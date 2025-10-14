หนุ่มเกาหลี บุกไลฟ์สดประท้วง ถึงถิ่นแก๊งคอลฯ ในกัมพูชา จนถูกชายปริศนาตามถ่ายรูป
สตรีมเมอร์เกาหลีใต้ บุกไลฟ์สด ท้าทายแก๊งคอลเซ็นเตอร์กลางกรุงพนมเปญ จนถูกคนปริศนาตามถ่ายรูป แพลตฟอร์มต้องสั่งตัดจบกลางคันหวั่นเกิดอันตราย
จากสถานการณ์ของรัฐบาลเกาหลีใต้ที่กำลังกังวลอย่างหนักต่อปัญหาการลักพาตัวและกักขังคนสัญชาติของตนโดยแก๊งอาชญากรรมในกัมพูชา เมื่อนักจัดรายการออนไลน์ หรือ บีเจ (BJ) ชาวเกาหลีใต้คนหนึ่ง ได้เดินทางบุกเข้าไปยังพื้นที่ที่เชื่อว่าเป็นแหล่งอาชญากรรมในกรุงพนมเปญ และทำการไลฟ์สดท้าทายเหล่าแก๊งคอลเซ็นเตอร์
เหตุการณ์ดังกล่าวได้เป็นที่พูดถึงและแพร่หลายเป็นวงกว้างในโซเชียลมีเดียของเกาหลีใต้ เมื่อ บีเจ A สตรีมเมอร์บนแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งไลฟ์สด ได้เดินทางไปไลฟ์สดที่ “ศูนย์อาชญากรรมวอนกูดันจี” ในกรุงพนมเปญ ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีว่าเป็นหนึ่งในพื้นที่อันตรายและเป็นแหล่งกบดานของแก๊งคอลเซ็นเตอร์
ประท้วงคนเดียว ไลฟ์สดท้าทายแก๊งคอลเซ็นเตอร์
ทันทีที่เดินทางถึงพนมเปญ บีเจ A ได้มุ่งหน้าไปยังพื้นที่ดังกล่าวและไปยืนประท้วงเพียงคนเดียว พร้อมกับตะโกนด้วยถ้อยคำต่าง ๆ เช่น “ปล่อยคนเกาหลีออกมาตอนที่ยังพูดกันดี ๆ” ระหว่างที่เขากำลังไลฟ์สดอยู่นั้น ได้มีชายท้องถิ่นในชุดซอมซ่อเข้ามาใช้มือถือถ่ายรูปเขาอย่างมีพิรุธ จากนั้นไม่นานก็มีรถตู้ขับผ่านมาและลดกระจกลงเพื่อถ่ายรูปเขาอีกครั้ง ก่อนที่ชายอีกคนจะเปิดประตูเหล็กจากอาคารแห่งหนึ่งออกมาจ้องมองบีเจคนดังกล่าวในลักษณะคุกคาม
ในไลฟ์สดของเขานั้นมีผู้ชมมากกว่า 20,000 คน บางส่วนได้ส่งของขวัญให้พร้อมแสดงความเห็นยุให้เขาทำเช่นนั้นอีก แต่เมื่อสถานการณ์เริ่มตึงเครียด แพลตฟอร์มสตรีมมิ่งดังกล่าว ได้เข้ามาคอมเมนต์ในไลฟ์ว่า “อาจเป็นอันตรายต่อความปลอดภัยได้ ขณะนี้ยืนยันได้ว่ามีคนท้องถิ่นกำลังถ่ายรูปของคุณไป กรุณายุติการถ่ายทอดสด” ทำให้บีเจ A ต้องยุติการไลฟ์สดในที่สุด
แต่ดูเหมือนว่าบีเจ A จะยังไม่หยุดการกระทำที่เสี่ยงอันตราย โดยอ้างว่าได้เดินทางกลับเกาหลีแล้วโดยผ่านเวียดนามเพื่อป้องกันการติดตาม และยังขอให้ผู้ชมสั่งการภารกิจต่อไปทางความคิดเห็น ซึ่งสร้างความไม่พอใจจากชาวเน็ตและวิพากษ์วิจารณ์มากขึ้นว่า “ยอดวิวมันน่ากลัวขนาดนี้เลยเหรอ” และ “ถ้าถูกจับไปก็อย่ามาร้องขอให้ช่วยล่ะ”
ในวันเดียวกันนั้น เวลา 19:50 น. บีเจ A ได้โพสต์ข้อความบนบอร์ดของแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งว่า “มีหลายคนเป็นห่วง ผมจึงมาแจ้งข่าว และตอนนี้กำลังเดินทางกลับที่พัก คนขับรถพยายามจะไปส่งผมที่อื่นที่ไม่ใช่โรงแรม เลยต้องแกล้งทำเป็นไลฟ์สดระหว่างเดินทาง อาจจะมีคนแชร์ใบหน้าผมไปแล้ว กำลังระวังตัวอยู่ ไม่ต้องเป็นห่วง”
หลังจากนั้น 5 นาที เวลา 19:55 น. เขาได้แสดงความคิดเห็นพร้อมรูปภาพว่า “กลับที่พักไม่ได้เพราะฝนตกหนัก ติดอยู่ที่นี่” หลังจากนั้นข่าวคราวก็เงียบหายไป และไม่มีการถ่ายทอดสดอีกเลย
ล่าสุดได้มีโพสต์จากบล็อกเกอร์รายหนึ่งในโซเชียลมีเดียของเกาหลีใต้ ยืนยันว่าบีเจ A ได้เดินทางกลับไปยังเกาหลีใต้อย่างปลอดภัย โดยระบุข้อความว่า “ในหลาย ๆ ที่ผมถูกทำให้เป็นคนตายไปแล้ว แต่ผมยังมีชีวิตอยู่ และเพื่อหลบหนีการติดตาม ผมได้แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินโฮจิมินห์ เวียดนาม และเพิ่งเดินทางถึงเกาหลีแล้วในตอนนี้” แต่ถึงอย่างนั้นต้องติดตามไลฟ์สดของเขาอีกครั้ง เพื่อเป็นการยืนยันว่าบีเจ A นั้นได้เดินทางกลับไปยังประเทศบ้านเกิดของเขาได้อย่างปลอดภัยจริง ๆ
เบื้องหลังความตึงเครียด รัฐบาลเกาหลีใต้สั่งยกระดับเตือนภัย
พฤติกรรมที่เสี่ยงอันตรายของบีเจ A เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่รัฐบาลเกาหลีใต้กำลังเผชิญกับวิกฤตพลเมืองถูกหลอกไปทำงานและถูกกักขังในกัมพูชา โดยเพิ่งเกิดเหตุสลดเมื่อเดือนสิงหาคมที่นักศึกษามหาวิทยาลัยต้องเสียชีวิต และมีรายงานผู้สูญหายอีกหลายราย
ด้านกระทรวงการต่างประเทศเกาหลีใต้ ได้มีการยกระดับคำเตือนการเดินทางสำหรับกรุงพนมเปญเป็น ระดับ 2.5 ซึ่งเป็นคำเตือนการเดินทางพิเศษ และประธานาธิบดีอี แจ-มยอง ได้สั่งการให้รัฐบาลเร่งหามาตรการคุ้มครองพลเมืองอย่างเร่งด่วนแล้ว
