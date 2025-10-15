ข่าว

“กัน จอมพลัง” สวนกลับ “สว.อังคณา” หลังบอกเขมรก็สูญเสียไม่น้อย

เผยแพร่: 15 ต.ค. 2568 08:28 น.
74

กัน จอมพลัง สวนกลับ สว.อังคณา หลังบอกว่าไทยใช้ F16 ยิงกัมพูชา อีกฝ่ายสูญเสียไม่น้อย ย้ำกัมพูชาโจมตีพลเรือนไทย ไทยเน้นเป้าหมายทางทหารล้วนๆ

กัน จอมพลัง หรือ กัณฐัศว์ พงศ์ไพบูลย์เวชย์ ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กแชร์คำพูดของ สว.อังคณา นีละไพจิตร ที่ให้สัมภาษณ์ว่า “พูดกันตรงๆ ตอนที่ประเทศไทย ใช้ F16 ไปยิง เข้าไปในประเทศกัมพูชาเนี่ย ประเทศเขาเองก็ได้รับ ความสูญเสีย ก็ไม่น้อยทีเดียว”

โดย กัน จอมพลัง ได้เขียนข้อความโต้กลับว่า “กัมพูชาไม่มีพลเรือนถูกบึ้มใส่และตุยเลยไทยกดเป้าหมายทางทหารล้วนๆ แต่กัมพูชากลับเลือกจะกดบึ้มใส่บ้านประชาชน เซเว่น โรงพยาบาลเราจนมีพลเรือนตุยเป็นจำนวนมาก ท่านพูดแบบนี้คนจะตั้งคำถามได้ว่าท่านพูดเห็นใจทหารเขมรหรือเปล่า

แต่กลับกันพลเรือนไทยที่สูญเสีย ออกมาพูดว่าไม่เคยเห็นนักสิทธิมาเรียกร้องช่วยเหลือพวกเค้าเลย เมื่อวานท่านยังพูดอยู่เลยไม่ใช่หรือว่าเวลาแบบนี้พลเรือนต้องได้รับการปกป้องเป็นพิเศษ ไหงเอาไปเทียบกับทหารที่ถูก F16

ผมได้ฟังคำถามในบางรายการคือ นักสิทธิได้ช่วยคนไทยที่ถูกกระทำจากเขมรไหม แต่ท่านตอบมาแบบนี้ผมอะไรกันครับเนี้ย”

