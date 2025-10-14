ข่าว

“อนุทิน” ย้อนถาม “เขมร” ยิงจรวดกับเสียงผี ใครละเมิดสิทธิมนุษยชนกว่า?

เผยแพร่: 14 ต.ค. 2568 13:55 น.| อัปเดต: 14 ต.ค. 2568 14:02 น.
อนุทิน ย้อนถาม เขมร ยิงจรวดทำร้ายประชาชน กับ เปิดเสียงผีที่ชายแดน ใครละเมิดสิทธิมนุษยชนกว่า ย้ำ 4 เงื่อนไขเจรจา

นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่ทางการเกาหลีใต้ เตรียมที่จะใช้มาตรการกดดันปราบปรามสแกมเมอร์ที่อยู่ในประเทศกัมพูชา เรื่องนี้ประเทศไทยจะมีส่วนเข้าไปดำเนินการอย่างไรบ้าง ว่า เงื่อนไขการรับสแกมเมอร์เป็น 1 ใน 4 ข้อที่ยื่นไปยังประเทศกัมพูชาที่ถือเป็นข้อตกลงที่ต้องให้ประเทศกัมพูชาปฏิบัติ

ส่วนที่นานาชาติอยากให้เพิ่มมาตรการในการปราบปรามแก๊งสแกมเมอร์นั้น นายอนุทิน ย้ำว่า ก็เป็น 1 ใน 4 ข้อ ที่ไทยยื่นเป็นเงื่อนไข นำไปสู่การเจรจาแก้ไขปัญหาของทั้งสองประเทศ

ย้ำว่าในวันศุกร์นี้ (17 ต.ค.) ยังได้กำชับให้นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ นำเงื่อนไข 4 ประเด็นนี้ ไปพูดคุยในวงเจรจา ซึ่งคิดว่าหาก 4 ประเด็นนี้ได้รับการตอบสนองจากฝั่งกัมพูชา ก็จะทำให้ภัยที่ผลต่อความมั่นคงของไทยลดลงไป ถ้ากัมพูชายอมแก้ไขใน 4 ประเด็นนี้

ส่วนกรณีที่ กัน จอมพลัง ได้เปิดเสียงผี เสียงเครื่องบินรบ บริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา และทางกัมพูชาออกมาระบุ เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนขั้นรุนแรง ไทยจะมีการชี้แจงเพิ่มเติมอย่างไรบ้าง โดยนายอนุทิน กล่าวว่า “นายกฯ ไทยก็มองว่า ไอ้ระเบิดที่มันเข้ามา จรวดที่ยิงเข้ามาในเขตไทย กัมพูชาทำอันตรายให้กับคนไทย โดรนที่บินเข้ามาในเขตไทย นายกฯ ไทยก็มองว่า สิ่งที่ละเมิดอธิปไตยของประเทศไทย”

ผู้สื่อข่าวถามต่อว่า จะเป็นการไฟเขียวให้ กัน จอมพลัง ในการทำเรื่องนี้ใช่หรือไม่ นายกรัฐมนตรีไม่ทราบ พร้อมกล่าวว่า ทุกคนต้องทำตามกฎหมาย ใครอยากจะมองอะไรก็มองได้หมด แต่เราต้องใช้กฎหมายกำหนด

หมอคนเก่งสำลักควันเสียชีวิต คนเปิดประตูหนีไฟค้างเอาไว้ ขณะไฟไหม้

ประธานโต๊ะหลวงปู่ทวด ฟันธง เหรียญหลวงปู่ทวด ปี 08 “ของแท้” รายละเอียดชัดตามตำรา

ชีเสิร์ฟไม่พักจนดราม่า “เฟย” เคลียร์เดินป่าล้อสงคราม สายตรงหา “วรรณสิงห์” ยกบทเรียนใหญ่

กกท.จ่อทาบ “เสก โลโซ” ร่วมงาน ซีเกมส์ 2025 เจ้าตัวตอบรับ รอราชทัณฑ์ไฟเขียว

มาเลฯ เผย “ทรัมป์” ร่วมประชุมอาเซียน หวังชมไทย-กัมพูชาลงนามหย่าศึก

สุดจะทน! นก จริยา โพสต์ทวงเงินกลางไอจี ถึงขั้นกราบลูกหนี้ ลั่น นานเกินไปแล้ว

“เจนนี่” ปิดยอดขายทะลุ 143 ล้าน เปิดใจ “ครูเบียร์” กลางไลฟ์ พร้อมร่วมเฟรมคู่ครั้งแรก

"อนุทิน" ย้อนถาม "เขมร" ยิงจรวดกับเสียงผี ใครละเมิดสิทธิมนุษยชนกว่า?

ภัยเงียบใกล้ตัว! สภาผู้บริโภคเตือน ปากกาเมจิกเขียนถุงร้อน เสี่ยงปนเปื้อนโลหะหนัก

เช็กรายชื่อ “กระทรวงมหาดไทย” โยกย้ายข้าราชการบริหารระดับสูง 45 ราย

กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศรับพนักงานราชการเงินเดือน 37,680 บาท เช็กตำแหน่งว่างด่วน

รวบ 4 ทหารอิสราเอลบนเกาะพะงัน เสียงดัง-เล่นยาฉลองยุติสงคราม

เพจดัง เปิดคลิปเขมรเหยียบภาพ สาปแช่ง “ครอบครัวจอมพลัง-อนุทิน”

เบื้องหลัง โจว เทียน-เฉิน กัดฟันสู้ 1 ชม. 17 นาที ก่อนพลิกดับ “วิว กุลวุฒิ” สุดระทึก 2-1 เกม

สื่อเกาหลีใต้ เผยแก๊งคอลเซ็นเตอร์ฆ่าเหยื่อทุกวัน ควักลูกตา-ตัดอวัยวะขาย

ยายเจนนี่ ไลฟ์ป้อง แม่เกตุ หลังโดนรุมด่า ลั่น “เอาเวลาไปดูแลลูกตัวเองบ้าง”

“เท้ง” โยนให้ “อนุทิน-สีหศักดิ์” ตอบ “กัน จอมพลัง” เปิดเสียงผีเหมาะสมไหม

“ลูกค้าอยากกินกุ้งเผา” ไกล 18 โล ไม่เคยเจอไรเดอร์สุภาพเท่านี้ ทิป 150 บ. ส่งแชตกลับมาใจฟู

ประวัติ “สว.อังคณา นีละไพจิตร” สตรีนักสู้เพื่อสิทธิฯ เจ้าของรางวัล โนเบลแห่งเอเชีย

แพทย์แจง สาเหตุไม่ล้างท้อง หนุ่มดับ ดื่มน้ำยาล้างห้องน้ำ คิดว่าเป็นน้ำอัดลม

สั่งสอบด่วน ไกด์เถื่อนบังคับนักท่องเที่ยวจีนซื้อของในไทย ไม่งั้นไม่ให้กลับ

ส่งกำลังใจ นางเอกดัง ป่วยกะทันหัน หมอหาสาเหตุไม่เจอ ต้องประกาศพักงานไม่มีกำหนด

“เจนนี่ไลฟ์สด” คืนนี้ 14 ต.ค. คอนเฟิร์มคิวดารา-รับเกินควบคุม แจ้งด่วน! ถึงแบรนด์ที่รอ

สายการบินไต้หวันเข้าสอบ แอร์หญิงเสียชีวิต หลังถูกบังคับให้ทำงานแม้ป่วย

กาชาดสากล ยืนยัน ทหารกัมพูชา 18 นาย หลังไทยคุมตัว ปลอดภัยดี กินได้ปกติ

