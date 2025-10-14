ข่าวต่างประเทศ

เกาหลีใต้ เผย พลเมืองติดในกัมพูชา 80 คน ยังไม่รู้ชะตากรรม พร้อมจ่อยกระดับ เตือนภัยเดินทาง

เผยแพร่: 14 ต.ค. 2568 16:30 น.
เกาหลีใต้ เผย พลเมืองสูญหาย ในกัมพูชา 80 คน ตอนนี้ยังไม่รู้ชะตากรรม

กระทรวงต่างประเทศเกาหลีใต้ เผย ยังมีชาวเกาหลีใต้อีกประมาณ 80 คน ในกัมพูชาที่ไม่ทราบชะตากรรม ด้านรัฐบาลเตรียมยกระดับเตือนภัยการเดินทาง

14 ตุลาคม 2568 กระทรวงการต่างประเทศเกาหลีใต้ เปิดเผยว่า ปัจจุบันยังมีชาวเกาหลีใต้อีกประมาณ 80 คนที่เดินทางไปยังกัมพูชาแล้วยังไม่ทราบชะตากรรมของกลุ่มคนเหล่านั้นได้

เจ้าหน้าที่ระบุว่า ตั้งแต่ปี 2567 ถึงเดือนสิงหาคม 2568 มีชาวเกาหลีใต้ที่ถูกแจ้งหายหรือถูกกักขังในกัมพูชารวม 550 คน (ปี 2567 จำนวน 220 คน, ปี 2568 จำนวน 330 คน) ในจำนวนนี้ ทางการเกาหลีใต้สามารถยืนยันได้ว่า 470 คนได้พ้นจากสถานะถูกกักขังแล้ว ไม่ว่าจะด้วยการจับกุมของตำรวจ การช่วยเหลือแล้วส่งกลับ การหลบหนีออกมาเอง หรือการกลับมาติดต่อได้อีกครั้ง ทำให้ยังเหลือผู้ที่ยังไม่ทราบชะตากรรมอีกประมาณ 80 คน

ขณะนี้กำลังมีการตรวจสอบข้อมูลระหว่างกระทรวงการต่างประเทศและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ซึ่งก่อนหน้านี้ตำรวจเคยระบุว่ามีคดีที่เกี่ยวข้อง 143 คดี และยังคงสืบสวนอยู่ 52 คดี

ภาพชาวเกาหลีใต้ถูกจับกุมในกัมพูชา
ภาพจาก: The Korea Times

จากการปราบปรามของตำรวจกัมพูชา ทำให้มีชาวเกาหลีใต้ที่ต้องสงสัยว่ามีส่วนร่วมในแก๊งคอลเซ็นเตอร์ถูกจับกุมเช่นกัน โดยเมื่อเดือนกรกฎาคมและกันยายนที่ผ่านมา มีชาวเกาหลีใต้ถูกจับกุมในที่เกิดเหตุถึง 90 คน แม้คนกลุ่มนี้จะอยู่ในเกณฑ์ถูกส่งตัวกลับประเทศ แต่หลายคนปฏิเสธความช่วยเหลือจากสถานทูตเกาหลีใต้และไม่ยอมเดินทางกลับ ทำให้ปัจจุบันยังคงถูกควบคุมตัวอยู่ในกัมพูชาอีกประมาณ 60 คน

ทางการของเกาหลีใต้สันนิษฐานว่าคนกลุ่มนี้มีส่วนร่วมในขบวนการคอลเซ็นเตอร์โดยสมัครใจ โดยปกติแล้ว หากถูกตำรวจท้องถิ่นจับกุม จะต้องถูกควบคุมตัวในสถานกักกันประมาณ 2 เดือนก่อนจะถูกส่งตัวกลับประเทศ

การหลอกลวงคนเกาหลีใต้ไปทำงานในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เคยแพร่หลายมากในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำ (รอยต่อไทย-เมียนมา-ลาว) แต่หลังจากที่กระทรวงการต่างประเทศเกาหลีใต้ประกาศให้พื้นที่ดังกล่าวเป็นเขตห้ามเดินทางเมื่อต้นปี 2567 กลุ่มมิจฉาชีพก็ดูเหมือนจะย้ายฐานที่มั่นไปยังกัมพูชาแทน

อย่างไรก็ตาม กัมพูชายังไม่ถูกประกาศเป็นเขตห้ามเดินทาง เนื่องจากยังมีนักท่องเที่ยวชาวเกาหลีใต้เดินทางไปเยือนปีละประมาณ 200,000 คน และมีชาวเกาหลีอาศัยอยู่กว่า 10,000 คน ซึ่งแตกต่างจากพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำ แต่ล่าสุดทำเนียบประธานาธิบดีเกาหลีใต้ได้ประกาศว่าจะพิจารณายกระดับคำเตือนการเดินทางสำหรับกัมพูชา

ที่มา: Yonhap News

