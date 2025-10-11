‘แม่เกตุ’ ปล่อยโฮกลางไลฟ์! ตื้นตันได้งานแรกหลังดราม่า ‘เจนนี่’

แม่เกตุ ร่ำไห้กลางไลฟ์ ได้โอกาสเจ้าของแบรนด์ ขึ้นไลฟ์ขายของครั้งแรกหลังดราม่าผิดใจลูกสาว “เจนนี่ รัชนก” ท่ามกลางกำลังใจจากแฟนคลับที่อยากให้เริ่มต้นใหม่
หลังจากเผชิญมรสุมดราม่าครอบครัวอย่างหนักหน่วง ล่าสุด แม่เกตุ คุณแม่ของนักร้องสาวชื่อดัง เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น ได้ออกมาขึ้นไลฟ์อีกครั้ง แต่รอบนี้ไม่ได้ออกมาแฉหรือตัดพ้อใด ๆ แต่เป็นการไลฟ์ขายของครั้งแรก ตั้งแต่เกิดดราม่าทะเลาะลูกสาว ซึ่งตลอดเวลาที่ขายของ แม่เกตุเองก็สุดจะกลั้นน้ำตานร้องไห้ออกมาด้วยความตื้นตันที่ได้รับโอกาสจากเจ้าของแบรนด์ในการให้สินค้ามาไลฟ์ขายหลังดราม่า
แม่เกตุ ยกมือไหว้ขอบคุณเจ้าของแบรนด์ที่ให้โอกาสเธอในการทำงานครั้งนี้ ซึ่งตลอดการไลฟ์ เธอได้ร้องไห้ออกมาเป็นระยะๆ ด้วยความตื้นตันใจ นอกจากนั้นยังขอบคุณแฟนคลับและผู้ที่สนับสนุนซึ่งเข้ามาช่วยซื้อสินค้าและส่งของขวัญให้กำลังใจเธออย่างต่อเนื่อง
“ขอบคุณทุกกำลังใจ แม่เกตุตื้นตันมากๆ ขอบคุณมาก ๆ ที่ให้โอกาส เจ้าของแบรนด์แหละ รู้สึกได้โอกาส ที่ได้ขายของ รู้สึกตื้นตัน วันนี้ได้ทำงานก็ดีใจมาก ๆ ขอบคุณคนที่มากดตะกร้าให้แม่ ขอบคุณคนที่มาส่งกำลังใจ และคนที่ให้ดอกกุหลาบด้วย”
การไลฟ์สดครั้งนี้มีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมาก โดยส่วนใหญ่เข้ามาให้กำลังใจและยินดีที่เห็นแม่เกตุได้เริ่มต้นใหม่อีกครั้ง
