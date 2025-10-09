แม่เกตุ รับผิด ทำตัวเองทั้งนั้น ยืนยันไม่เคยเข้าบ่อน ไม่ได้เงินเดือนแสน หลังมีเรื่องกัน

แม่เกตุ สมรวย แม่ของ เจนนี่ รัชนก ร่ำไห้กลางไลฟ์สด แจงหนี้เกิดจากอยากมีบ้าน-รถ ยอมรับเคยลงทุนหวย แต่ไม่ใช่เข้าบ่อน รับ 3 ปีที่แล้วเคยได้เงินเดือน 1 แสน แต่หลังมีเรื่องกันไม่ได้รับสักพักใหญ่ ๆ
จากกรณีที่ เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น หรือ เจนนี่ รัชนก ออกมาเปิดเผยเรื่องปัญหาครอบครัวเกี่ยวกับเรื่องหนี้ของ แม่เกตุ สมรวย เพชรฤทธิ์ ออกมาไลฟ์สดชี้แจงเรื่องราวทั้งหมด เผยว่า 3 ปีที่ผ่านมามีอะไรบางอย่างที่จุกอกจริง ๆ คนด่าแม่ทั้งประเทศ ไม่เคยคิดจะต้องพูดเรื่องในบ้านให้คนฟัง แต่ตัดสินใจพูดเพราะเก็บมานานเกินไป
“เรื่องแรกเลยที่จะพูด คือ เรื่องหนี้สินที่แม่เกตุเป็นมาตลอด 3 – 4 ปีที่ยังเคลียร์ไม่ได้แล้วก็ไม่ลงตัวมาตลอด เป็นหนี้จริง ๆ แต่มันก็ไม่จบสักทีเพราะเป็นหนี้เก่า แต่มีอยู่ช่วงนึงที่แม่เกตุแบบว่าหาเงินได้ด้วยตัวเอง อยากมีบ้านแม่เกตุก็ไปซื้อบ้านแล้วก็ผ่อนมาตลอด อยากเปิดร้านผ้า ที่ทุกคนพูดว่าแม่เกตุเข้าบ่อนเอาตรงไหนมาพูด แม่เหตุไม่เคยเข้าบ่อนเลย แม่เกตุผิดพลาดเพราะแม่เกตุเป็นหนี้แล้วไปลงทุน เอาจริง ๆ ลงทุนเรื่องหวยนี่แหละ
ต่อมามีคนเข้ามาสอบถามว่า รถยนต์ลูกสาวซื้อให้ไม่ใช่หรือ ฝั่ง แม่เกตุ ตอบว่า “ไม่มีคันไหนที่ลูกซื้อให้ ซื้อด้วยตัวเองทุกคัน ส่วนรถเบนซ์คืนไปแล้ว ทุกวันนี้แม่เกตุขอรถลูกมาใช้อยู่” อีกทั้งประเด็นเรื่องรถมินิคูเปอร์ที่หลายคนเข้าใจว่าตนเอาไปจำนำ แท้จริงแล้ว ตนซื้อให้ ลิลลี่ ได้หมดถ้าสดชื่น หรือ นารีนาท เชื้อแหลม เธอเป็นคนที่ผ่อนสลับกับลูกสาว ตนอยากซื้อของขวัญให้ลูกจึงไปดาวน์มาให้
ประเด็นต่อมาคือเรื่องเงินเดือน เธออธิบายว่า “ลูกเคยพูดไปแล้วให้บ้างไม่ให้บ้าง เมื่อ 3 ปีที่แล้วยอมรับแม่เกตุได้เดือนละ 100,000 บาท หลังจากมีเรื่องกันมาไม่ได้เงินเดือนไปสักพักใหญ่เลย ทั้งหมดทำตัวเองทั้งนั้นเพราะตัวเองอยากมี อยากมีบ้าน อยากมีรถ” จากนั้นมีชาวเน็ตเข้ามาสอบถามว่าแม่เกตุต้องการอะไรจากการออกมาไลฟ์ครั้งนี้ เจ้าตัวตอบกลับว่า “ไม่ต้องการอะไรค่ะ ไม่ได้ต้องการอะไรเลย”
นอกจากนี้พูดถึงกระแสในโซเชียลที่ถูกด่ามา 3 ปี ไม่ว่าจะเป็นการโพสต์และคอมเมนต์ แต่ก็ทนมาตลอดและทบทวนมาตลอด แต่ในเมื่อวันนี้ลูกเปิดแล้วก็เปิดอยากพูดให้จบ “ทุกคนไม่ได้มาอยู่จุดนี้ ส่วนที่เป็นหนี้ก็คือเป็นหนี้ ไม่ว่าจะพูดอะไรคนก็มองว่าผิดหมด แต่เธอก็อยากพูดอยู่ดี ไม่รู้ว่าหลังจากนี้จะเกิดอะไรขึ้น แต่ขอให้แม่พูดได้ไหม บางคนว่าแม่เกตุได้เงินเดือนเป็นแสนแต่ใช้เงินหมด อยู่ไม่ได้ แม่เกตุไม่ได้อย่างที่ทุกคนพูด บอกตรงนี้เลยว่าไม่ได้นะคะ ยิ่งพูดยิ่งเสีย แต่คนกำลังเข้าใจว่าแม่เกตุเล่นพนัน สิ่งที่พูดไม่ใช่เพื่อประจบใคร แต่พูดเพราะมันคือความจริง ไม่อยากพูดอะไรแล้ว แค่นี้พอ”
พร้อมอัปเดตว่า ช่วงหลังแทบไม่ได้ไปเยี่ยมหรือเลี้ยงหลาน เพราะเขาไม่ให้ไป แม้จะคิดถึงหลานก็ไม่ได้ไป เพราะแม่ทำตัวเองเลยไปที่บ้านหลังนั้นไม่ได้ หากแม่เป็นคนเป็นคนดีทำไมเขาจะไม่ให้ไป
ทั้งนี้ ร้านเสื้อผ้าของแม่เกตุที่เปิดอยู่ตอนนี้เป็นเงินลงทุนของตนเอง ที่ต้องยืมเงินคนอื่นมาลงทุนเพราะอยากมีอาชีพ และไม่อยากรบกวนลูก
