ข่าว

เกาหลีใต้ เตือนห้ามเดินทางไป “กัมพูชา” เหตุพลเมืองถูกอุ้ม-ทรมานในนรกแก๊งคอลเซ็นเตอร์

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 13 ต.ค. 2568 17:59 น.| อัปเดต: 13 ต.ค. 2568 17:59 น.
55
ภาพ @AP

เกาหลีใต้เตือนประชาชนห้ามเดินทางไปยังกัมพูชา หลังเหตุชาวเกาหลีถูกหลอกไปทำงานและถูกกักขัง ลั่นใช้ทุกมาตรการ หลังพลเมืองถูกอุ้ม-ทรมานใน นรกแก๊งคอลเซ็นเตอร์ กัมพูชา

วันนี้ (13 ต.ค.68) รัฐบาลเกาหลีใต้ ประกาศเตือนประชาชนไม่ให้เดินทางไปกรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา หลังมีชาวเกาหลีหลายคนถูกหลอกไปทำงานและถูกกักขังไว้ในพื้นที่ดังกล่าว คำเตือนนี้ถือเป็น “ระดับพิเศษ” ซึ่งหมายความว่าควรงดเดินทางไปโดยเด็ดขาด นอกจากนี้ยังมีหลายจังหวัดของกัมพูชาที่อยู่ในระดับเตือนสูงสุด เช่น สีหนุวิลล์ เกาะกง และพระตะบอง

กระทรวงการต่างประเทศเกาหลีใต้ขอให้ผู้ที่อยู่ในกัมพูชาเพิ่มความระมัดระวัง และจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อปรับคำเตือนอีกครั้งหากจำเป็น

กระทรวงต่างประเทศเกาหลีใต้
ภาพ X @mofa_kr

รัฐบาลเกาหลีใต้ได้ประกาศคำมั่นสัญญาที่จะยกระดับมาตรการทางการทูตและความมั่นคงอย่างเต็มรูปแบบ เพื่อปกป้องพลเมืองของตนในประเทศกัมพูชา ท่ามกลางสถานการณ์การลักพาตัวและการบังคับใช้แรงงานที่ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างน่าตกใจ ซึ่งรวมถึงโศกนาฏกรรมล่าสุดของนักศึกษาชาวเกาหลีใต้วัย 22 ปี ที่ถูกทรมานจนเสียชีวิตหลังจากถูกหลอกลวงด้วยข้อเสนองานปลอม

ทำเนียบประธานาธิบดีเกาหลีใต้แถลงเมื่อคืนวันที่ 11 ต.ค.68 ว่า อี แจ-มยอง ประธานาธิบดีได้มีคำสั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง “ดำเนินการทางการทูตอย่างเต็มกำลัง” เพื่อคุ้มครองชาวเกาหลีใต้จากอาชญากรรมในกัมพูชา

กระทรวงการต่างประเทศได้ร้องขอความร่วมมือจากรัฐบาลกัมพูชา และเตรียมพร้อมที่จะ “ใช้มาตรการเพิ่มเติมหากจำเป็น”

ความเคลื่อนไหวครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ตัวเลขรายงานการลักพาตัวพลเมืองเกาหลีใต้ในกัมพูชาพุ่งสูงขึ้นอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน จากข้อมูลของ ส.ส. คิม กอน แห่งพรรคพลังประชาชน ระบุว่า ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงสิงหาคมปีนี้ รัฐบาลได้รับรายงานการลักพาตัวในกัมพูชาแล้วถึง 330 กรณี ซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดจาก 220 กรณีในปี 2024 และแตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับตัวเลขเพียง 21 กรณีในปี 2023 และ 11 กรณีในปี 2022

แฟ้มภาพ

คดีฉาวอุ้มหายนักศึกษา “ปาร์ค” จากข้อเสนองานสู่ความตาย

ชนวนเหตุสำคัญที่จุดกระแสความโกรธแค้นในเกาหลีใต้ คือ การเสียชีวิตของนักศึกษาหนุ่มนามสกุล “ปาร์ค” ร่างของเขาถูกค้นพบระหว่างปฏิบัติการช่วยเหลือชาวเกาหลีใต้ 14 คนใกล้กับเมืองกัมปอตเมื่อเดือนสิงหาคม

จากการสืบสวนพบว่า นักศึกษาแดนโสมเสียชีวิตเพียง 1 เดือนหลังจากเดินทางมาถึงกัมพูชาและถูกลักพาตัวไปเรียกค่าไถ่ โดยสาเหตุการเสียชีวิต คือ ภาวะหัวใจหยุดเต้นหลังถูกทรมาน ขณะนี้ตำรวจเกาหลีใต้กำลังพยายามประสานงานเพื่อชันสูตรศพร่วมกับทางการท้องถิ่น ก่อนจะนำร่างของเขากลับคืนสู่มาตุภูมิ

ด้าน พัค ชัน-แด สส.จากพรรคประชาธิปไตยเกาหลี ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการช่วยเหลือเหยื่อหลายราย ประกาศว่าจะหยิบยกประเด็นนี้ขึ้นอภิปรายในรัฐสภา เขายังได้ชี้ถึงปัญหาสำคัญที่ทางการกัมพูชามักจะเรียกร้องให้มี “รูปถ่ายหรือวิดีโอ” ของเหยื่อขณะถูกลักพาตัวเป็นหลักฐานก่อนจะเริ่มปฏิบัติการช่วยเหลือ

ขณะที่พรรคพลังประชาชน ซึ่งเป็นพรรคฝ่ายค้านหลัก ได้เรียกร้องให้มีการตอบโต้ที่แข็งกร้าวยิ่งขึ้น

“แทนที่จะพึ่งพาช่องทางการทูตเพียงอย่างเดียว เกาหลีใต้ควรส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจไปยังพื้นที่ และแสวงหาความร่วมมือกับตำรวจสากล (Interpol) และหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในท้องถิ่นโดยตรง” โฆษกพรรค ระบุ

ทั้งนี้ “ศูนย์แก๊งคอลเซ็นเตอร์” ที่องค์กรนิรโทษกรรมสากลประเมินว่า มีอยู่ถึง 53 แห่งทั่วกัมพูชา และได้กลายเป็นวิกฤตการณ์ทางการทูตครั้งสำคัญ ที่มีชีวิตของพลเมืองผู้บริสุทธิ์เป็นเดิมพัน.

แฟ้มภาพ
ภาพ @AP
ผู้โดยสารเรือเฟอร์รี่ข้ามแม่น้ำโขง ขณะโดยสารเรือจากสวายจรุมไปยังพนมเปญ ประเทศกัมพูชา 4 ตุลาคม 2568 (AP Photo/Heng Sinith)

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
เลขเด็ด

มนต์สิทธิ์ คำสร้อย ใบ้เลขเด็ดงวด 16/10/68 เห็นชัดที่อกเสื้อ บอกเลขท้าย

6 วินาที ที่แล้ว
พายุงวงช้าง คือ ข่าว

น่ากลัว เกิดมาไม่เคยเจอ “คลิปพายุงวงช้าง” โผล่สมุทรปราการ ระทึกซัดบ้านพังทั้งแถบ

37 นาที ที่แล้ว
หวยลาวงวด 13 ตุลาคม 2568 หวยลาว

ผลหวยลาว 13 ตุลาคม 2568 งวดวันจันทร์ เช็กทุกรางวัล รู้ผลพร้อมกันที่นี่

48 นาที ที่แล้ว
ข่าว

เกาหลีใต้ เตือนห้ามเดินทางไป “กัมพูชา” เหตุพลเมืองถูกอุ้ม-ทรมานในนรกแก๊งคอลเซ็นเตอร์

53 นาที ที่แล้ว
ข่าว

แทบช็อก เพื่อนรุ่นพี่หายตัว 2 ปี เจออีกทีโผล่เร่ร่อน สาเหตุเป็นแบบนี้ได้ยินแล้วจุกอก!

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจนนี่ รัชนก ตอบดราม่าคบยิว 4 เดือนทำไมท้องไว บันเทิง

เจนนี่ แจงดราม่าคบยิว 4 เดือนท้อง ลั่นตรง ๆ ‘ช่วงโควิดไม่มีอะไรทำ’ พี่หนุ่มร้องอุ๊ย!

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
หมู่จักร สาวกระบะคือใคร ข่าวอาชญากรรม

สาวเมาซิ่งกระบะชน “หมู่จักร” ปัดทำลายหลักฐาน-ถอดกล้องหน้ารถ พร้อมแจงภาพแก้วเหล้าหรา

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เมาค้างซดยาล้างห้องน้ำ ข่าว

คิดว่าน้ำหวาน “หนุ่มเมาค้าง” เผลอซดยาล้างห้องน้ำ คาใจหมอไม่ล้างท้อง-กลับบ้านดับสลด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
วิธีการใช้สิทธิคนละครึ่งพลัสผ่านแอปฯ เป๋าตัง เศรษฐกิจ

วิธีใช้คนละครึ่งพลัส แอปเป๋าตัง จำกัดวันละ 200 บาท ทำตามนี้ได้เงินแน่นอน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจนนี่ รัชนก ประกาศใช้หนี้ให้แม่ครั้งสุดท้าย บันเทิง

เจนนี่ ใช้หนี้ให้ ‘แม่เกตุ’ ครั้งสุดท้าย เคลียร์ปมด่าหยาบ ‘ยิว’ โอกาสคืนดีเป็นศูนย์

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจนนี่โหนกระแส ราม่าบูมหมูทะ ข่าว

เจนนี่ ให้กรรชัย 20 ล้าน ช่วยไลฟ์คืนนี้ 4 ทุ่ม ก่อนเคลียร์ดราม่า บูม หมูทะ ย้ำจ่ายเพื่อนวันละแสน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดยอดขายสินค้าของ เจนนี่ รัชนก 4 วัน บันเทิง

ยอดเงิน เจนนี่ ไลฟ์มาราธอน 4 วัน ทำ ‘หนุ่ม กรรชัย’ อึ้ง ทุบสถิติ-ของหมดเกลี้ยง

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
อัฟกานิสถาน ปากีสถาน ข่าวต่างประเทศ

อัฟกานิสถาน เปิดฉากปะทะรุนแรง สังหารทหารปากีสถาน 58 นาย เจ็บอีก 30

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ฟ้าผ่านักท่องเที่ยวดอยปุยหลวง ข่าว

ฟ้าผ่านักท่องเที่ยวดอยปุยหลวง ส่งรพ.ทุลักทุเล แม่ฮ่องสอนประกาศเตือน! ปิดมือถือขณะฝนฟ้าคะนอง

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
กัน จอมพลัง เผยโดรนจับความร้อนเจอเขมร 37 คนลอบเข้าไทยตอนตี 4 ข่าว

กัน จอมพลัง ซัด กัมพูชาจะฟ้องศาลโลก สุดท้ายลักลอบเข้าไทย เพราะหิวโหย-อดอยาก

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
สถิติย้อนหลัง 20 ปี หวยออกวันพฤหัสบดี ลุ้นหวยงวด 1 ส.ค. 67 เลขเด็ด

สถิติย้อนหลัง 20 ปี หวยออกวันพฤหัสบดี เลขดังออกบ่อยหลายงวด ลุ้นรวย 16/10/68

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
วันที่ 13 ตุลาคม 2568 ขายเหล้าได้ไหม ข่าว

13 ตุลาคม 2568 ขายเหล้าได้ไหม เนื่องในวันนวมินทรมหาราช

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
เอไอรักษามะเร็ง สุขภาพและการแพทย์

ปฏิวัติการรักษามะเร็ง! AI อาวุธใหม่ช่วยวินิจฉัยเร็ว-ผ่าตัดแม่นยำ หมอที่ใช้ไม่เป็นจะสูญพันธุ์

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
เกาหลีใต้ขอร่วมชันสูตรศพนักศึกษาที่เสียชีวิตในกัมพูชา ข่าวต่างประเทศ

เกาหลีใต้ขอชันสูตรศพ นศ. ถูกทรมานจนตาย-เรียกค่าไถ่ในกัมพูชา หลังยอดลักพาตัวพุ่ง

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
แมนฟิลด์ นักฟุตบอลชนนั่กปั่นจักรยานเสียชีวิต ข่าวกีฬา

ครอบครัวเหยื่อรับไม่ได้ สโมสรให้โอกาสดาวยิงวัย 36 คืนสนาม หลังพ้นโทษคดีชนนักปั่นดับ

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
บอสณวัฒน์ เผย นายกฯ อนุทิน ไม่จบ เดินหน้าอุทธรณ์คดีหมิ่นประมาทปมวิจารณ์โควิด ข่าว

ณวัตน์ ถูก นายกฯ อนุทิน ฟ้องหมิ่นประมาทปมวิจารณ์โควิด ลั่น เรื่องแค่นี้ เอาเวลาไปช่วยคนดีกว่า

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไดร์เป่าผมช็อตเด็ก ข่าวอาชญากรรม

“ไดร์เป่าผมมรณะ” ช็อตเด็ก 10 ขวบ ดับคาห้อง อก.ลั่นต้องมีคนรับผิดชอบ ขายสินค้าห่วยโดนแน่!

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
พาสฟอร์ตถูกทิ้งในถังขยะกัมพูชา ข่าว

ผวาหนัก พาสปอร์ตไทยถูกทิ้งถังขยะเขมร คาดเป็นของเหยื่อแก๊งคอล-จำนำเพื่อเล่นพนัน

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
สรุปวันหยุดธนาคาร 13 ต.ค. 68 วันนวมินทรมหาราช ธนาคารหยุดไหม เศรษฐกิจ

13 ตุลาคม 68 วันนวมินทรมหาราช ธนาคารหยุดไหม? สาขาในห้างเปิดหรือไม่

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
แม่เกตุ ยืนยัน ไม่เคยขู่ฆ่าและด่าหยาบ ยิว แฟนเจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น บันเทิง

แม่เกตุ ยันไม่เคยขู่ฆ่า-ด่าหยาบ ‘ยิว ฉัตรมงคล’ ขอเดินหน้าต่อทำงานใช้หนี้

22 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 13 ต.ค. 2568 17:59 น.| อัปเดต: 13 ต.ค. 2568 17:59 น.
55
Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

มนต์สิทธิ์ คำสร้อย ใบ้เลขเด็ดงวด 16/10/68 เห็นชัดที่อกเสื้อ บอกเลขท้าย

เผยแพร่: 13 ตุลาคม 2568
หวยลาวงวด 13 ตุลาคม 2568

ผลหวยลาว 13 ตุลาคม 2568 งวดวันจันทร์ เช็กทุกรางวัล รู้ผลพร้อมกันที่นี่

เผยแพร่: 13 ตุลาคม 2568
เจนนี่ รัชนก ตอบดราม่าคบยิว 4 เดือนทำไมท้องไว

เจนนี่ แจงดราม่าคบยิว 4 เดือนท้อง ลั่นตรง ๆ ‘ช่วงโควิดไม่มีอะไรทำ’ พี่หนุ่มร้องอุ๊ย!

เผยแพร่: 13 ตุลาคม 2568
หมู่จักร สาวกระบะคือใคร

สาวเมาซิ่งกระบะชน “หมู่จักร” ปัดทำลายหลักฐาน-ถอดกล้องหน้ารถ พร้อมแจงภาพแก้วเหล้าหรา

เผยแพร่: 13 ตุลาคม 2568
Back to top button