1 ปีนับตั้งแต่ทราบการเสียชีวิตของลูกหนี้ ในการฟ้องร้องเรียกหนี้จากกองมรดก หากเกินกว่านั้นจะหมดสิทธิ์
2. หากเห็นว่าพ่อแม่มีหนี้สินมากกว่าทรัพย์สิน ทายาทสามารถ ‘สละมรดก’ ได้ เพื่อที่จะไม่ต้องรับผิดชอบทั้งทรัพย์สินและหนี้สินทั้งหมด
ดังนั้น จึงเป็นที่ชัดเจนว่ากฎหมายไทยได้ให้ความคุ้มครองแก่ทายาท โดยจำกัดความรับผิดชอบไว้เพียงทรัพย์มรดกที่ได้รับมาเท่านั้น
