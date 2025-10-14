บิชอปเปรู ลาออกจากตำแหน่ง คบชู้มากถึง 17 คน โป๊ะเพราะส่งข้อความผิด
ชิโร คิวเป โลเปซ บิชอปเปรู ยื่นลาออกจากตำแหน่ง หลังถูกกล่าวหาคบชู้มากถึง 17 คน เรื่องแดงเพราะส่งข้อความไปหาพนักงานทำความสะอาด
เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม เว็บไซต์ ออดิตีเซนทรัล รายงานว่า ชิโร คิวเป โลเปซ บิชอป หรือ มุขนายก วัย 51 ประเทศเปรูได้ลาออกจากตำแหน่ง หลังจากที่เขาถูกกล่าวหาว่าเขามีชู้รักมากถึง 17 คน
โดยสำนักวาติกันได้เข้าสอบสวนหลังจากที่สื่อท้องถิ่นได้ระบุว่านายโลเปซ นั้นมักจะส่งข้อความ ภาพ และคลิปวาบหวิวให้กับผู้หญิงหลายคน อย่างไรก็ตามเขาพลาดส่งข้อความให้กับคนทำความสะอาดบ้าน จนทำให้เรื่องแดงในที่สุด
จากการสอบสวนพบว่าแม่ชีซึ่งเป็นหนึ่งในคนรักของนายโลเปซนั้น อิจฉาทนายหญิงซึ่งเป็นอีกหนึ่งชู้รัก จึงส่งข้อมูลไปให้ชู้รักอีกคน เพื่อให้ทะเลาะกัน นอกจากนี้ในการสอบสวนยังระบุด้วยว่านายคิวเปเคยมีเพศสัมพันธ์กับหญิงที่บ้านพักด้วย
นักข่าวเปรูระบุว่าเหตุการณ์นี้หยั่งกะละคร แต่ก็แสดงถึงความกังวลว่านี่เป็นการใช้อำนาจในทางที่ผิดหรือไม่ เนื่องจากผู้หญิงทั้ง 17 คนไม่กล้าออกมาเปิดเผยความจริงแต่อย่างใด
อย่างไรก็ตามบิชอปเปรูปฏิเสธว่าเรื่องดังกล่าวไม่เป็นความจริง และระบุว่านี่เป็นความพยายามจะใส่ร้ายป้ายสีเขา ทั้งนี้นายโลเปซเลือกจะลาออกในที่สุด โดยเขาลาออกก่อนกำหนดนานถึง 20 ปี
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- นายกหญิงญี่ปุ่นไม่ลาออก ถูกจับได้เข้าโรงแรมกับลูกน้อง 10 ครั้ง ยันไม่ได้เล่นชู้
- ศาลจีน พิพากษาจำคุก อดีตผู้ว่าคนสวย 13 ปี มีสัมพันธ์กับลูกน้อง 58 คน
- แพทย์อังกฤษ สารภาพเล่นเสียวกับพยาบาล ขณะให้ยาชาผู้ป่วยเตรียมผ่าตัด
ติดตาม The Thaiger บน Google News: