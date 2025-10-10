เศรษฐกิจ

เคลียร์ชัด 13 ตุลาคม 68 วันนวมินทรมหาราช ธนาคารหยุดไหม? สาขาในห้างเปิดหรือไม่

สรุปวันหยุดธนาคาร 13 ต.ค. 68 วันนวมินทรมหาราช ธนาคารหยุดไหม

เช็กเลย! 13 ตุลาคม 2568 วันนวมินทรมหาราช ธนาคารหยุดไหม? สาขาในห้างเปิดหรือเปล่า? ใช้บริการช่องทางใดได้บ้าง แนะวางแผนธุรกกรมล่วงหน้า

เข้าสู่ช่วงสุดสัปดาห์ที่หลายคนรอคอย กับวันหยุดยาวต่อเนื่อง 3 วัน ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 11 ถึงวันจันทร์ที่ 13 ตุลาคม 2568 เนื่องใน วันนวมินทรมหาราช ซึ่งเป็นวันหยุดราชการประจำปี แต่คำถามสำคัญที่หลายคนสงสัยคือ ธนาคารจะหยุดทำการด้วยหรือไม่ และสาขาในห้างสรรพสินค้าจะยังเปิดให้บริการอยู่หรือเปล่า? วันนี้ทีมข่าวได้รวบรวมข้อมูลเพื่อไขข้อสงสัยและเป็นแนวทางให้ทุกท่านได้วางแผนล่วงหน้า

สรุปวันหยุดธนาคาร 11-13 ตุลาคม 2568

เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการวางแผนทำธุรกรรมทางการเงิน สามารถแบ่งสถานะการให้บริการของธนาคารในช่วงวันหยุดยาวนี้ได้ดังนี้

วันเสาร์ที่ 11 – วันอาทิตย์ที่ 12 ตุลาคม 2568 (วันหยุดสุดสัปดาห์)

  • ธนาคารสาขานอกห้างสรรพสินค้า : ปิดทำการ (ตามปกติ)
  • ธนาคารสาขาในห้างสรรพสินค้า : เปิดให้บริการตามปกติ

วันจันทร์ที่ 13 ตุลาคม 2568 (วันนวมินทรมหาราช)

  • ธนาคารทั่วไป : ปิดทำการ
  • ธนาคารสาขาในห้างสรรพสินค้า : เปิดทำการตามปกติ

ล่าสุด ธนาคารกสิกร, ธนาคารกรุงศรี และ ธนาคารทิสโก้ ออกมาแจ้งวันหยุดทำการสาขาเนื่องในวันนวมินทรมหาราช มีสาขาใดเปิดทำการบ้าง เช็กเลย

ธนาคารกสิกร แจ้งขอแจ้งวันทำการสาขาในช่วงวันหยุดผ่านเฟซบุ๊ก KBank Live ระบุว่า ทางธนาคารแจ้งวัน เปิด-ปิด บริการสาขาในวันที่ 13 ตุลาคม 2568

  • วันที่ 13 ตุลาคม 2568 สาขาทั่วไป ปิดบริการ
  • วันที่ 13 ตุลาคม 2568 : สาขาในห้าง เปิดให้บริการ

ในวันที่ 14 ตุลาคม 2568 สาขาทั่วไปและสาขาในห้าง กลับมาเปิดให้บริการตามปกติ

ลูกค้าสามารถทําธุรกรรมผ่านช่องทางอื่น ๆ ได้ตามปกติ ผ่านช่องทางออนไลน์ ดังนี้

  • K BIZ
  • ATM
  • K PLUS
  • KBank SERVICE
  • LINE
  • K-Contact Center KBank Live 02-8888888

ทั้งนี้ ขอแนะนำให้ลูกค้ากรุณาวางแผนการทำธุรกรรมล่วงหน้า

ธนาคารกสิกรไทย ขอแจ้งวันทำการสาขาวันที่ 13 ต.ค. 68
ภาพจาก Facebook : KBank Live

ธนาคารกรุงศรี แจ้งวันหยุดธนาคารในช่วงวันที่ 13 ตุลาคม 2568 โดย สาขาที่เปิดทำการ (ไม่เว้นวันหยุดธนาคาร) เปิดให้บริการตามปกติ แต่จะมีสาขาท่ปิดทำการ ได้แก่ สาขาที่เปิดให้บริการ วันจันทร์-วันศุกร์ (เว้นวันหยุดธนาคาร) และ สาขาที่เปิดให้บริการวันจันทร์-วันเสาร์ ที่เปิดให้บริการทุกวัน จะปิดทำการ

ทั้งนี้ลูกค้าสามารถใช้บริการได้ผ่านช่องทาง ดังนี้

  • Krungsri ATM
  • Krungsri Biz Online
  • Krungsri app
  • โทร 1572
ธนาคารกรุงศรีแจ้งวันหยุดธนาคาร ในช่วงวันที่ 13 ต.ค. 68
ภาพจาก Facebook : Krungsri Simple

ธนาคารทิสโก้ ขอแจ้งวันหยุดทำการสาขาเนื่องในวันนวมินทรมหาราช โดยจะปอดทำการในวันที่ 13 ตุลาคม 2568 แต่สาขาในห้างสรรพสินค้ายังคงให้บริการตามปกติ ลูกค้าสามารถใช้บริการผ่านแอปฯ Tisco My Wealth และ ตู้ ATM ได้ตลอด 24 ชั่วโมง หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ TISCO Contact Center 0 2 080 6000 / 0 2 633 6000

สำหรับประชาชนที่มีความจำเป็นต้องทำธุรกรรมทางการเงินที่สาขาของธนาคาร ขอแนะนำให้วางแผนล่วงหน้า โดยสามารถใช้บริการสาขาในห้างสรรพสินค้าได้ในช่วงวันเสาร์-อาทิตย์ (11-12 ตุลาคม) หรือรอทำธุรกรรมอีกครั้งในวันอังคารที่ 14 ตุลาคม 2568 ซึ่งธนาคารทุกสาขาจะกลับมาเปิดให้บริการตามปกติ

ธนาคารทิสโก้ ขอแจ้งวันหยุดทำการสาขา
ภาพจาก Facebook : TISCO

Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

