กองทัพมาดากัสการ์ เข้ายึดอำนาจ หลัง “ปธน.” หนีม็อบออกนอกประเทศ
กองทัพมาดากัสการ์ เข้ายึดอำนาจ หลังจากที่ประธานาธิบดีหนีม็อบเจนซี ออกนอกประเทศ โดยกองทัพเล็งจัดตั้งเลือกตั้งภายในสองปี
เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม สำนักข่าว BBC รายงานว่า กองทัพประเทศมาดากัสการ์ ได้ประกาศเข้ายึดอำนาจ ภายหลังจากที่ แอนดรี เรโจลินา ประธานาธิบดีหนีออกนอกประเทศ สืบเนื่องจากเจอม็อบเจนซีออกมาประท้วง
พันเอก ไมเคิล รันเดรียนิรินา หัวหน้ากองบริหารงานบุคคลและบริการด้านเทคนิคและการบริหาร (CAPSAT) ระบุว่า กองทัพจะก่อตั้งรัฐบาลและจัดการเลือกตั้งในสองปี ซึ่งระหว่างนี้จะระงับการทำงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นการชั่วคราว
นาย รันเดรียนิรินา ระบุด้วยว่า กลุ่มผู้ชุมนุมจะมีส่วนต่อการเปลี่ยนแปลงด้วย เพราะการเคลื่อนไหวครั้งนี้เกิดขึ้นบนถนน และพวกเราต้องเคารพข้อเรียกร้องของเขา
สำหรับการชุมนุมในมาดากัสการ์ เกิดขึ้นเพื่อแสดงความไม่พอใจต่อการทำงานของนายเรโจลินา หลังประเทศต้องเผชิญกับปัญหาไฟดับ-น้ำไม่ไหล ภาวะการว่างงานที่สูง ปัญหาคอร์รัปชันที่รุนแรง รวมถึงวิกฤติค่าครองชีพ โดยผู้ชุมนุมได้ปะทะกับเจ้าหน้าที่เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต 22 ศพ บาดเจ็บ 100 ราย และนำไปสู่การชุมนุมที่แรงขึ้น จนนายเรโจลินา ต้องหนีออกนอกประเทศ โดยปัจจุบันไม่รู้ว่าเขาอยู่ที่ไหน แต่ระบุว่าเขาอยู่ในที่ปลอดภัย
