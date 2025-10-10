เคลียร์ชัด 13 ตุลาคม 68 วันนวมินทรมหาราช ธนาคารหยุดไหม? สาขาในห้างเปิดหรือไม่
เช็กเลย! 13 ตุลาคม 2568 วันนวมินทรมหาราช ธนาคารหยุดไหม? สาขาในห้างเปิดหรือเปล่า? ใช้บริการช่องทางใดได้บ้าง แนะวางแผนธุรกกรมล่วงหน้า
เข้าสู่ช่วงสุดสัปดาห์ที่หลายคนรอคอย กับวันหยุดยาวต่อเนื่อง 3 วัน ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 11 ถึงวันจันทร์ที่ 13 ตุลาคม 2568 เนื่องใน วันนวมินทรมหาราช ซึ่งเป็นวันหยุดราชการประจำปี แต่คำถามสำคัญที่หลายคนสงสัยคือ ธนาคารจะหยุดทำการด้วยหรือไม่ และสาขาในห้างสรรพสินค้าจะยังเปิดให้บริการอยู่หรือเปล่า? วันนี้ทีมข่าวได้รวบรวมข้อมูลเพื่อไขข้อสงสัยและเป็นแนวทางให้ทุกท่านได้วางแผนล่วงหน้า
สรุปวันหยุดธนาคาร 11-13 ตุลาคม 2568
เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการวางแผนทำธุรกรรมทางการเงิน สามารถแบ่งสถานะการให้บริการของธนาคารในช่วงวันหยุดยาวนี้ได้ดังนี้
วันเสาร์ที่ 11 – วันอาทิตย์ที่ 12 ตุลาคม 2568 (วันหยุดสุดสัปดาห์)
- ธนาคารสาขานอกห้างสรรพสินค้า : ปิดทำการ (ตามปกติ)
- ธนาคารสาขาในห้างสรรพสินค้า : เปิดให้บริการตามปกติ
วันจันทร์ที่ 13 ตุลาคม 2568 (วันนวมินทรมหาราช)
- ธนาคารทั่วไป : ปิดทำการ
- ธนาคารสาขาในห้างสรรพสินค้า : เปิดทำการตามปกติ
ล่าสุด ธนาคารกสิกร, ธนาคารกรุงศรี และ ธนาคารทิสโก้ ออกมาแจ้งวันหยุดทำการสาขาเนื่องในวันนวมินทรมหาราช มีสาขาใดเปิดทำการบ้าง เช็กเลย
ธนาคารกสิกร แจ้งขอแจ้งวันทำการสาขาในช่วงวันหยุดผ่านเฟซบุ๊ก KBank Live ระบุว่า ทางธนาคารแจ้งวัน เปิด-ปิด บริการสาขาในวันที่ 13 ตุลาคม 2568
- วันที่ 13 ตุลาคม 2568 สาขาทั่วไป ปิดบริการ
- วันที่ 13 ตุลาคม 2568 : สาขาในห้าง เปิดให้บริการ
ในวันที่ 14 ตุลาคม 2568 สาขาทั่วไปและสาขาในห้าง กลับมาเปิดให้บริการตามปกติ
ลูกค้าสามารถทําธุรกรรมผ่านช่องทางอื่น ๆ ได้ตามปกติ ผ่านช่องทางออนไลน์ ดังนี้
- K BIZ
- ATM
- K PLUS
- KBank SERVICE
- LINE
- K-Contact Center KBank Live 02-8888888
ทั้งนี้ ขอแนะนำให้ลูกค้ากรุณาวางแผนการทำธุรกรรมล่วงหน้า
ธนาคารกรุงศรี แจ้งวันหยุดธนาคารในช่วงวันที่ 13 ตุลาคม 2568 โดย สาขาที่เปิดทำการ (ไม่เว้นวันหยุดธนาคาร) เปิดให้บริการตามปกติ แต่จะมีสาขาท่ปิดทำการ ได้แก่ สาขาที่เปิดให้บริการ วันจันทร์-วันศุกร์ (เว้นวันหยุดธนาคาร) และ สาขาที่เปิดให้บริการวันจันทร์-วันเสาร์ ที่เปิดให้บริการทุกวัน จะปิดทำการ
ทั้งนี้ลูกค้าสามารถใช้บริการได้ผ่านช่องทาง ดังนี้
- Krungsri ATM
- Krungsri Biz Online
- Krungsri app
- โทร 1572
ธนาคารทิสโก้ ขอแจ้งวันหยุดทำการสาขาเนื่องในวันนวมินทรมหาราช โดยจะปอดทำการในวันที่ 13 ตุลาคม 2568 แต่สาขาในห้างสรรพสินค้ายังคงให้บริการตามปกติ ลูกค้าสามารถใช้บริการผ่านแอปฯ Tisco My Wealth และ ตู้ ATM ได้ตลอด 24 ชั่วโมง หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ TISCO Contact Center 0 2 080 6000 / 0 2 633 6000
สำหรับประชาชนที่มีความจำเป็นต้องทำธุรกรรมทางการเงินที่สาขาของธนาคาร ขอแนะนำให้วางแผนล่วงหน้า โดยสามารถใช้บริการสาขาในห้างสรรพสินค้าได้ในช่วงวันเสาร์-อาทิตย์ (11-12 ตุลาคม) หรือรอทำธุรกรรมอีกครั้งในวันอังคารที่ 14 ตุลาคม 2568 ซึ่งธนาคารทุกสาขาจะกลับมาเปิดให้บริการตามปกติ
