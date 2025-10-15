ทัพภาค 2 เลื่อนคุย RBC หลังเขมร ไม่เสนอแผนเก็บกู้ทุ่นระเบิด ตามข้อตกลง
กองทัพภาค 2 เลื่อนคุย RBC ไม่มีกำหนด จากกำหนดเดิม 15-17 ต.ค. หลังเขมร ไม่เสนอแผนเก็บกู้ทุ่นระเบิด ตามข้อตกลง
กองทัพภาคที่ 2 ได้ออกหนังสือโดยระบุว่า จากการหารือระหว่างกองทัพภาคที่ 2 กับภูมิภาคทหารที่ 4 ที่มีเป้าหมายในการจัดทำ แผนการเคลื่อนย้ายอาวุธหนัก และการเก็บกู้ทุ่นระเบิดที่มีรายละเอียดปฏิบัติได้จริงมีการกำหนด ขั้นตอน วัน เวลา สถานที่ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติที่ชัดเจนเพื่อลดการเป็นปฏิปักษ์ต่อกัน
ภายหลังการพบปะหารือ 2 ครั้ง และการส่งเอกสารโต้ตอบ 4 ครั้ง ในห้วงหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมา ฝ่ายกัมพูชายังไม่สามารถเสนอแผนการปฏิบัติ (Action plan) ที่ชัดเจน ในเรื่องการปรับกำลังเพื่อลดความขัดแย้ง และการกำหนดพื้นที่ เก็บกู้ทุ่นระเบิด ตามข้อตกลงของคณะกรรมการชายแดนทั่วไป (GBC) ซึ่งกำหนดให้มีการหารือให้ได้ข้อยุติ ในระดับคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค (RBC) เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ร่วมกัน
ดังนั้น เพื่อรักษาความน่าเชื่อถือของข้อตกลง ไม่ยื้อเวลา และป้องกันการบิดเบือนข้อเท็จจริงในภายหลัง คณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคกองทัพภาคที่ 2 (RBC) จึงเลื่อนการประชุมออกไปโดยไม่มีกำหนดจนกว่าฝ่ายกัมพูชาจะมีข้อเสนอที่สามารถลดความขัดแย้งได้อย่างเป็นรูปธรรม
กองทัพภาคที่ 2 ยืนยันจะดำเนินการทุกมาตรการภายใต้กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ ด้วยความมุ่งมั่นที่จะรักษาความสงบเรียบร้อย ความมั่นคง และปกป้องอธิปไตยของชาติอย่างเต็มขีดความสามารถ
ทั้งนี้เดิมการประชุม RBC ไทย-กัมพูชา ระหว่างกองทัพภาคที่ 2 กับภูมิภาคทหารที่ 4 ของกัมพูชา กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 15 – 17 ต.ค. 2568 ณ จุดผ่านแดนถาวรช่องจอม อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ โดยกัมพูชาเป็นเจ้าภาพ
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- กองกำลังบูรพา ออกเอกสารด่วน ไทย-กัมพูชา ร่วมกู้ทุ่นระเบิด 10 ต.ค.
- แหกข้อตกลง! พบทุ่นระเบิดกัมพูชา 4 ลูก ที่ช่องติ๊กเบ๊าะ ทั้งที่เพิ่งเจรจา GBC
- สว.อังคณา ยันรักชาติไม่น้อยกว่าใคร ตั้งใจแปลเอกสารกัมพูชาเตือนสติ
ติดตาม The Thaiger บน Google News: