ข่าว

หมอคนเก่งสำลักควันเสียชีวิต คนเปิดประตูหนีไฟค้างเอาไว้ ขณะไฟไหม้

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 14 ต.ค. 2568 15:09 น.| อัปเดต: 14 ต.ค. 2568 15:11 น.
51
ขอบคุณภาพจาก : อาสากู้ภัยมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง จุด สน.บางยี่ขัน

หมอคนเก่งระดับรองศาสตราจารย์ สำลักควันเสียชีวิต หลังพบว่ามีคนเปิดประตูหนีไฟค้างเอาไว้ ขณะไฟไหม้คอนโดมิเนียมตรงข้ามพาต้าปิ่นเกล้า

เพจเฟซบุ๊ก ประชาคมแพทย์ โพสต์ข้อความระบุถึงเหตุเศร้าว่า “คุณหมอไม่ควรต้องจบชีวิต…เพราะความประมาทของผู้อื่น
รองศาสตราจารย์ท่านหนึ่ง — แพทย์ผู้เปี่ยมความรู้ ความสามารถ และยังเป็นพลังสำคัญของวงการแพทย์ไทย — ต้องจากไปอย่างไม่สมควร เพียงเพราะ สำลักควันไฟขณะหนีไฟ ของอาคารพักอาศัย ซึ่งยังไม่ทราบว่ามีสาเหตุอื่น นอกเหนือจากนี้หรือไม่

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2568 ที่คอนโดมิเนียมแห่งหนึ่ง ตรงข้ามห้างพาต้า ปิ่นเกล้า อาคารมีทั้ง ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm) และ พัดลมอัดอากาศ (Pressurized Fan) ติดตั้งครบถ้วน ถือว่า ระบบดี ทุกประการ แต่กลับไม่สามารถช่วยชีวิตผู้อยู่อาศัยได้

ระบบดี แต่… เสียงไซเรนดังขึ้นตามหน้าที่ พัดลมอัดอากาศถูกออกแบบมาอย่างดี แต่ทุกอย่างล้มเหลว…อาจเพียงเพราะ เคยมีคนเปิดประตูหนีไฟค้างไว้ก่อนหน้านี้ ปัญหาส่วนใหญ่ เมื่อประตูหนีไฟไม่ปิดสนิท ควันไฟก็ไหลย้อนเข้ามาในช่องบันไดหนีไฟ
ระบบที่ออกแบบมาเพื่อชีวิต กลับกลายเป็น “ปล่องควันมรณะ” เรา พบ ว่า สาเหตุ ของ ผู้เสียชีวิต จากเพลิงไหม้ มากกว่า 90% เกิด จาก suffocation หรือการขาดอากาศหายใจ แต่สำหรับ การเสียชีวิต ของคุณหมอท่านนี้ ยังต้องรอการสอบสวนหาสาเหตุที่แน่นอนต่อไป ว่า การขาดอากาศหายใจ เป็นสาเหตุแห่งการเสียชีวิตใช่หรือไม่ และเกิดที่ใด

คุณหมอทำถูกทุกขั้นตอน ท่านหนีออกทางบันไดหนีไฟ — เส้นทางที่ควรปลอดภัยที่สุด แต่กลับต้องจบชีวิต ซึ่งต้องรอการสอบสวนอย่างชัดเจนว่าท่านเสียชีวิต หรือเกิดAsphyxia? ที่ใด?ซึ่งเป็นประเด็นสำคัญที่สุด ในการวางแนวทางการป้องกัน ต่อไป

ถ้าเราไม่เริ่มเปลี่ยน…จะมี “ ผู้เคราะห์ร้าย คนต่อไป” อีกกี่คน? โศกนาฏกรรมนี้ไม่ควรเกิดซ้ำอีก

เพราะยังมีอาคารอีกนับพันทั่วประเทศ — โรงแรม โรงพยาบาล สำนักงาน หอพัก — ที่อาจมี “ประตูหนีไฟเปิดค้างไว้” อยู่ในขณะนี้ ถ้าไม่มีใคร ให้ความสำคัญที่จะสำรวจอย่างจริงจัง ในประสบการณ์ของ Admin เอง ยังเคยเจอว่าบางตึกมีการเอาวัสดุ หรือ สิ่งของ ไปขวางประตูไว้ เพื่อสะดวกในการเดินขึ้นลง ระหว่างชั้น

ขอบคุณภาพจาก : อาสากู้ภัยมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง จุด สน.บางยี่ขัน

คำถามคือ…เราจะรอให้ใครอีกคนต้องตายก่อนหรือ ถึงจะลงมือจริงจัง?

กรอบข้อเสนอเชิงนโยบาย ที่ควรมีในระดับประเทศ เพื่อไม่ให้ “บันไดหนีไฟ” กลายเป็น “ทางตันของชีวิต”

1. ตรวจสอบระบบความปลอดภัยเชิงรุก (Proactive Audit) บังคับให้อาคารสูงทุกแห่งต้องตรวจสอบระบบ Pressurized Fan, Fire Door และ Fire Alarm ทุก 6 เดือน ผลตรวจต้องเผยแพร่บนเว็บไซต์กรมโยธาฯ เพื่อให้ประชาชนตรวจสอบได้

2. เพิ่มโทษผู้ละเลยหน้าที่ตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร หากนิติบุคคล/ผู้จัดการอาคารละเลยการดูแลระบบป้องกันอัคคีภัยจนเกิดความเสียหายแก่ชีวิต → ให้ถือว่าเป็น “การกระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย”

3. สร้างช่องทางร้องเรียน FireCheck Platform จัดตั้งระบบร้องเรียนออนไลน์สำหรับประชาชน แจ้ง “ประตูหนีไฟเปิดค้าง” หรือ “ระบบอัดอากาศไม่ทำงาน” ได้โดยตรง มีทีมตรวจสอบเฉพาะกิจในแต่ละเขต เพื่อเข้าตรวจภายใน 48 ชั่วโมง

4. รวมข้อมูลระบบหนีไฟไว้ในทะเบียนกลางอาคาร (Building Safety Registry) ให้หน่วยงานท้องถิ่นบันทึกข้อมูลระบบความปลอดภัยของอาคารทุกแห่ง และเปิดให้ตรวจสอบผ่าน QR Code บริเวณทางเข้าอาคาร

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

 

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าว

หมอคนเก่งสำลักควันเสียชีวิต คนเปิดประตูหนีไฟค้างเอาไว้ ขณะไฟไหม้

6 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ประธานโต๊ะหลวงปู่ทวด ฟันธง เหรียญหลวงปู่ทวด ปี 08 “ของแท้” รายละเอียดชัดตามตำรา

25 นาที ที่แล้ว
เฟย เดินป่า บันเทิง

ชีเสิร์ฟไม่พักจนดราม่า “เฟย” เคลียร์เดินป่าล้อสงคราม สายตรงหา “วรรณสิงห์” ยกบทเรียนใหญ่

32 นาที ที่แล้ว
กกท.จ่อทาบ &quot;เสก โลโซ&quot; ร่วมงาน ซีเกมส์ 2025 เจ้าตัวตอบรับ รอราชทัณฑ์คอนเฟิร์ม ข่าวกีฬา

กกท.จ่อทาบ “เสก โลโซ” ร่วมงาน ซีเกมส์ 2025 เจ้าตัวตอบรับ รอราชทัณฑ์ไฟเขียว

34 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

มาเลฯ เผย “ทรัมป์” ร่วมประชุมอาเซียน หวังชมไทย-กัมพูชาลงนามหย่าศึก

37 นาที ที่แล้ว
สุดจะทน! นก จริยา โพสต์ทวงเงินกลางไอจี ถึงขั้นกราบลูกหนี้ ลั่น นานเกินไปแล้ว บันเทิง

สุดจะทน! นก จริยา โพสต์ทวงเงินกลางไอจี ถึงขั้นกราบลูกหนี้ ลั่น นานเกินไปแล้ว

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;เจนนี่&quot; ปิดยอดขายทะลุ 143 ล้าน เปิดใจ &quot;ครูเบียร์&quot; กลางไลฟ์ พร้อมร่วมเฟรมครั้งแรก บันเทิง

“เจนนี่” ปิดยอดขายทะลุ 143 ล้าน เปิดใจ “ครูเบียร์” กลางไลฟ์ พร้อมร่วมเฟรมคู่ครั้งแรก

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“อนุทิน” ย้อนถาม “เขมร” ยิงจรวดกับเสียงผี ใครละเมิดสิทธิมนุษยชนกว่า?

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เคยสังเกตไหมว่าถุงแกงร้อน ๆ หรือกล่องอาหารตามสั่งที่คุณซื้อ มีลายมือเขียนด้วยปากกาเมจิกอยู่? ความสะดวกสบายเล็ก ๆ น้อย ๆ นี้ อาจกลายเป็นภัยเงียบ ที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพของคุณในระยะยาวโดยไม่รู้ตัว ข่าว

ภัยเงียบใกล้ตัว! สภาผู้บริโภคเตือน ปากกาเมจิกเขียนถุงร้อน เสี่ยงปนเปื้อนโลหะหนัก

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
กระทรวงมหาดไทย โยกย้ายข้าราชการระดับสูง 45 ตำแหน่ง ข่าวการเมือง

เช็กรายชื่อ “กระทรวงมหาดไทย” โยกย้ายข้าราชการบริหารระดับสูง 45 ราย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
รับสมัครข้าราชการ กระทรวงศึกษาธิการ ข่าว

กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศรับพนักงานราชการเงินเดือน 37,680 บาท เช็กตำแหน่งว่างด่วน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

รวบ 4 ทหารอิสราเอลบนเกาะพะงัน เสียงดัง-เล่นยาฉลองยุติสงคราม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เพจดัง เปิดคลิปเขมรเหยียบภาพ สาปแช่ง “ครอบครัวจอมพลัง-อนุทิน”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
โจวเทียนเฉิน แผลเท้า ข่าว

เบื้องหลัง โจว เทียน-เฉิน กัดฟันสู้ 1 ชม. 17 นาที ก่อนพลิกดับ “วิว กุลวุฒิ” สุดระทึก 2-1 เกม

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สื่อเกาหลีใต้ เผยแก๊งคอลเซ็นเตอร์ฆ่าเหยื่อทุกวัน ควักลูกตา-ตัดอวัยวะขาย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ยายเจนนี่ ไลฟ์ป้อง แม่เกตุ หลังโดนรุมด่า ลั่น &quot;เอาเวลาไปดูแลลูกตัวเองบ้าง&quot; เดี๋ยวแม่ลูกเขาก็ดีกัน บันเทิง

ยายเจนนี่ ไลฟ์ป้อง แม่เกตุ หลังโดนรุมด่า ลั่น “เอาเวลาไปดูแลลูกตัวเองบ้าง”

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“เท้ง” โยนให้ “อนุทิน-สีหศักดิ์” ตอบ “กัน จอมพลัง” เปิดเสียงผีเหมาะสมไหม

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไรเดอร์สุภาพ ทิป 150 บาท ข่าว

“ลูกค้าอยากกินกุ้งเผา” ไกล 18 โล ไม่เคยเจอไรเดอร์สุภาพเท่านี้ ทิป 150 บ. ส่งแชตกลับมาใจฟู

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ประวัติ “สว.อังคณา นีละไพจิตร” สตรีนักสู้เพื่อสิทธิฯ เจ้าของรางวัล โนเบลแห่งเอเชีย

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชาวบ้านบุรีรัมย์เสียชีวิต ดื่มน้ำยาล้างห้องน้ำ นึกว่าน้ำอัดลม ข่าว

แพทย์แจง สาเหตุไม่ล้างท้อง หนุ่มดับ ดื่มน้ำยาล้างห้องน้ำ คิดว่าเป็นน้ำอัดลม

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

สั่งสอบด่วน ไกด์เถื่อนบังคับนักท่องเที่ยวจีนซื้อของในไทย ไม่งั้นไม่ให้กลับ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ส่งกำลังใจ นางเอกดัง ป่วยโรคแปลก หมอหาสาเหตุไม่เจอ ต้องประกาศพักงานไม่มีกำหนด บันเทิง

ส่งกำลังใจ นางเอกดัง ป่วยกะทันหัน หมอหาสาเหตุไม่เจอ ต้องประกาศพักงานไม่มีกำหนด

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจนนี่ไลฟ์สดขายสินค้า 200 แบรนด์ต่อวัน บันเทิง

“เจนนี่ไลฟ์สด” คืนนี้ 14 ต.ค. คอนเฟิร์มคิวดารา-รับเกินควบคุม แจ้งด่วน! ถึงแบรนด์ที่รอ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สายการบินไต้หวันเข้าสอบ แอร์หญิงเสียชีวิต หลังถูกบังคับให้ทำงานแม้ป่วย

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

กาชาดสากล ยืนยัน ทหารกัมพูชา 18 นาย หลังไทยคุมตัว ปลอดภัยดี กินได้ปกติ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 14 ต.ค. 2568 15:09 น.| อัปเดต: 14 ต.ค. 2568 15:11 น.
51
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เฟย เดินป่า

ชีเสิร์ฟไม่พักจนดราม่า “เฟย” เคลียร์เดินป่าล้อสงคราม สายตรงหา “วรรณสิงห์” ยกบทเรียนใหญ่

เผยแพร่: 14 ตุลาคม 2568
กกท.จ่อทาบ &quot;เสก โลโซ&quot; ร่วมงาน ซีเกมส์ 2025 เจ้าตัวตอบรับ รอราชทัณฑ์คอนเฟิร์ม

กกท.จ่อทาบ “เสก โลโซ” ร่วมงาน ซีเกมส์ 2025 เจ้าตัวตอบรับ รอราชทัณฑ์ไฟเขียว

เผยแพร่: 14 ตุลาคม 2568

มาเลฯ เผย “ทรัมป์” ร่วมประชุมอาเซียน หวังชมไทย-กัมพูชาลงนามหย่าศึก

เผยแพร่: 14 ตุลาคม 2568
สุดจะทน! นก จริยา โพสต์ทวงเงินกลางไอจี ถึงขั้นกราบลูกหนี้ ลั่น นานเกินไปแล้ว

สุดจะทน! นก จริยา โพสต์ทวงเงินกลางไอจี ถึงขั้นกราบลูกหนี้ ลั่น นานเกินไปแล้ว

เผยแพร่: 14 ตุลาคม 2568
Back to top button