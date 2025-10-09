“ทรัมป์” ประกาศ “อิสราเอล-ฮามาส” บรรลุข้อตกลงเฟสแรก ปูทางหยุดยิง
โดนัลด์ ทรัมป์ ประกาศ อิสราเอลและฮามาส บรรลุข้อตกลงเฟสแรก ปูทางสู่การหยุดยิง โดยทั้งสองฝั่งจะปล่อยนักโทษและตัวประกันทั้งหมด
เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม สำนักข่าว BBC รายงานว่านายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ได้ประกาศว่า อิสราเอลและฮามาส ได้บรรลุข้อตกลงสันติภาพฉนวนกาซาเฟสแรกแล้ว เปิดทางสู่การหยุดยิง
โดยข้อตกลงดังกล่าวนั้น ทางฮามาสจะปล่อยตัวประกันที่เหลือทั้งหมดแลกกับอิสราเอลถอนทัพจนไปถึงจุดที่ตกลง ภายใน 24 ชั่วโมง
ขณะที่ทางอิสราเอลเองก็จะปล่อยตัวนักโทษชาวปาเลสไตน์ และอนุญาตให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมจะเข้าไปในฉนวนกาซาได้
นอกจากนี้นายทรัมป์ยังกล่าวเป็นนัยด้วยว่าเขาจะเดินทางไปตะวันออกกลางด้วยตนเอ เมื่อข้อเสนอสันติภาพนี้สำเร็จลุล่วง โดยคาดว่าเขาจะเดินทางไปในวันพุธหน้า ซึ่งตรงกับเวลาที่ตัวประกันได้รับการปล่อยตัวพอดี
ทั้งนี้สำนักข่าว BBC วิเคราะห์เพิ่มเติมว่าข้อตกลงนี้อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของการหยุดยิง แต่ไม่ใช่การสงบศึก แม้ว่าจะเป็นความคืบหน้าที่สำคัญ แต่ข้อตกลงหลักๆ ดังเช่นอิสราเอลที่เรียกร้องให้กองกำลังฮามาสปลดอาวุธ หรือใครจะเป็นรัฐบาลในฉนวนกาซานั้นรายละเอียดตรงนี้ยังไม่ชัดเจน
