รูปปั้นไอร์แลนด์ ทำนมใหม่ ซ่อมแซมหลังโดนนักท่องเที่ยวจับจนสีลอก
โมรี่ มาโลน รูปปั้นไอร์แลนด์ ทำนมใหม่ ซ่อมแซมหลังโดนนักท่องเที่ยวจับจนสีลอก เชื่อจับแล้วโชคดี เตรียมทำแปลงดอกไม้ป้องกันคนเข้าไปจับซ้ำ
ถ้ายังจำกันได้กับกรณีที่ นักเคลื่อนไหวได้ออกมาร้องเรียนให้ทางการปกป้องประติมากรรม โมรี่ มาโลน รูปปั้นชื่อดังในกรุงดับลิน ประเทศไอร์แลนด์ หลังจากที่มีนักท่องเที่ยวและประชาชนหื่นขึ้นไปจับหน้าอกประติมากรรมดังกล่าวจนทำให้สีลอก สร้างความเสียหายให้กับรูปปั้นสำริด เมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมา
ล่าสุดเว็บไซต์ ไอริชสตาร์ รายงานว่าล่าสุดรูปปั้น โมรี่ มาโลน ได้ทำการซ่อมแซมเปลี่ยนหน้าอกเรียบร้อยแล้ว และได้เปิดตัวต่อสาธารณชนอีกครั้งเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา ซึ่งหลังจากนี้ทางสภาเมืองเตรียมจะติดตั้งแปลงดอกไม้รอบๆรูปปั้นเพื่อป้องกันไม่ให้นักท่องเที่ยวเข้าไปจับหน้าอกรูปปั้นดังกล่าวซ้ำอีก
สำหรับรูปปั้น โมรี่ มาโลน นั้นถูกตั้งเมื่อ 37 ปีที่แล้ว โดยเธอเป็นตัวละครในเพลง Cockles and Mussels ซึ่งเธอเป็นหญิงที่ขายอาหารทะเลตามท้องถนนในกรุงดับลิน ก่อนที่เธอจะป่วยตายจะไข้ ซึ่งหลังจากที่เธอตายยังเห็นเธอเข็นรถเข็นเพื่ออาหารดังเดิม ซึ่ง มอลลี่ มาโลน นั้นเป็นตัวแทนของชนชั้นในแรงงานในไอร์แลนด์
อย่างไรก็ตามรูปปั้นดังกล่าวนั้นเกิดความเชื่อว่าหากใครจับหน้าอกของเธอจะทำให้โชคดี จนกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งในกรุงดับลิน
