ประธานโต๊ะหลวงปู่ทวด ฟันธง เหรียญหลวงปู่ทวด ปี 08 “ของแท้” รายละเอียดชัดตามตำรา
จบศึกเซียนพระ! ประธานโต๊ะหลวงปู่ทวด ฟันธง เหรียญหลวงปู่ทวด ปี 08 เนื้อทองคำ เป็นของแท้ ยืนยัน ร่องรอยบล็อกและขอบตัดตรงตามตำราทุกประการ
ดูเหมือนว่าเราจะเดินทางมาถึงบทสรุปแล้ว สำหรับมหากาพย์ เหรียญหลวงปู่ทวด รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ ปี 2508 เนื้อทองคำ “ศึกสองเซียนพระ” ที่สั่นสะเทือนไปทั่ววงการพระเครื่อง ล่าสุดในรายการ โหนกระแส วันนี้ (14 ต.ค. 68) ได้มีการเชิญเซียนพระรุ่นใหญ่ของวงการมาร่วมลงความเห็นว่าเหรียญหลวงปู่ทวด ปี 08 นั้นเป็นพระแท้ หรือ พระเก๊
โดย คุณชัยนฤทธิ์ เพชรพันธุ์ทอง ซึ่งดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย และเป็น ประธานโต๊ะหลวงปู่ทวด หนึ่งในเซียนพระรุ่นใหญ่ที่มาร่วมถกประเด็นดังกล่าว ได้ทำการตรวจสอบเหรียญหลวงปู่ทวด รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ ปี 2508 เนื้อทองคำ ที่เป็นข้อพิพาทระหว่าง บอย ท่าพระจันทร์ และ โอ๊ต บางแพ ก่อนจะให้คำตัดสินชี้ขาดว่า “เปอร์เซ็นต์แท้สูง ออกบัตรรับรองได้อยู่แล้ว เพราะมันแท้”
คุณชัยนฤทธิ์ ได้อธิบายเพิ่มเติมอย่างละเอียดถึงสาเหตุที่ทำให้เกิดข้อถกเถียง เผยว่า “ด้านหลังเหรียญจะดูตื้นและไม่คม ซึ่งเป็นจุดที่ทำให้เกิดความสับสน แต่เมื่อพิจารณาอย่างละเอียดแล้วยังคงมีความคมชัดตามจุดสำคัญอยู่ จุดที่สำคัญที่สุดในการดูเหรียญปั๊มคือ “ขอบข้างตัวตัด” ซึ่งเหรียญหลวงปู่ทวด รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ ปี 2508 เนื้อทองคำ ที่เป็นข้อพิพาทกันอยู่นี้ มีร่องรอยของบล็อกรองหลังกันกระแทก ที่ถูกต้องตามตำราทุกประการ ซึ่งเป็นหลักฐานสำคัญที่บ่งชี้ว่าเป็นเหรียญที่มาจากการปั๊มในยุคสมัยนั้นจริง”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ตระกูลคณานุรักษ์ แจง เหรียญหลวงปู่ทวด ปี 08 เนื้อทองคำ ใครคือผู้สร้างตัวจริง?
- ประวัติ “เหรียญหลวงปู่ทวด ปี 08” ความเป็นมาอย่างไร? เซียนพระซื้อ-ขายหลักล้าน
- วัน อยู่บำรุง ฝากข้อคิดปมดราม่า เหรียญหลวงปู่ทวด ปี 08 ลั่น “เป็นความเห็นส่วนตัว”
- โอ๊ต บางแพ ท้าเลิกเล่นพระ ถ้าเหรียญหลวงปู่ทวด ‘บอย ท่าพระจันทร์’ เป็นตัวตัดปี 08
- บอย ท่าพระจันทร์ เล่าที่มาเหรียญหลวงปู่ทวด ปี 08 เจอเสนอราคาพุ่ง 10 ล้าน
อ้างอิงจาก : รายการ โหนกระแส
ติดตาม The Thaiger บน Google News: