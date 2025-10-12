ช็อกวงการคริปโตฯ เทรดเดอร์ดังยูเครน สิ้นลมคาลัมโบร์กินี คาดหนีวิกฤตตลาดร่วง
ช็อกคนวงการตลาดคริปโต เหตุพบศพ คอนสแตนติน กาลิช เทรดเดอร์ชื่อดัง สิ้นลมคาลัมโบร์กินีซุปเปอร์คาร์สุดหรู คาดปมจบชีวิตหนีวิกฤตตลาดร่วง หลังประธานาธิบดี ทรัมป์ รีดภาษี 100% จากจีน
คอนสแตนติน กาลิช (Konstantin Galich) เทรดเดอร์คริปโตเคอร์เรนซีชาวยูเครน ถูกพบเสียชีวิตอยู่ภายในรถยนต์ลัมโบร์กินีของเขาในกรุงเคียฟ ท่ามกลางสถานการณ์ตลาดคริปโตที่กำลังดิ่งลงอย่างหนัก เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจสันนิษฐานว่าอาจเป็นการฆ่าตัวตาย
ร่างของกาลิช ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในนาม คอสยา คูโด (Kostya Kudo) ถูกพบพร้อมบาดแผลถูกยิงที่ศีรษะภายในรถลัมโบร์กินี ยูรุส ในเขตโอโบลอนสกีของกรุงเคียฟ เมื่อ 11 ต.ค.ที่ผ่านมา นอกจากนี้ในที่เกิดเหตุยังพบอาวุธปืนที่จดทะเบียนเป็นชื่อของเขาตกอยู่ด้วย
แถลงการณ์จากกรมตำรวจเคียฟผ่านแอปพลิเคชันเทเลแกรมระบุว่า เจ้าหน้าที่กำลังมุ่งเน้นการสืบสวนเพื่อสรุปว่าเป็นการลงมือทำร้ายตัวเองหรือมีบุคคลอื่นเข้ามาเกี่ยวข้อง
สัญญาณเตือนก่อนลาโลก เปิดข้อความอำลาสุดท้าย
แถลงการณ์ดังกล่าว ยังระบุถึงช่วงเวลา 1 วันก่อนเสียชีวิตนั้น “กาลิช” ได้บอกกับญาติว่า เขากำลังรู้สึกสิ้นหวังจากปัญหาทางการเงินและยังได้ส่งข้อความอำลาถึงพวกเขาด้วย
ขณะเดียวกัน แถลงการณ์อย่างเป็นทางการถูกโพสต์ลงบนช่องเทเลแกรมของกาลิชว่า คอนสแตนติน คูโด ได้จากไปอย่างน่าเศร้า สาเหตุยังอยู่ในระหว่างการสืบสวน เราจะแจ้งข่าวเพิ่มเติมให้ทราบต่อไป
กาลิช ในวัย 32 ปี เป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงอย่างกว้างขวางทั้งในชุมชนคริปโตของยูเครนและในระดับนานาชาติ เจ้าตัวเป็นผู้ร่วมก่อตั้งสถาบันสอนการเทรดคริปโตโลยี คีย์ (Cryptology Key) และเป็นอินฟลูเอนเซอร์ ตลอดจนนักกลยุทธ์ผู้มีบทบาทสำคัญในตลาดสินทรัพย์ดิจิทัล
การเสียชีวิตของคอนสแตนติน กาลิช เกิดขึ้นในช่วงเวลาเดียวกับที่ตลาดคริปโตกำลังเผชิญกับความผันผวนอย่างรุนแรง การดิ่งลงของตลาดครั้งนี้มีชนวนเหตุมาจากการที่ โดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐ ประกาศตั้งกำแพงภาษี 100% กับสินค้านำเข้าจากประเทศจีน พร้อมทั้งใช้มาตรการควบคุมการส่งออกซอฟต์แวร์ที่สำคัญซึ่งได้จุดชนวนความตื่นตระหนกในหมู่นักลงทุนและนำไปสู่การเทขายสินทรัพย์คริปโตครั้งใหญ่
“คูโด” คือใคร? เบื้องหลังภาพลักษณ์หรูหรา สู่โศกนาฏกรรมเทรดเดอร์ผู้พังทลาย
การเสียชีวิตของคอนสแตนติน กาลิช หรือ “คูโด” ไม่ใช่เป็นเพียงข่าวอาชญากรรม แต่เป็นเรื่องราวที่สะท้อนถึงแรงกดดันมหาศาล, การหักหลัง และภาพลวงตาแห่งความมั่งคั่งที่อยู่เบื้องหลังโลกของคริปโตเคอร์เรนซีที่ดูสวยหรู
บนวัย 32 ปี คูโด คือ บล็อกเกอร์บนอินสตาแกรม, ผู้อำนวยการของ NGO “สมาคมเทรดเดอร์แห่งยูเครน” และบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งมีกิจกรรมหลัก ได้แก่ กิจกรรมเสริมในด้านการศึกษา โดยวิดีโอสุดท้ายคำสารภาพถึง “ภาพลวงตาแห่งความมั่งคั่ง” บนหน้าอินสตาแกรมของเจ้าตัวได้บอกเล่าเรื่องราวชีวิตของตนเอง และในวิดีโอสุดท้ายที่โพสต์เมื่อ 27 กันยายนที่ผ่านมา
เขาได้พูดถึง “ภาพลวงตา” แห่งความร่ำรวยของคนในวงการไว้อย่างน่าสนใจ ซึ่งปัจจุบันได้กลายเป็นคำพูดที่ฟังดูเหมือนคำทำนายล่วงหน้า
“ชีวิตจริงกับภาพที่เห็นมันแตกต่างกัน” คูโด กล่าว “มีเทรดเดอร์หลายคนที่ผมติดตาม ผมเห็นพวกเขามีรถมายบัค (Maybach) แบรนด์รถหรูสัญชาติเยอรมัน, เบนท์ลีย์และอื่นๆ อีกมากมาย แต่เมื่อคุณได้เจอพวกเขาในชีวิตจริง คุณจะพบว่ารถพวกนั้นเป็นรถเช่า, ติดสัญญาเช่าซื้อ และตัวเขาก็เป็นหนี้”
“ภาพที่เห็นกับความจริงมันแตกต่างกันมาก และนั่นอาจเป็นเหตุผลที่ทำให้เทรดเดอร์คนหนึ่งต้องการที่จะทำให้ชีวิตจริงของเขาเหมือนกับภาพที่สร้างไว้ และเริ่มมองหาหนทางที่จะหารายได้เสริมโดยใช้ความพยายามน้อยที่สุด”
ในบทสัมภาษณ์ครั้งล่าสุดครั้งหนึ่ง เขาได้เปิดเผยว่า มีหุ้นส่วนคนหนึ่งที่ “ฉีก” เงินไปจากเจ้าตัว แถมยังยึดการเข้าถึงกระเป๋าเงินดิจิทัลของเทดรเดอร์ผู้ล่วงลับไปด้วย
การหักหลังครั้งนั้นทำให้หนึ่งในโปรเจกต์ของเทรเดอร์เลือดยูเครนต้องปิดตัวลง และหลังจากนั้นก็ได้รับคำขู่เอาชีวิตมาโดยตลอด
นอกจากนี้ยังมีกระแสข่าวในโลกออนไลน์ว่า คูโดได้ร่วมงานกับเจ้าหน้าที่รัฐและผู้มีอิทธิพลหลายคน และในบางกรณี เขายังได้เคยให้ความช่วยเหลือหน่วยข่าวกรองของกองทัพและหน่วยปฏิบัติการพิเศษอื่นๆ อีกด้วย
ฟางเส้นสุดท้าย สูญเสีย 30 ล้านดอลลาร์ชั่วข้ามคืน !
ตามรายงานจากช่องเทเลแกรมหลายแห่ง ระบุว่า จากเหตุการณ์ตลาดคริปโตเคอร์เรนซีล่มสลายเมื่อวันก่อน ทำให้ คอนสแตนติน คูโด ต้องสูญเสียเงินทุนของนักลงทุนที่อยู่ในความดูแลของเขาไปในทันที เป็นจำนวนเงินอย่างน้อย 30 ล้านดอลลาร์ หรือราว 942,900,000 บาท
เรื่องราวของเทรเดอร์ชาวยูเครนกำลังเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างมาก โดยเฉพาะกับบรรดาเซียนคริปโตฯ ทั้งหลายที่ต่างพากันแชร์จึงเหตุสุดเศร้าสลดบนโลกการเงินยุคใหม่ที่ใบกลมๆ นี้ กับมีเส้นแบ่งระหว่าง “ภาพ” ความสำเร็จกับ “ความจริง” ของหนี้สิน “บางเฉียบจนน่าอันตราย” และเป็นโลกที่การพังทลายของตลาดซึ่งมีชนวนเหตุมาจากสถานการณ์การเมืองในอีกซีกโลกหนึ่ง สามารถส่งผลกระทบที่เลวร้ายและพรากชีวิตคนได้อย่างไม่น่าเชื่อ.
อ่านข่าวต่างประเทศ เฝ้าติดตามความเคลื่อนไหวสกุลเงินดิจิทัลบนเวทีโลกได้ที่นี่
- งานเข้า นักแสดงสาว ยักยอกเงินบริษัท เล่นคริปโต-จ่ายหนี้ ศาลสั่งรอลงอาญา
- วงการคริปโตสดใส! ประธานาธิบดีทรัมป์ ส่ง Truth Social ลุยตลาด ETF
- ทรัมป์ ขู่กำแพงภาษี 100% ตอบโต้จีนคุม แรร์เอิร์ธ-ชะตาโลกแขวนบนเส้นด้าย
ติดตาม The Thaiger บน Google News: