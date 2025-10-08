วัน อยู่บำรุง ฝากข้อคิดปมดราม่า เหรียญหลวงปู่ทวด ปี 08 ลั่น “เป็นความเห็นส่วนตัว”
เคลื่อนไหวแล้ว! วัน อยู่บำรุง ฝากข้อคิดปมดราม่า เหรียญหลวงปู่ทวด ปี 08 ลั่น “เป็นความเห็นส่วนตัว ใครไม่สบายใจก็อย่าเล่น”
ยังคงต้องติดตามกันอย่างต่อเนื่อง สำหรับกรณีร้อนวงการพระเครื่องกับเรื่องราวดราม่า เหรียญหลวงปู่ทวด รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ ปี 2508 เนื้อทองคำ เป็นพระเก๊หรือพระแท้ ซึ่งเมื่อช่วงบ่ายวานนี้ (7 ต.ค. 68) บอย ท่าพระจันทร์ และ โอ๊ต บางแพ สองเซียนพระชื่อดังก็ได้มานั่งถกเถียงกันในประเด็นนี้ผ่านทางรายการโหนกระแสแล้ว แต่ก็ยังหาข้อสรุปไม่ได้
ล่าสุดช่วงกลางดึกวันเดียวกัน (7 ต.ค. 68) วัน อยู่บำรุง ได้ออกมาไลฟ์พูดถึงกรณีดราม่า เหรียญหลวงปู่ทวด ปี 08 รุ่นดังกล่าว ซึ่งเจ้าตัวยืนยันว่า เป็นความคิดเห็นส่วนตัว ถ้าหลักสากลต้องดูที่ตัวตัดก็ต้องว่าไปตามนั้น
“ผมรู้จักกับ โทน บางแค รู้จักกับ บอย แต่ โอ๊ต บางแพ ผมไม่รู้จัก ถ้าความคิดผม ง่าย ๆ ดีกว่า เอาแค่วงการกฎหมายทุกคนต้องเรียนจบกฎหมายนะ ท่านผู้พิพากษา, ท่านอัยการ, ทนาย เรียนตำรับตำราตัวบทกฎหมายเดียวกันยังอยู่กันคนละส่วนเลย ทนายหลายคนก็จบเนติบัณฑิต ผู้พิพากษาต้องจบเนติบัณฑิตกฎหมายตัวบทเดียวกันยังตีความต่างกันเลย อันนั้นคือตัวบทกฎหมาย
แต่พระเนี่ย เนื้อพระมวลสารพระ เขาก็มีอยู่หลัก ๆ เค้ามีอยู่ยังไง แต่เขามีคณะกรรมการ มีชมรมนั่น มีนายกสมาคมนี่นั่น ถ้าพระเหรียญหลายต่อหลายคนเขาบอกว่าตัวตัดคือ DNA ถ้าตัวตัดตรง ใช่นั่นคือแท้ วงการเขาเล่นหากันเป็นหลักสากล จะมีบางคนไม่สบายใจก็อย่าไปเล่นหา ยังถามผมให้ผมซื้อพระองค์นี้มั้ยผมไม่ซื้อหรอกเพราะผมดูไม่เป็น หนึ่งดูไม่เป็น ที่สำคัญที่ไม่ซื้อเพราะอะไรรู้เปล่า ผมไม่มีตังค์
ใครที่สับสนไม่เชื่อมั่นคุณก็อย่าไปซื้อดิ แต่ถ้าอย่างคุณบอย เขาบอกว่า ถ้าใครมีแบบนี้แล้วเข้าใจว่าเก๊แล้วตำแหน่งตำหนิมันตรงเหมือนที่บอยเขาบอกเขารับซื้อ มีคนบอกว่าเนื้อทองคำรุ่นไม่ผ่าปากเนี่ยไม่มีประวัติการสร้าง เราก็ไม่รู้หรอกว่าจะ มีคหบดี มีเศรษฐีมาทำเสริมทีหลังให้ไปปลุกเสกทีหลังหรือเปล่า ผมก็ไม่รู้เพราะผมเกิดไม่ทัน
แต่ผมกำลังจะบอกว่า หลวงปู่ไปล่รุ่น 4 ที่ผ่านมาออกไปแล้วตั้งหลายแสนองค์ ในโบรชัวร์สมมุติว่า มี 10 เนื้อ ผมจำเนื้อทั้งหมดไม่ได้ แล้วอยู่ ๆ ก็มามีเนื้อพิเศษเพิ่มมาแต่มันไม่อยู่ในโบรชัวร์ ผมก็ไลฟ์สดขวางเลยว่าอย่างงี้ผมไม่เห็นด้วยเพราะมันไม่อยู่ในโบรชัวร์ อันนี้ผมพูดถึงหลวงปู่ไปล่รุ่น 4 กับรุ่น 4.1 นะ เพราะว่าหลวงปู่ไปล่รุ่น 4 จะมีเนื้อพิเศษเนื้อเดียว คือ เนื้อนวะหน้าเงิน
นวะหน้าเงินจะมีได้ก็ต้องเพราะคุณซื้อยกชุด 150,000 บาท ใครที่อยากได้นวะหน้าเงินคุณต้องซื้อยกชุด จะมีทั้งทองคำ, นาค, ทองแดง, ทองเหลือง ถ้าคุณซื้อไปยกชุดคุณจะได้นวะหน้าเงิน นวะหน้าเงินคือเหรียญเนื้อพิเศษสุดมีแต่คนอยากได้ แต่อยู่ ๆ พอเริ่มจำหน่ายพระออกไปแล้ว ปล่อยพระออกไปแล้ว คนมารับพระไปแล้ว ทางวัดไปทำเนื้อพิเศษมาอีกเป็นเนื้อสตางค์ เนื้อนอกโบรชัวร์ ผมก็ไม่ได้บอกว่าเขาเก๊นะ จะมาอยู่นอกโบรชัวร์ ผมคนนึงเราไม่เล่นเท่านั้นเองนะครับ อันนี้ผมเกิดผมไปที่วัดมาผมเห็นทุกเนื้อ คือ ไอ้ 4.1 ถ้าผมไม่ออกมาขวางไว้เนี่ยวันข้างหน้าอีก 40-50 ปีข้างหน้าเนี่ยอาจจะมีปัญหาเหมือนเหรียญทองคำเหรียญนี้หรือเปล่า มันก็เป็นไปได้ที่อาจจะเป็นคหบดี เป็นเศรษฐีมาสั่งทำเนื้อทองคำทีหลัง ประเด็นสำคัญคือข้อมูลที่แท้จริง มันจริงยังไง ที่วัดบอกว่ามีเนื้อนี้หรือเปล่า
แต่บางสิ่งบางอย่างที่คนไม่เคยเห็นก็อย่าไปคิดว่ามันไม่มีนะ มันอาจจะมี ถ้ากลุ่มเซียนใหญ่ ๆ เขามั่นใจ เขาฟันธงว่า อันนี้แท้เขาก็คงเล่นหากัน พวกเราคงไม่มีปัญญา ต่อให้มีตังค์ก็ไม่กล้าเสี่ยง อันนี้ผมพูดแบบเป็นกลางนะ ความคิดเห็นของผมนะครับ ผมดูพระเก๊แท้ไม่เป็น ผมมีผ่าปากอัลปาก้าชุบนิเกิล สงสัยทองคำสั่งทำผ่านพิธีพุทธาภิเษกไหม ตรงนี้คือประเด็นผมก็เกิดไม่ทัน ผมไม่รู้ผมเกิดไม่ทัน ก็แปลกนะบางทีบางคนบางรุ่นบางวัดบางองค์อะไรหลาย ๆ ที่ มันจะมีคนข้างวัดที่เป็นคหบดีอาจจะทำมาพิเศษ 5 องค์ 10 องค์ หรือเปล่า แล้วก็ไปฝากร่วมปลุกเสกอะไรประมาณนี้
แต่ถ้าหลักสากลของวงการพระเครื่อง บอกว่า อาพยัพ คําพันธุ์ นี่พูดน่าคิดนะ ผมต้องมีความเป็นกลางไม่งั้นผมเป็นนายกสมาคมพระเครื่องไม่ได้ ผมยึดตัวตัดเป็นตัวหลัก ถ้าตัวตัดตรง แปลว่าวงการสากลเบอร์ 1 เบอร์ 2 เบอร์ 3 เบอร์ใหญ่ ๆ ของวงการเขามั่นใจว่าแท้ ก็ต้องว่ากันแท้เพราะอะไร ไม่งั้นจะมีสมาคมไว้ทำไม แต่ถ้าใครคนนอกคุณไม่เชื่อคุณไม่สบายใจคุณก็อย่าไปเล่นรุ่นนี้เท่านั้นเองง่าย ๆ แต่ถ้าใครมีเนื้อแบบนี้ทองคำแบบนี้แบบที่บอยบอกก็ไปขายบอย บอยรับซื้อเท่านั้นเอง ไอ้ความคิดผมคนนึงไม่ซื้อเพราะผมไม่มีตังค์
เหมือนอย่างหลวงปู่ไปล่ 4.1 หลายคนตามข่าวผมเมื่อปีก่อนจะทราบดี ผมออกมาค้านเลย ผมไม่ได้บอกว่าเก๊แต่มันไม่อยู่ในโบรชัวร์ ผมคนนึงเราไม่เล่นแต่ใครจะไปเล่นก็เล่นไปดิเรื่องของคุณ เพราะในประวัติวัดไม่มีบอกว่าทำเนื้อนี้ในโบรชัวร์ มีมาเสริมทีหลัง
คือแล้วเนื้อแบบนี้บอยบอกเพิ่งเห็น 2 เหรียญ ถ้ามีเหรียญ 3 – 4 – 5 คุณไปขายบอยเลย บอยเค้าซื้อจบ คนอื่นไม่สบายใจอย่าไปเล่นเท่านั้นเองไม่ต้องทะเลาะกัน สิ่งที่ผมพูดถูกปะ
สรุปก่อนนะผมดูพระไม่เป็นนะ แต่ผมชอบพระ ผมเชื่อมั่นในพุทธคุณครับดูเก๊แท้ไม่เป็นหรอก แต่พวกถ้าเป็นวัดใกล้บ้านอย่างวัดหนัง วัดกำแพง เนื้อแปลก ๆ พิมพ์แปลก ๆ ผมพอรู้ รู้จากอะไรผมก็เกิดไม่ทัน รู้จากคนใกล้วัด รู้จากประวัติที่เขาเล่าต่อ ๆ กันมา เพราะอะไร เพราะตระกูลสังข์คุ้มเนี่ยเป็นเขยอยู่บำรุง และอาจารย์เผื่อน อดีตเจ้าอาวาสวัดกำแพง ท่านนามสกุลสังข์คุ้ม เป็นอาของอาเขยผม ลุงชง สังข์คุ้ม ที่เสียชีวิตไปแล้วก็จะมีพิมพ์พิเศษ ผมมีอยู่องค์นึงนะ ถ้าจำไม่ผิดน่าจะทำปี 2469 เป็นรูปไข่รูปสัมฤทธิ์หลังเจดีย์ องค์นี้ก่อนอยู่ที่ผมอยู่ที่อาจารย์เผื่อนมาก่อน แล้วองค์นี้เอาไปเป็นแม่แบบทำเป็นไข่รุ่น 2 ที่เป็นเนื้อทองคำหลังเจดีย์ ไข่รุ่นเนื้อสัมฤทธิ์หลังเจดีย์เด็กวัดกำแพงจะรู้ดี องค์จริง ๆ ผมเคยเห็นในรูป อีกองค์นึงองค์จริงอยู่ที่ผม ตอนนี้ไปอยู่กับน้องกาโม่อยู่ในคอน้องกาโม่
ต่างคนต่างมีเหตุผลนะครับ ผมค่อยข้างจะใกล้ชิดกับบอย สนิทกับโทน อารักษ์ ศรีเกตุ ผมก็สนิท อาพยัพ, อาต้อย เมืองนนท์ผมก็สนิท ถ้าจะเล่นงี้ก็ต้องฟังรุ่นใหญ่ โอ๊ตก็มีเหตุผลของเขา แต่เมื่อเสียงส่วนใหญ่เขาเทมาทางนี้ ผมเข้าใจเองหรือเปล่าไม่รู้นะ ว่าเสียงส่วนใหญ่เขาเทมาทางนี้ว่าดูตัวตัดเป็นหลัก ถ้าดูตัวตัดเป็นหลักเขาก็ฟันธงว่าเหรียญทองคำองค์นี้แท้
เรื่องแบบนี้มันจะมีให้สับสนถกเถียงกันไปตลอด ในอนาคตไม่ว่าจะเป็นวัดนู้นวัดนี้วัดนั้น มันก็ต้องใช้วิจารณญาณของแต่ละคนนะ ก็ต้องเปิดใจให้กว้างด้วย แต่ถ้าในวงการพระ ไม่มีสมาคม ไม่มีหน่วยงานตรวจสอบ แล้วมันจะอยู่ยังไงถ้าเสียงส่วนใหญ่เขาเทไปทางนี้ แต่ถ้าคนอื่นดูแล้วไม่สบายใจก็อย่าไปเล่นเนื้อแบบนี้ อย่าไปเล่นรุ่นนี้เท่านั้นเอง
คนดูได้ประโยชน์ประชาชนคนที่เริ่มเล่นพระก็ได้ประโยชน์ คนที่เป็นเซียนพระอยู่แล้วทั้งรุ่นเล็ก รุ่นกลาง รุ่นใหญ่ รุ่นเดอะก็ได้ประโยชน์ เราเล่นสิ่งที่เราสบายใจ อันไหนไม่สบายใจเราก็อย่าไปเล่น แล้วคอยดูเหตุการณ์แบบนี้วันข้างหน้าก็จะมีอีกไม่รู้จะเป็นวัดไหนเนื้ออะไร มันจะต้องมีมาให้ถกเถียงกันอีก เป็นกำลังใจให้ทุกฝ่าย เขาบอกว่าดูตัวตัดเป็นตัวหลักก็ต้องเป็นอย่างงั้น เพราะว่าไม่งั้นจะมีสมาคมพระเครื่องไว้ทำไม”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ตระกูลคณานุรักษ์ แจง เหรียญหลวงปู่ทวด ปี 08 เนื้อทองคำ ใครคือผู้สร้างตัวจริง?
- ประวัติ “เหรียญหลวงปู่ทวด ปี 08” ความเป็นมาอย่างไร? เซียนพระซื้อ-ขายหลักล้าน
- โอ๊ต บางแพ ท้าเลิกเล่นพระ ถ้าเหรียญหลวงปู่ทวด ‘บอย ท่าพระจันทร์’ เป็นตัวตัดปี 08
- บอย ท่าพระจันทร์ เล่าที่มาเหรียญหลวงปู่ทวด ปี 08 เจอเสนอราคาพุ่ง 10 ล้าน
อ้างอิงจาก : FB วัน อยู่บำรุง
ติดตาม The Thaiger บน Google News: