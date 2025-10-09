ข่าวต่างประเทศ

ดารา-อินฟลูเขมร เรียกร้องให้คนไทยสำนึกผิด เอาหน้า “ฮุนเซน” ไปยิงเล่น

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 09 ต.ค. 2568 08:02 น.| อัปเดต: 09 ต.ค. 2568 08:02 น.
54

ดารา-อินฟลูเขมร เรียกร้องให้คนไทยสำนึกผิด เอาหน้า ฮุนเซน ไปยิงเล่นในงานวัด ด้านนักข่าวต้านรัฐบาลเหน็บ ไทยจับเชลยศึก ไม่เจ็บมาเจ็บกับเรื่องนี้

จากกรณีที่ สมเด็จ ฮุน เซน อดีตนายกรัฐมนตรีกัมพูชา และ ประธานคณะองคมนตรี ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กออกลูกงอแงว่า คนไทยนำหน้าตนเองไปใช้เป็นเป้ายิง พร้อมถามประเทศไทยว่านี่เป็นชาติที่มีอารยธรรม บอกการกระทำเช่นนี้ไร้มนุษยธรรม เลวร้ายยิ่งกว่าสัตว์

ล่าสุดจากเหตุการณ์ดังกล่าวได้มีดารา อินฟลูเอนเซอร์ชาวเขมร ได้ออกมาให้คนไทยสำนึกผิดและขอโทษกับเหตุการณ์ดังกล่าว

ขณะที่ พาน พานา นักเคลื่อนไหวชาวกัมพูชา และนักข่าวเขมรฝ่ายต่อต้านรัฐบาลฮุนเซน ซึ่งปัจจุบันอยู่ต่างประเทศ ได้โพสต์ข้อความแนวเหน็บแนมว่า “พวกดารานั่นแหละ จับทหาร — ความเจ็บปวดมันไม่เท่ากับที่พวกเขาเอารูปของฮุน เซนไปยิงเล่น”

ทั้งนี้วุฒิสภากัมพูชา ได้ออกมาประณามพฤติกรรมดังกล่าว โดยระบุว่าเป็นการด้อยความเป็นมนุษย์ บ่อนทำลายความเคารพและความเป็นเพื่อนบ้านที่ดีระหว่างไทยและกัมพูชา

เรียกร้องให้ไทยใช้มาตรการอย่างเหมาะสมในการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุแบบนี้ซ้ำขึ้นอีก เพื่อที่ทั้งสองชาติจะยังรักษาความเคารพซึ่งกันและกัน ความเท่าเทียม และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ

