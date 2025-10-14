ข่าว

ประธานโต๊ะหลวงปู่ทวด ฟันธง เหรียญหลวงปู่ทวด ปี 08 “ของแท้” รายละเอียดชัดตามตำรา

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 14 ต.ค. 2568 14:50 น.| อัปเดต: 14 ต.ค. 2568 14:38 น.
68

จบศึกเซียนพระ! ประธานโต๊ะหลวงปู่ทวด ฟันธง เหรียญหลวงปู่ทวด ปี 08 เนื้อทองคำ เป็นของแท้ ยืนยัน ร่องรอยบล็อกและขอบตัดตรงตามตำราทุกประการ

ดูเหมือนว่าเราจะเดินทางมาถึงบทสรุปแล้ว สำหรับมหากาพย์ เหรียญหลวงปู่ทวด รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ ปี 2508 เนื้อทองคำ “ศึกสองเซียนพระ” ที่สั่นสะเทือนไปทั่ววงการพระเครื่อง ล่าสุดในรายการ โหนกระแส วันนี้ (14 ต.ค. 68) ได้มีการเชิญเซียนพระรุ่นใหญ่ของวงการมาร่วมลงความเห็นว่าเหรียญหลวงปู่ทวด ปี 08 นั้นเป็นพระแท้ หรือ พระเก๊

โดย คุณชัยนฤทธิ์ เพชรพันธุ์ทอง ซึ่งดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย และเป็น ประธานโต๊ะหลวงปู่ทวด หนึ่งในเซียนพระรุ่นใหญ่ที่มาร่วมถกประเด็นดังกล่าว ได้ทำการตรวจสอบเหรียญหลวงปู่ทวด รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ ปี 2508 เนื้อทองคำ ที่เป็นข้อพิพาทระหว่าง บอย ท่าพระจันทร์ และ โอ๊ต บางแพ ก่อนจะให้คำตัดสินชี้ขาดว่า “เปอร์เซ็นต์แท้สูง ออกบัตรรับรองได้อยู่แล้ว เพราะมันแท้”

คุณชัยนฤทธิ์ ได้อธิบายเพิ่มเติมอย่างละเอียดถึงสาเหตุที่ทำให้เกิดข้อถกเถียง เผยว่า “ด้านหลังเหรียญจะดูตื้นและไม่คม ซึ่งเป็นจุดที่ทำให้เกิดความสับสน แต่เมื่อพิจารณาอย่างละเอียดแล้วยังคงมีความคมชัดตามจุดสำคัญอยู่ จุดที่สำคัญที่สุดในการดูเหรียญปั๊มคือ “ขอบข้างตัวตัด” ซึ่งเหรียญหลวงปู่ทวด รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ ปี 2508 เนื้อทองคำ ที่เป็นข้อพิพาทกันอยู่นี้ มีร่องรอยของบล็อกรองหลังกันกระแทก ที่ถูกต้องตามตำราทุกประการ ซึ่งเป็นหลักฐานสำคัญที่บ่งชี้ว่าเป็นเหรียญที่มาจากการปั๊มในยุคสมัยนั้นจริง”

ประธานโต๊ะหลวงปู่ทวด ฟันธง เหรียญหลวงปู่ทวด ปี 08 ของแท้ ยัน รายละเอียดตรงตามตำราทุกข้อ-1

ประธานโต๊ะหลวงปู่ทวด ฟันธง เหรียญหลวงปู่ทวด ปี 08 ของแท้ ยัน รายละเอียดตรงตามตำราทุกข้อ-3

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

อ้างอิงจาก : รายการ โหนกระแส

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าว

หมอคนเก่งสำลักควันเสียชีวิต คนเปิดประตูหนีไฟค้างเอาไว้ ขณะไฟไหม้

6 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ประธานโต๊ะหลวงปู่ทวด ฟันธง เหรียญหลวงปู่ทวด ปี 08 “ของแท้” รายละเอียดชัดตามตำรา

25 นาที ที่แล้ว
เฟย เดินป่า บันเทิง

ชีเสิร์ฟไม่พักจนดราม่า “เฟย” เคลียร์เดินป่าล้อสงคราม สายตรงหา “วรรณสิงห์” ยกบทเรียนใหญ่

32 นาที ที่แล้ว
กกท.จ่อทาบ &quot;เสก โลโซ&quot; ร่วมงาน ซีเกมส์ 2025 เจ้าตัวตอบรับ รอราชทัณฑ์คอนเฟิร์ม ข่าวกีฬา

กกท.จ่อทาบ “เสก โลโซ” ร่วมงาน ซีเกมส์ 2025 เจ้าตัวตอบรับ รอราชทัณฑ์ไฟเขียว

34 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

มาเลฯ เผย “ทรัมป์” ร่วมประชุมอาเซียน หวังชมไทย-กัมพูชาลงนามหย่าศึก

37 นาที ที่แล้ว
สุดจะทน! นก จริยา โพสต์ทวงเงินกลางไอจี ถึงขั้นกราบลูกหนี้ ลั่น นานเกินไปแล้ว บันเทิง

สุดจะทน! นก จริยา โพสต์ทวงเงินกลางไอจี ถึงขั้นกราบลูกหนี้ ลั่น นานเกินไปแล้ว

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;เจนนี่&quot; ปิดยอดขายทะลุ 143 ล้าน เปิดใจ &quot;ครูเบียร์&quot; กลางไลฟ์ พร้อมร่วมเฟรมครั้งแรก บันเทิง

“เจนนี่” ปิดยอดขายทะลุ 143 ล้าน เปิดใจ “ครูเบียร์” กลางไลฟ์ พร้อมร่วมเฟรมคู่ครั้งแรก

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“อนุทิน” ย้อนถาม “เขมร” ยิงจรวดกับเสียงผี ใครละเมิดสิทธิมนุษยชนกว่า?

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เคยสังเกตไหมว่าถุงแกงร้อน ๆ หรือกล่องอาหารตามสั่งที่คุณซื้อ มีลายมือเขียนด้วยปากกาเมจิกอยู่? ความสะดวกสบายเล็ก ๆ น้อย ๆ นี้ อาจกลายเป็นภัยเงียบ ที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพของคุณในระยะยาวโดยไม่รู้ตัว ข่าว

ภัยเงียบใกล้ตัว! สภาผู้บริโภคเตือน ปากกาเมจิกเขียนถุงร้อน เสี่ยงปนเปื้อนโลหะหนัก

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
กระทรวงมหาดไทย โยกย้ายข้าราชการระดับสูง 45 ตำแหน่ง ข่าวการเมือง

เช็กรายชื่อ “กระทรวงมหาดไทย” โยกย้ายข้าราชการบริหารระดับสูง 45 ราย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
รับสมัครข้าราชการ กระทรวงศึกษาธิการ ข่าว

กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศรับพนักงานราชการเงินเดือน 37,680 บาท เช็กตำแหน่งว่างด่วน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

รวบ 4 ทหารอิสราเอลบนเกาะพะงัน เสียงดัง-เล่นยาฉลองยุติสงคราม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เพจดัง เปิดคลิปเขมรเหยียบภาพ สาปแช่ง “ครอบครัวจอมพลัง-อนุทิน”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
โจวเทียนเฉิน แผลเท้า ข่าว

เบื้องหลัง โจว เทียน-เฉิน กัดฟันสู้ 1 ชม. 17 นาที ก่อนพลิกดับ “วิว กุลวุฒิ” สุดระทึก 2-1 เกม

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สื่อเกาหลีใต้ เผยแก๊งคอลเซ็นเตอร์ฆ่าเหยื่อทุกวัน ควักลูกตา-ตัดอวัยวะขาย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ยายเจนนี่ ไลฟ์ป้อง แม่เกตุ หลังโดนรุมด่า ลั่น &quot;เอาเวลาไปดูแลลูกตัวเองบ้าง&quot; เดี๋ยวแม่ลูกเขาก็ดีกัน บันเทิง

ยายเจนนี่ ไลฟ์ป้อง แม่เกตุ หลังโดนรุมด่า ลั่น “เอาเวลาไปดูแลลูกตัวเองบ้าง”

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“เท้ง” โยนให้ “อนุทิน-สีหศักดิ์” ตอบ “กัน จอมพลัง” เปิดเสียงผีเหมาะสมไหม

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไรเดอร์สุภาพ ทิป 150 บาท ข่าว

“ลูกค้าอยากกินกุ้งเผา” ไกล 18 โล ไม่เคยเจอไรเดอร์สุภาพเท่านี้ ทิป 150 บ. ส่งแชตกลับมาใจฟู

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ประวัติ “สว.อังคณา นีละไพจิตร” สตรีนักสู้เพื่อสิทธิฯ เจ้าของรางวัล โนเบลแห่งเอเชีย

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชาวบ้านบุรีรัมย์เสียชีวิต ดื่มน้ำยาล้างห้องน้ำ นึกว่าน้ำอัดลม ข่าว

แพทย์แจง สาเหตุไม่ล้างท้อง หนุ่มดับ ดื่มน้ำยาล้างห้องน้ำ คิดว่าเป็นน้ำอัดลม

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

สั่งสอบด่วน ไกด์เถื่อนบังคับนักท่องเที่ยวจีนซื้อของในไทย ไม่งั้นไม่ให้กลับ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ส่งกำลังใจ นางเอกดัง ป่วยโรคแปลก หมอหาสาเหตุไม่เจอ ต้องประกาศพักงานไม่มีกำหนด บันเทิง

ส่งกำลังใจ นางเอกดัง ป่วยกะทันหัน หมอหาสาเหตุไม่เจอ ต้องประกาศพักงานไม่มีกำหนด

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจนนี่ไลฟ์สดขายสินค้า 200 แบรนด์ต่อวัน บันเทิง

“เจนนี่ไลฟ์สด” คืนนี้ 14 ต.ค. คอนเฟิร์มคิวดารา-รับเกินควบคุม แจ้งด่วน! ถึงแบรนด์ที่รอ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สายการบินไต้หวันเข้าสอบ แอร์หญิงเสียชีวิต หลังถูกบังคับให้ทำงานแม้ป่วย

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

กาชาดสากล ยืนยัน ทหารกัมพูชา 18 นาย หลังไทยคุมตัว ปลอดภัยดี กินได้ปกติ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 14 ต.ค. 2568 14:50 น.| อัปเดต: 14 ต.ค. 2568 14:38 น.
68
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เฟย เดินป่า

ชีเสิร์ฟไม่พักจนดราม่า “เฟย” เคลียร์เดินป่าล้อสงคราม สายตรงหา “วรรณสิงห์” ยกบทเรียนใหญ่

เผยแพร่: 14 ตุลาคม 2568
กกท.จ่อทาบ &quot;เสก โลโซ&quot; ร่วมงาน ซีเกมส์ 2025 เจ้าตัวตอบรับ รอราชทัณฑ์คอนเฟิร์ม

กกท.จ่อทาบ “เสก โลโซ” ร่วมงาน ซีเกมส์ 2025 เจ้าตัวตอบรับ รอราชทัณฑ์ไฟเขียว

เผยแพร่: 14 ตุลาคม 2568

มาเลฯ เผย “ทรัมป์” ร่วมประชุมอาเซียน หวังชมไทย-กัมพูชาลงนามหย่าศึก

เผยแพร่: 14 ตุลาคม 2568
สุดจะทน! นก จริยา โพสต์ทวงเงินกลางไอจี ถึงขั้นกราบลูกหนี้ ลั่น นานเกินไปแล้ว

สุดจะทน! นก จริยา โพสต์ทวงเงินกลางไอจี ถึงขั้นกราบลูกหนี้ ลั่น นานเกินไปแล้ว

เผยแพร่: 14 ตุลาคม 2568
Back to top button