“อนุทิน” ย้อนถาม “เขมร” ยิงจรวดกับเสียงผี ใครละเมิดสิทธิมนุษยชนกว่า?
อนุทิน ย้อนถาม เขมร ยิงจรวดทำร้ายประชาชน กับ เปิดเสียงผีที่ชายแดน ใครละเมิดสิทธิมนุษยชนกว่า ย้ำ 4 เงื่อนไขเจรจา
นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่ทางการเกาหลีใต้ เตรียมที่จะใช้มาตรการกดดันปราบปรามสแกมเมอร์ที่อยู่ในประเทศกัมพูชา เรื่องนี้ประเทศไทยจะมีส่วนเข้าไปดำเนินการอย่างไรบ้าง ว่า เงื่อนไขการรับสแกมเมอร์เป็น 1 ใน 4 ข้อที่ยื่นไปยังประเทศกัมพูชาที่ถือเป็นข้อตกลงที่ต้องให้ประเทศกัมพูชาปฏิบัติ
ส่วนที่นานาชาติอยากให้เพิ่มมาตรการในการปราบปรามแก๊งสแกมเมอร์นั้น นายอนุทิน ย้ำว่า ก็เป็น 1 ใน 4 ข้อ ที่ไทยยื่นเป็นเงื่อนไข นำไปสู่การเจรจาแก้ไขปัญหาของทั้งสองประเทศ
ย้ำว่าในวันศุกร์นี้ (17 ต.ค.) ยังได้กำชับให้นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ นำเงื่อนไข 4 ประเด็นนี้ ไปพูดคุยในวงเจรจา ซึ่งคิดว่าหาก 4 ประเด็นนี้ได้รับการตอบสนองจากฝั่งกัมพูชา ก็จะทำให้ภัยที่ผลต่อความมั่นคงของไทยลดลงไป ถ้ากัมพูชายอมแก้ไขใน 4 ประเด็นนี้
ส่วนกรณีที่ กัน จอมพลัง ได้เปิดเสียงผี เสียงเครื่องบินรบ บริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา และทางกัมพูชาออกมาระบุ เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนขั้นรุนแรง ไทยจะมีการชี้แจงเพิ่มเติมอย่างไรบ้าง โดยนายอนุทิน กล่าวว่า “นายกฯ ไทยก็มองว่า ไอ้ระเบิดที่มันเข้ามา จรวดที่ยิงเข้ามาในเขตไทย กัมพูชาทำอันตรายให้กับคนไทย โดรนที่บินเข้ามาในเขตไทย นายกฯ ไทยก็มองว่า สิ่งที่ละเมิดอธิปไตยของประเทศไทย”
ผู้สื่อข่าวถามต่อว่า จะเป็นการไฟเขียวให้ กัน จอมพลัง ในการทำเรื่องนี้ใช่หรือไม่ นายกรัฐมนตรีไม่ทราบ พร้อมกล่าวว่า ทุกคนต้องทำตามกฎหมาย ใครอยากจะมองอะไรก็มองได้หมด แต่เราต้องใช้กฎหมายกำหนด
