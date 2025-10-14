“สื่อเขมร” วอนเกาหลีใต้แยกแยะ ปมนักศึกษาถูกลักพาตัว-ทรมานดับ
สื่อเขมร วอนเกาหลีใต้แยกแยะ ปมนักศึกษาถูกลักพาตัวและทรมานเสียชีวิตในประเทศ ชี้เหตุการณ์นี้ไม่ได้เกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยวทั่วไป
จากกรณีสะเทือนขวัญเกาหลีใต้ หรือกรณีที่ นักศึกษาหนุ่มนามสกุล “ปาร์ค” ถูกพบเสียชีวิตระหว่างปฏิบัติการช่วยเหลือชาวเกาหลีใต้ 14 คนใกล้กับเมืองกัมปอตเมื่อเดือนสิงหาคม
จากการสืบสวนพบว่า นักศึกษาคนดังกล่าวเสียชีวิตเพียง 1 เดือนหลังจากเดินทางมาถึงกัมพูชาและถูกลักพาตัวไปเรียกค่าไถ่ โดยสาเหตุการเสียชีวิต คือ ภาวะหัวใจหยุดเต้นหลังถูกทรมาน ขณะนี้ตำรวจเกาหลีใต้กำลังพยายามประสานงานเพื่อชันสูตรศพร่วมกับทางการท้องถิ่น ก่อนจะนำร่างของเขากลับคืนสู่มาตุภูมิ
โดย อี แจ-มยอง ประธานาธิบดีเกาหลีใต้ สั่งการให้กระทรวงการต่างประเทศดําเนินการอย่างเต็มที่เพื่อจัดการกับเหตุการณ์ที่เรียกว่า “เมืองอาชญากรรมกัมพูชา” ซึ่งก่อให้เกิดอาชญากรรมรุนแรงหลายรูปแบบที่พุ่งเป้าไปที่ชาวเกาหลีในกัมพูชา รวมถึงการหลอกลวงงาน การลักพาตัว การจําคุก การทรมาน และการฆาตกรรม ตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้นั้น
ล่าสุด สำนักข่าว พนมเปญโพสต์ ได้เขียนบทความวอนขอให้แยกแยะเหตุอาชญากรรมที่เกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยวและเหตุอาชญากรรมที่เกิดขึ้นกับเหยื่อที่ถูกลวงโดยกลุ่มสแกมเมอร์
โดยในบทความได้สัมภาษณ์ ประธานไกด์กัมพูชาท่องเที่ยวเกาหลี โดยยืนกรานว่า กัมพูชานั้นเป็นประเทศที่ปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยว พร้อมย้ำว่าเหตุการณ์ดังกล่าวไม่ได้เกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยวทั่วไป
และอยากจะขอให้ผู้นำเกาหลีใต้ให้ความรู้ประชาชนเกาหลีใต้ ในการทำความเข้าใจการสแกมออนไลน์ และวิธีการหลีกเลี่ยงตกเป็นเหยื่อ
ขณะที่โฆษกกระทรวงมหาดไทยกัมพูชา ให้สัมภาษณ์ว่า ชาวกัมพูชาก็เผชิญความเสี่ยงในชาติอื่นกับสแกมออนไลน์เหมือนกัน พร้อมกล่าวว่าทางประเทศกัมพูชาพร้อมให้ความร่วมมือสนับสนุนในอย่างเต็มที่
