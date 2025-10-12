ข่าวดาราบันเทิง

แม่เกตุ ยันไม่เคยขู่ฆ่า-ด่าหยาบ ‘ยิว ฉัตรมงคล’ ขอเดินหน้าต่อทำงานใช้หนี้

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 12 ต.ค. 2568 21:00 น.| อัปเดต: 12 ต.ค. 2568 18:05 น.
50
แม่เกตุ ยืนยัน ไม่เคยขู่ฆ่าและด่าหยาบ ยิว แฟนเจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น

หนังคนละม้วน! ‘แม่เกตุ’ แม่เจนนี่ รัชนก ไลฟ์โต้กลับ ‘ยิว ฉัตรมงคล’ หลังถูกแฉขู่ฆ่า ด่าคำหยาบ ‘ไอ้ตัวเหี้x’ ยืนยันไม่ใช่เรื่องจริง หลังจากนี้ขอทำงานใช้หนี้

ดูเหมือนจะไม่จบง่าย ๆ กับมหากาพย์ดราม่าในครอบครัวที่ร้อนระอุไปทั่วโซเชียลมีเดีย สำหรับความขัดแย้งระหว่าง ยิว ฉัตรมงคล สมแก้ว สามีของนักร้องสาว เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น และ แม่เกตุ คุณแม่ของเจนนี่ ที่ก่อนหน้านี้ฝ่ายลูกเขยได้ออกมาไลฟ์สดแฉว่าถูกแม่ยายด่าทอด้วยคำหยาบคายและถึงขั้นขู่เอาชีวิต ล่าสุด แม่นักร้องสาวไม่ขอนิ่งเฉยขอออกมาไลฟ์สดชี้แจงในมุมของตนเองเป็นครั้งแรก ยืนยันว่าเรื่องราวที่ถูกกล่าวหาไม่เป็นความจริงแม้แต่น้อย

ก่อนหน้านี้ หนุ่มยิว ฉัตรมงคล ได้ออกมาไลฟ์สด พร้อมทั้งระบายความในใจถึงปัญหาความขัดแย้งกับแม่เกตุถึงขั้นแตกหัก โดยได้กล่าวหาแม่ยายไว้หลายประเด็น เผยว่า แม่เกตุสั่งให้ตนเลิกกับเจนนี่ อีกทั้งถูกด่าด้วยคำหยาบคายรุนแรง เช่น ‘ไอ้ยิว ไอ้ตัวเหี้x’ และ ถูกกล่าวหาว่าเป็นคนปั่นหัวเจนนี่ให้เกลียดครอบครัว นอกจากนี้ยังเผยว่าถูกแม่เกตุขู่เอาชีวิต

หลังจากที่เรื่องราวบานปลาย แม่เกตุออกมาเคลื่อนไหวไลฟ์สปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาอย่างหนักแน่นเกี่ยวกับข้อกล่าวหาที่อีกฝ่ายเคยพูดไว้ “แม่เกตุไม่เคยขู่ฆ่าใครค่ะ มันเป็นเรื่องที่ไม่จริง แล้วแม่เกตุก็ไม่เคยด่าใครด้วยคำหยาบ แม่เกตุขอยืนยัน แม่เกตุต้องพูดเพราะจะให้มานั่งยอมรับก็ไม่ได้ บางอย่างแม่เกตุไม่ได้ทำก็ยืนยันว่าไม่ได้ทำ แล้วก็หลังจากนี้ขออนุญาตทำงานจะได้ใช้หนี้

แม่เกตุ
ภาพจาก TikTok : mother_kate_dm
แม่เกตุ-2
ภาพจาก TikTok : mother_kate_dm

