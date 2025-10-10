ด่วน! “มาเรีย โครินา มาชาโด” คว้ารางวัลโนเบลสันติภาพ “ทรัมป์” อด
มาเรีย โครินา มาชาโด นักเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตยชาวเวเนซุเอลา คว้ารางวัลโนเบลสันติภาพ ขณะที่โดนัลด์ ทรัมป์ อด
เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม สำนักข่าว BBC รายงานว่า มาเรีย โครินา มาชาโด (Maria Corina Machado) นักเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตยชาวเวเนซุเอลา ได้รับรางวัลโนเบลสันติภาพในปีนี้
โดยนางมาชาโด เป็นที่รู้จักในฐานะบุคคลที่ทำงานอย่างไม่ย่อท้อในการส่งเสริมสิทธิตามหลักประชาธิปไตยให้กับประชาชนชาวเวเนซุเอลา และสำหรับการต่อสู้ของเธอเพื่อให้บรรลุการเปลี่ยนผ่านจากระบอบเผด็จการไปสู่ระบอบประชาธิปไตยที่ยุติธรรมและอย่างสันติ
คณะกรรมการรางวัลโนเบลสันติภาพระบุว่า นางมาชาโดครบทุกคุณสมบัติของรางวัลโนเบล เธอเป็นคนที่นำทุกคนเป็นหนึ่งอันเดียวกัน มุ่งมั่นสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่ประชาธิปไตยอย่างสันติ เธอแสดงให้เห็นว่าเครื่องมือสำหรับประชษธิปไตยคือเครื่องมือสำหรับสันติภาพ ด้วยเหตุนี้จึงมอบรางวัลอัลเฟรดโนเบลหรือโนเบลสาขาสันติภาพให้กับเธอ
ทั้งนี้ทางคณะกรรมการยังได้ตอบคำถามเกี่ยวกับนายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ซึ่งแสดงท่าทีว่าอยากได้รางวัลดังกล่าวด้วยว่า ทางคณะกรรมการ “ตัดสินโดยยึดตามผลงานและเจตนารมณ์ของอัลเฟรด โนเบลเท่านั้น”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- “ทรัมป์” ประกาศ “อิสราเอล-ฮามาส” บรรลุข้อตกลงเฟสแรก ปูทางหยุดยิง
- “ทรัมป์” ขู่ถ้าไม่ได้รางวัลโนเบลสันติภาพ ถือเป็นการหยามสหรัฐฯ ครั้งใหญ่
- สื่อดังแฉ “ทรัมป์” อยากเป็นประธานพิธีสันติภาพ “ไทย-กัมพูชา” ใช้ชิงโนเบล
ติดตาม The Thaiger บน Google News: