อั้ม พัชราภา ทุบสถิติ! ไลฟ์สดคู่เจนนี่ 10 นาที คนดูทะลุล้าน ยอดสั่งพุ่ง 60 ล้าน

ปรากฏการณ์ไลฟ์คอมเมิร์ซสะเทือนวงการ! อั้ม พัชราภา ปรากฏตัวใน ‘เทศกาลเจนนี่’ ดันยอดผู้ชมสดพุ่ง 1.2 ล้านคน สร้างยอดขายถล่มทลายในเวลาไม่กี่นาที
สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับวงการไลฟ์คอมเมิร์ซไทย เมื่อซุปเปอร์สตาร์ตัวแม่ อั้ม-พัชราภา ไชยเชื้อ ปรากฏตัวในไลฟ์สด เทศกาลเจนนี่ ของ เจนนี่-รัชนก สุวรรณเกตุ เมื่อค่ำคืนที่ผ่านมา (14 ต.ค. 68) สร้างปรากฏการณ์ยอดผู้ชมและยอดขายถล่มทลายในเวลาเพียงไม่กี่นาที
ทันทีที่ อั้ม พัชราภา ปรากฏตัวในไลฟ์ ยอดผู้ชมสดได้พุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วจนทะลุ 1.2 ล้านคน และที่น่าทึ่งไปกว่านั้นคือ ภายในระยะเวลาเพียงประมาณ 10 นาที สามารถสร้างยอดสั่งซื้อได้สูงถึงประมาณ 60 ล้านบาท (บางสำนักข่าวรายงานตัวเลขสูงสุดถึง 77 ล้านบาท)
ความสำเร็จครั้งนี้ถูกวิเคราะห์ว่าเป็นการผสมผสานที่ลงตัวระหว่าง พลังของซุปเปอร์สตาร์ (Star Power) ซึ่งในที่นี้คือความน่าเชื่อถือและฐานแฟนคลับมหาศาลของ อั้ม พัชราภา กับ แพลตฟอร์มไลฟ์คอมเมิร์ซที่แข็งแกร่ง ของเจนนี่ ซึ่งมีกลุ่มลูกค้าประจำอยู่แล้ว ทำให้เกิดพลังในการตัดสินใจซื้ออย่างมหาศาลในเวลาอันสั้น
