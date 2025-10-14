ชีเสิร์ฟไม่พักจนดราม่า “เฟย” เคลียร์เดินป่าล้อสงคราม สายตรงหา “วรรณสิงห์” ยกบทเรียนใหญ่
เดินป่าจนงานเข้า เฟย ภัทร แจงดราม่าล้อเลียนสงคราม ยัน คุยตรง สิงห์ วรรณสิงห์ เรียบร้อยแล้ว อีกฝ่ายไม่ติดใจ รับไม่รอบคอบ บทเรียนสำคัญคนผลิตคลิปเพื่อวัตถุประสงค์ด้านความบันเทิง
จากทริปเดินป่าภูสอยดาวอยู่ดีๆ แต่ดันเล่นเกินเบอร์จนไม่วายงานเข้าโครมเบ้อเริ่ม ! หลังจากช่องยูทูบ “KARNFOEI” ของ เฟย ภัทร และ กาน ชัชนันท์ ซึ่งได้ชวนแก๊งสาวๆ ก้อย-นัตตี้-ดรีม และพรอยมน ไปเดินป่าขึ้นภูสอยดาวด้วยกันในเทปรายการที่อัปโหลดไว้เมื่อวันที่ 6 ต.ค.2568
โดยงานนี้นอกจากทำเอาแฟนคลับและผู้ชมที่ได้ดูถึงกับฟินแก้มแตก เมื่อบรรดาเพื่อนในทริปต่างขยันชงคู่ ท็อป-ก้อย กันสุดๆ แต่สุดท้ายภายใต้คอนเทนต์แสนสนุกและอบอุ่นก็บังเกิดดราม่าขึ้นเสียอย่างนั้น
ล่าสุด “เฟย ภทัร” และทีมงาน KARNFOEI ได้ออกแถลงการณ์จากเกี่ยวกับเนื้อหาในคลิปที่เป็นประเด็นว่า “เฟย และ ทีมงาน KARNFOEI ขอชี้แจงอย่างเป็นทางการ สำหรับคลิปดังกล่าวจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ด้านความบันเทิงเท่านั้น ไม่มีเจตนาจะล้อเลียน เหน็บแนม หรือสื่อถึงบุคคล หรือเหตุการณ์ได้ในทางที่ไม่เหมาะสม”
“ในส่วนที่มีการพูดถึง พี่สิงห์-วรรณสิงห์ พวกเราทุกคนต่างชื่นชมและให้ความเคารพในผลงาน แนวคิด และบทบาทของพี่สิงห์มาโดยตลอด สิ่งที่สื่อออกมาในตอนนั้นเป็นการพูดในเชิงขำขันระหว่างดำเนินรายการ ซึ่งทีมงานยอมรับว่าขาดความรอบคอบ และอาจทำให้บางท่านเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนหรือรู้สึกไม่สบายใจ”
“สำหรับประเด็นที่ถูกมองว่าเกี่ยวข้องกับ “การล้อเลียนสงคราม” ทีมงานขอยืนยันว่าไม่มีเจตนาจะนำเรื่องที่อ่อนไหวหรือเหตุการณ์ความขัดแย้งใดๆ มาล้อเล่น หรือทำให้เกิดความรู้สึกไม่เหมาะสมแต่อย่างใด ทั้งนี้ทางทีมงานได้มีโอกาสพูดคุยกับพี่สิงห์โดยตรงแล้ว ซึ่งเจ้าตัวเข้าใจเจตนาและไม่ได้ติดใจในประเด็นดังกล่าว”
“เฟย และ ทีมงาน KARNFOEI ขอน้อมรับทุกความคิดเห็นและข้อเสนอแนะด้วยความเคารพ พร้อมจะนำสิ่งที่เกิดขึ้นไปเป็นบทเรียน เพื่อปรับปรุงและระมัดระวังในการผลิตคอนเทนต์ให้รอบคอบยิ่งขึ้นในอนาคตครับ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ KARNFOEI และทีมงาน 13 ตุลาคม 2568”
ถึงตรงนี้บรรดาแฟนคลับของช่อง Karnfoei ต่างช่วยกันเข้าไปคอมเมนต์ให้กำลังใจกันล้นปี่ รวมถึงแฟนๆ หลายคนยังคงไล่กวาดสายตาหานาทีดราม่าสนั่นที่ไปล้อผู้ลี้ภัยสงครามกับเลียนสไตล์ทำงานของวรรณสิงห์ ประเสริฐกุล ว่าอยู่ตรงนาทีไหนอีกด้วย.
คลิปจาก : Youtube @KARNFOEI
