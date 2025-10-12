ข่าวอาชญากรรม

ช็อกวงการคริปโตฯ เทรดเดอร์ดังยูเครน สิ้นลมคาลัมโบร์กินี คาดหนีวิกฤตตลาดร่วง

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 12 ต.ค. 2568 19:30 น.| อัปเดต: 12 ต.ค. 2568 18:04 น.
51
คอสตาส คูโด เสียชีวิต
แฟ้มภาพ

ช็อกคนวงการตลาดคริปโต เหตุพบศพ คอนสแตนติน กาลิช เทรดเดอร์ชื่อดัง สิ้นลมคาลัมโบร์กินีซุปเปอร์คาร์สุดหรู คาดปมจบชีวิตหนีวิกฤตตลาดร่วง หลังประธานาธิบดี ทรัมป์ รีดภาษี 100% จากจีน

คอนสแตนติน กาลิช (Konstantin Galich) เทรดเดอร์คริปโตเคอร์เรนซีชาวยูเครน ถูกพบเสียชีวิตอยู่ภายในรถยนต์ลัมโบร์กินีของเขาในกรุงเคียฟ ท่ามกลางสถานการณ์ตลาดคริปโตที่กำลังดิ่งลงอย่างหนัก เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจสันนิษฐานว่าอาจเป็นการฆ่าตัวตาย

ร่างของกาลิช ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในนาม คอสยา คูโด (Kostya Kudo) ถูกพบพร้อมบาดแผลถูกยิงที่ศีรษะภายในรถลัมโบร์กินี ยูรุส ในเขตโอโบลอนสกีของกรุงเคียฟ เมื่อ 11 ต.ค.ที่ผ่านมา นอกจากนี้ในที่เกิดเหตุยังพบอาวุธปืนที่จดทะเบียนเป็นชื่อของเขาตกอยู่ด้วย

แถลงการณ์จากกรมตำรวจเคียฟผ่านแอปพลิเคชันเทเลแกรมระบุว่า เจ้าหน้าที่กำลังมุ่งเน้นการสืบสวนเพื่อสรุปว่าเป็นการลงมือทำร้ายตัวเองหรือมีบุคคลอื่นเข้ามาเกี่ยวข้อง

ภาพ @Kyiv Police Department
ภาพ @Kyiv Police Department

สัญญาณเตือนก่อนลาโลก เปิดข้อความอำลาสุดท้าย

แถลงการณ์ดังกล่าว ยังระบุถึงช่วงเวลา 1 วันก่อนเสียชีวิตนั้น “กาลิช” ได้บอกกับญาติว่า เขากำลังรู้สึกสิ้นหวังจากปัญหาทางการเงินและยังได้ส่งข้อความอำลาถึงพวกเขาด้วย

ขณะเดียวกัน แถลงการณ์อย่างเป็นทางการถูกโพสต์ลงบนช่องเทเลแกรมของกาลิชว่า คอนสแตนติน คูโด ได้จากไปอย่างน่าเศร้า สาเหตุยังอยู่ในระหว่างการสืบสวน เราจะแจ้งข่าวเพิ่มเติมให้ทราบต่อไป

กาลิช ในวัย 32 ปี เป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงอย่างกว้างขวางทั้งในชุมชนคริปโตของยูเครนและในระดับนานาชาติ เจ้าตัวเป็นผู้ร่วมก่อตั้งสถาบันสอนการเทรดคริปโตโลยี คีย์ (Cryptology Key) และเป็นอินฟลูเอนเซอร์ ตลอดจนนักกลยุทธ์ผู้มีบทบาทสำคัญในตลาดสินทรัพย์ดิจิทัล

konstantin_kudo
ภาพ IG @konstantin_kudo

การเสียชีวิตของคอนสแตนติน กาลิช เกิดขึ้นในช่วงเวลาเดียวกับที่ตลาดคริปโตกำลังเผชิญกับความผันผวนอย่างรุนแรง การดิ่งลงของตลาดครั้งนี้มีชนวนเหตุมาจากการที่ โดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐ ประกาศตั้งกำแพงภาษี 100% กับสินค้านำเข้าจากประเทศจีน พร้อมทั้งใช้มาตรการควบคุมการส่งออกซอฟต์แวร์ที่สำคัญซึ่งได้จุดชนวนความตื่นตระหนกในหมู่นักลงทุนและนำไปสู่การเทขายสินทรัพย์คริปโตครั้งใหญ่

“คูโด” คือใคร? เบื้องหลังภาพลักษณ์หรูหรา สู่โศกนาฏกรรมเทรดเดอร์ผู้พังทลาย

การเสียชีวิตของคอนสแตนติน กาลิช หรือ “คูโด” ไม่ใช่เป็นเพียงข่าวอาชญากรรม แต่เป็นเรื่องราวที่สะท้อนถึงแรงกดดันมหาศาล, การหักหลัง และภาพลวงตาแห่งความมั่งคั่งที่อยู่เบื้องหลังโลกของคริปโตเคอร์เรนซีที่ดูสวยหรู

บนวัย 32 ปี คูโด คือ บล็อกเกอร์บนอินสตาแกรม, ผู้อำนวยการของ NGO “สมาคมเทรดเดอร์แห่งยูเครน” และบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งมีกิจกรรมหลัก ได้แก่ กิจกรรมเสริมในด้านการศึกษา โดยวิดีโอสุดท้ายคำสารภาพถึง “ภาพลวงตาแห่งความมั่งคั่ง” บนหน้าอินสตาแกรมของเจ้าตัวได้บอกเล่าเรื่องราวชีวิตของตนเอง และในวิดีโอสุดท้ายที่โพสต์เมื่อ 27 กันยายนที่ผ่านมา

เขาได้พูดถึง “ภาพลวงตา” แห่งความร่ำรวยของคนในวงการไว้อย่างน่าสนใจ ซึ่งปัจจุบันได้กลายเป็นคำพูดที่ฟังดูเหมือนคำทำนายล่วงหน้า

“ชีวิตจริงกับภาพที่เห็นมันแตกต่างกัน” คูโด กล่าว “มีเทรดเดอร์หลายคนที่ผมติดตาม ผมเห็นพวกเขามีรถมายบัค (Maybach) แบรนด์รถหรูสัญชาติเยอรมัน, เบนท์ลีย์และอื่นๆ อีกมากมาย แต่เมื่อคุณได้เจอพวกเขาในชีวิตจริง คุณจะพบว่ารถพวกนั้นเป็นรถเช่า, ติดสัญญาเช่าซื้อ และตัวเขาก็เป็นหนี้”

“ภาพที่เห็นกับความจริงมันแตกต่างกันมาก และนั่นอาจเป็นเหตุผลที่ทำให้เทรดเดอร์คนหนึ่งต้องการที่จะทำให้ชีวิตจริงของเขาเหมือนกับภาพที่สร้างไว้ และเริ่มมองหาหนทางที่จะหารายได้เสริมโดยใช้ความพยายามน้อยที่สุด”

ในบทสัมภาษณ์ครั้งล่าสุดครั้งหนึ่ง เขาได้เปิดเผยว่า มีหุ้นส่วนคนหนึ่งที่ “ฉีก” เงินไปจากเจ้าตัว แถมยังยึดการเข้าถึงกระเป๋าเงินดิจิทัลของเทดรเดอร์ผู้ล่วงลับไปด้วย

การหักหลังครั้งนั้นทำให้หนึ่งในโปรเจกต์ของเทรเดอร์เลือดยูเครนต้องปิดตัวลง และหลังจากนั้นก็ได้รับคำขู่เอาชีวิตมาโดยตลอด

นอกจากนี้ยังมีกระแสข่าวในโลกออนไลน์ว่า คูโดได้ร่วมงานกับเจ้าหน้าที่รัฐและผู้มีอิทธิพลหลายคน และในบางกรณี เขายังได้เคยให้ความช่วยเหลือหน่วยข่าวกรองของกองทัพและหน่วยปฏิบัติการพิเศษอื่นๆ อีกด้วย

@konstantin_kudo

ฟางเส้นสุดท้าย สูญเสีย 30 ล้านดอลลาร์ชั่วข้ามคืน !

ตามรายงานจากช่องเทเลแกรมหลายแห่ง ระบุว่า จากเหตุการณ์ตลาดคริปโตเคอร์เรนซีล่มสลายเมื่อวันก่อน ทำให้ คอนสแตนติน คูโด ต้องสูญเสียเงินทุนของนักลงทุนที่อยู่ในความดูแลของเขาไปในทันที เป็นจำนวนเงินอย่างน้อย 30 ล้านดอลลาร์ หรือราว 942,900,000 บาท

เรื่องราวของเทรเดอร์ชาวยูเครนกำลังเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างมาก โดยเฉพาะกับบรรดาเซียนคริปโตฯ ทั้งหลายที่ต่างพากันแชร์จึงเหตุสุดเศร้าสลดบนโลกการเงินยุคใหม่ที่ใบกลมๆ นี้ กับมีเส้นแบ่งระหว่าง “ภาพ” ความสำเร็จกับ “ความจริง” ของหนี้สิน “บางเฉียบจนน่าอันตราย” และเป็นโลกที่การพังทลายของตลาดซึ่งมีชนวนเหตุมาจากสถานการณ์การเมืองในอีกซีกโลกหนึ่ง สามารถส่งผลกระทบที่เลวร้ายและพรากชีวิตคนได้อย่างไม่น่าเชื่อ.

ภาพ @Kyiv Police Department
ภาพ @Kyiv Police Department
@konstantin_kudo

ที่มา : Nypost, UNN

อ่านข่าวต่างประเทศ เฝ้าติดตามความเคลื่อนไหวสกุลเงินดิจิทัลบนเวทีโลกได้ที่นี่

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

