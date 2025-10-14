ข่าวต่างประเทศ

บิชอปเปรู ลาออกจากตำแหน่ง คบชู้มากถึง 17 คน โป๊ะเพราะส่งข้อความผิด

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 14 ต.ค. 2568 19:00 น.| อัปเดต: 14 ต.ค. 2568 11:08 น.
56

ชิโร คิวเป โลเปซ บิชอปเปรู ยื่นลาออกจากตำแหน่ง หลังถูกกล่าวหาคบชู้มากถึง 17 คน เรื่องแดงเพราะส่งข้อความไปหาพนักงานทำความสะอาด

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม เว็บไซต์ ออดิตีเซนทรัล รายงานว่า ชิโร คิวเป โลเปซ บิชอป หรือ มุขนายก วัย 51 ประเทศเปรูได้ลาออกจากตำแหน่ง หลังจากที่เขาถูกกล่าวหาว่าเขามีชู้รักมากถึง 17 คน

โดยสำนักวาติกันได้เข้าสอบสวนหลังจากที่สื่อท้องถิ่นได้ระบุว่านายโลเปซ นั้นมักจะส่งข้อความ ภาพ และคลิปวาบหวิวให้กับผู้หญิงหลายคน อย่างไรก็ตามเขาพลาดส่งข้อความให้กับคนทำความสะอาดบ้าน จนทำให้เรื่องแดงในที่สุด

จากการสอบสวนพบว่าแม่ชีซึ่งเป็นหนึ่งในคนรักของนายโลเปซนั้น อิจฉาทนายหญิงซึ่งเป็นอีกหนึ่งชู้รัก จึงส่งข้อมูลไปให้ชู้รักอีกคน เพื่อให้ทะเลาะกัน นอกจากนี้ในการสอบสวนยังระบุด้วยว่านายคิวเปเคยมีเพศสัมพันธ์กับหญิงที่บ้านพักด้วย

นักข่าวเปรูระบุว่าเหตุการณ์นี้หยั่งกะละคร แต่ก็แสดงถึงความกังวลว่านี่เป็นการใช้อำนาจในทางที่ผิดหรือไม่ เนื่องจากผู้หญิงทั้ง 17 คนไม่กล้าออกมาเปิดเผยความจริงแต่อย่างใด

อย่างไรก็ตามบิชอปเปรูปฏิเสธว่าเรื่องดังกล่าวไม่เป็นความจริง และระบุว่านี่เป็นความพยายามจะใส่ร้ายป้ายสีเขา ทั้งนี้นายโลเปซเลือกจะลาออกในที่สุด โดยเขาลาออกก่อนกำหนดนานถึง 20 ปี

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
รัสเซียนรูเล็ต ซินซินเนติ ข่าวต่างประเทศ

รัสเซียนรูเล็ต คร่าชีวิต “สาววัย 23” เพื่อนหนุ่มยิงดับกลางบ้าน ปมเล่นเกมมรณะยังปริศนา

16 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

รูปปั้นไอร์แลนด์ ทำนมใหม่ ซ่อมแซมหลังโดนนักท่องเที่ยวจับจนสีลอก

16 นาที ที่แล้ว
คอนเทนต์เสี่ยงตาย! หนุ่มเกาหลี บุกไลฟ์สด ถึงถิ่นแก๊งคอลฯ ในกัมพูชา จนถูกตามถ่ายรูป ข่าวต่างประเทศ

หนุ่มเกาหลี บุกไลฟ์สดประท้วง ถึงถิ่นแก๊งคอลฯ ในกัมพูชา จนถูกชายปริศนาตามถ่ายรูป

45 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

บิชอปเปรู ลาออกจากตำแหน่ง คบชู้มากถึง 17 คน โป๊ะเพราะส่งข้อความผิด

46 นาที ที่แล้ว
มาแล้ว เลขเด็ด อ่างน้ำมนต์-เลขธูปฤาษีเณร 16/10/68 คอหวยซูมแนวทาง 2 ตัว 3 ตัว ข่าว

มาแล้ว เลขเด็ด อ่างน้ำมนต์-เลขธูปฤาษีเณร 16/10/68 คอหวยซูมแนวทาง 2 ตัว 3 ตัว

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวอาชญากรรม

“บิ๊กเต่า” ขยายผลสอบเส้นทางเงิน “วัดนาป่าพง” โยง 20 บัญชี ยันคดีอาญา ยอมความไม่ได้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

ร้านค้าเช็กด่วน คุณสมบัติสมัคร “คนละครึ่งพลัส” รอบนี้รับ SME ขนาดเล็กด้วย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ฉลามจัส เปิดตัวแฟนใหม่? เจ้าตัวยืนยันไม่โสดแล้ว เพจดังเปิดวาร์ปโมเมนต์หวาน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ปรากฏการณ์ครั้งใหม่ เจนนี่ รัชนก ยกระดับไลฟ์ขายของสู่ ‘เทศกาลเจนนี่’ เปิดไลน์อัปซุปตาร์แน่นจอ นำโดย อั้ม พัชราภา แฟนคลับเตรียม F ของกันสนั่น บันเทิง

ห้ามพลาด! ‘เจนนี่’ คอนเฟิร์ม ‘อั้ม พัชราภา’ นำทัพดาราบุกไลฟ์สดคืนนี้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
Line News

มาตามนัด! เลขเด็ด ตารางทักษามหารานี งวด 16/10/68 เปิดเลขลุ้นรวย ก่อนหมดแผง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด

มาก่อนใคร! เลขเด็ด “แม่จำเนียร” 16/10/68 เผย 10 เลขดังขายดี สรุปครบจบทุกตัว

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

มติครม.ตั้ง 5 ขรก.การเมือง “อัยรินทร์-ลลิดา” ฉลุยนั่งรองโฆษกรัฐบาล

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เกาหลีใต้ เผย พลเมืองสูญหาย ในกัมพูชา 80 คน ตอนนี้ยังไม่รู้ชะตากรรม ข่าวต่างประเทศ

เกาหลีใต้ เผย พลเมืองติดในกัมพูชา 80 คน ยังไม่รู้ชะตากรรม พร้อมจ่อยกระดับ เตือนภัยเดินทาง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

บอย ท่าพระจันทร์ เคลื่อนไหว เหรียญหลวงปู่ทวดของแท้ พยัพ คำพันธุ์ เอ่ยปากเช่าต่อ 6 ล้าน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดรับสมัครร้านค้าเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัส 15 ต.ค. - 19 ธ.ค. 68 ร้านค้าเดิมกดยืนยันในแอปถุงเงินได้เลย ส่วนร้านใหม่เช็กขั้นตอนที่นี่ เศรษฐกิจ

ร้านค้า คนละครึ่งพลัส สมัครพรุ่งนี้ วันแรก 15 ต.ค. 68 เปิดวิธีลงทะเบียน รายเก่า-รายใหม่

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
กันจอมพลังควรเป็นนายกไหม ข่าว

อกอีแป้นจะแตก ! ศร.ปวิน ช็อกคนทำโพลล์ถาม “กันจอมพลัง” สมควรเป็นนายกไหม ?

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวประชาสัมพันธ์

ค่ำคืนแห่งดาวมิชลิน Blue by Alain Ducasse x บ้านเทพา รังสรรค์ดินเนอร์สุดพิเศษ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;เจนนี่&quot; ไลฟ์สดมาราธอน กวาดกว่า 400 ล้าน เตรียมบริจาครถฉุกเฉิน &quot;เมย์ วาสนา&quot; ร่วมวงช่วยเพิ่ม บันเทิง

“เจนนี่” กวาดรายได้ ไลฟ์มาราธอน กว่า 400 ล้าน เตรียมบริจาครถฉุกเฉิน “เมย์ วาสนา” ร่วมวงช่วยเพิ่ม

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ศูนย์กลางพายุ นัคครี อยู่ไกลไม่กระทบไทยโดยตรง แต่ร่องมรสุมทำพิษ เตือนภาคกลาง-ตะวันออก-ใต้ เจอฝนหนัก คลื่นสูงกว่า 2 เมตร เรือเล็กงดออกจากฝั่ง ข่าว

พายุลูกใหม่ “นัคครี” ก่อตัว ยัน ไม่กระทบไทย

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

หมอคนเก่งสำลักควันเสียชีวิต คนเปิดประตูหนีไฟค้างเอาไว้ ขณะไฟไหม้

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ประธานโต๊ะหลวงปู่ทวด ฟันธง เหรียญหลวงปู่ทวด ปี 08 “ของแท้” รายละเอียดชัดตามตำรา

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
เฟย เดินป่า บันเทิง

ชีเสิร์ฟไม่พักจนดราม่า “เฟย” เคลียร์เดินป่าล้อสงคราม สายตรงหา “วรรณสิงห์” ยกบทเรียนใหญ่

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
กกท.จ่อทาบ &quot;เสก โลโซ&quot; ร่วมงาน ซีเกมส์ 2025 เจ้าตัวตอบรับ รอราชทัณฑ์คอนเฟิร์ม ข่าวกีฬา

กกท.จ่อทาบ “เสก โลโซ” ร่วมงาน ซีเกมส์ 2025 เจ้าตัวตอบรับ รอราชทัณฑ์ไฟเขียว

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

มาเลฯ เผย “ทรัมป์” ร่วมประชุมอาเซียน หวังชมไทย-กัมพูชาลงนามหย่าศึก

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
สุดจะทน! นก จริยา โพสต์ทวงเงินกลางไอจี ถึงขั้นกราบลูกหนี้ ลั่น นานเกินไปแล้ว บันเทิง

สุดจะทน! นก จริยา โพสต์ทวงเงินกลางไอจี ถึงขั้นกราบลูกหนี้ ลั่น นานเกินไปแล้ว

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 14 ต.ค. 2568 19:00 น.| อัปเดต: 14 ต.ค. 2568 11:08 น.
56
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

มาแล้ว เลขเด็ด อ่างน้ำมนต์-เลขธูปฤาษีเณร 16/10/68 คอหวยซูมแนวทาง 2 ตัว 3 ตัว

มาแล้ว เลขเด็ด อ่างน้ำมนต์-เลขธูปฤาษีเณร 16/10/68 คอหวยซูมแนวทาง 2 ตัว 3 ตัว

เผยแพร่: 14 ตุลาคม 2568

“บิ๊กเต่า” ขยายผลสอบเส้นทางเงิน “วัดนาป่าพง” โยง 20 บัญชี ยันคดีอาญา ยอมความไม่ได้

เผยแพร่: 14 ตุลาคม 2568

ร้านค้าเช็กด่วน คุณสมบัติสมัคร “คนละครึ่งพลัส” รอบนี้รับ SME ขนาดเล็กด้วย

เผยแพร่: 14 ตุลาคม 2568

ฉลามจัส เปิดตัวแฟนใหม่? เจ้าตัวยืนยันไม่โสดแล้ว เพจดังเปิดวาร์ปโมเมนต์หวาน

เผยแพร่: 14 ตุลาคม 2568
Back to top button