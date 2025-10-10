ข่าวกีฬาฟุตบอล

ฝรั่งเศส พบ อาเซอร์ไบจาน ดูบอลสด ฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก โซนยุโรป วันที่ 10 ต.ค. 68

53

10 ตุลาคม 2568 เวลา 01.45 น. ถ่ายทอดสด ดูบอลสด ฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก โซนยุโรป คู่ระหว่าง ฝรั่งเศส พบ อาเซอร์ไบจาน The Thaiger พาไปวิเคราะห์เกม พร้อมการทำนายผล และคาดการณ์ 11 ตัวจริงได้ที่นี่

ดูบอลสด ฟุตบอลโลก 2026 ฝรั่งเศส VS อาเซอร์ไบจาน ลิงก์ดูออนไลน์

  • รายการ : ฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก โซนยุโรป
  • แมตช์การแข่งขัน : ฝรั่งเศส พบ อาเซอร์ไบจาน
  • วัน / เวลาแข่งขัน : วันศุกร์ที่ 10 ตุลาคม 2568 เวลา 01.45 น. (เช้ามืดวันเสาร์)
  • สนาม : พาร์ค เดส์ แพร็งซ์
  • ถ่ายทอดสด : Monomax

วิเคราะห์บอล ฝรั่งเศส – อาเซอร์ไบจาน

สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม

ฝรั่งเศส

เริ่มจากทางเจ้าบ้าน ทัพตราไก่ ภายใต้การคุมทีมของ ดิดิเยร์ เดส์ชองส์ ไม่มีชื่อนักเตะบาดเจ็บหรือติดโทษแบน แต่ต้องเช็คความฟิตของ คิลิยัน เอ็มบัปเป้

คาดว่าเกมนี้จะนำทัพมาโดย ไมค์ เมญอง, ฌูลส์ คุนเด้, วิลเลี่ยม ซาลิบา, ดาโยต์ อูปาเมกาโน่, ลูก้าส์ แอร์กน็องเดซ, มานู โกเน่, อาเดรียง ราบิโอต์, คิลิยัน เอ็มบัปเป้, ไมเคิล โอลิเซ่, คิงส์ลี่ย์ โกม็อง และ ฮูโก้ เอกิติเก้

Credit : Équipe de France de Football

อาเซอร์ไบจาน

ขณะที่ทีมเยือน ของกุนซือ อายคาน อับบาซอฟ ไม่มีรายงานนักเตะบาดเจ็บหรือติดโทษแบน พร้อมส่งนักเตะชุดที่ดีที่สุดลงสนามเช่นกัน

คาดว่าเกมนี้จะนำทัพมาโดย ชัคห์รูดดิน มาฮัมมาดาลิเยฟ, เอลวิน บาดาลอฟ, เบห์ลุล มุสตาฟาซาเด, อันตอน คริโวตซยุค, คิสมัต อาลีเยฟ, ซายาล อาลีเยฟ, เอมิน มาห์มูดอฟ, รุสตาม อาห์มัดซาดา, เอลวิน คาการ์คูลิเยฟ, มาฮีร์ เอ็มเรลี และ เรนาต ดาดาโชฟ

Credit : Milli Komanda

สถิติการพบกันของ ฝรั่งเศส – อาเซอร์ไบจาน

ผลการพบกันของทั้งสองทีม

  • ไม่เคยเจอกันมาก่อน

ฟอร์ม 5 นัดหลังสุดของ ฝรั่งเศส

  • 09/09/25 ชนะ ไอซ์แลนด์ 2-1 (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
  • 05/09/25 ชนะ ยูเครน 2-0 (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
  • 07/06/25 ชนะ เยอรมนี 2-0 (ยูฟ่า เนชั่นส์ ลีก)
  • 05/06/25 แพ้ สเปน 5-4 (ยูฟ่า เนชั่นส์ ลีก)
  • 23/03/25 ชนะ โครเอเชีย 2-0 (ยูฟ่า เนชั่นส์ ลีก)

ฟอร์ม 5 นัดหลังสุดของ อาเซอร์ไบจาน

  • 09/09/25 เสมอ ยูเครน 1-1 (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
  • 05/09/25 แพ้ ไอซ์แลนด์ 0-5 (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
  • 10/06/25 แพ้ อังการี 1-2 (กระชับมิตร)
  • 07/06/25 เสมอ ลัตเวีย 0-0 (กระชับมิตร)
  • 25/03/25 แพ้ เบลารุส 0-2 (กระชับมิตร)
Credit : Équipe de France de Football

รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม

ฝรั่งเศส (4-2-3-1) : ไมค์ เมญอง (GK) – ฌูลส์ คุนเด้, วิลเลี่ยม ซาลิบา, ดาโยต์ อูปาเมกาโน่, ลูก้าส์ แอร์กน็องเดซ – มานู โกเน่, อาเดรียง ราบิโอต์ – คิลิยัน เอ็มบัปเป้, ไมเคิล โอลิเซ่, คิงส์ลี่ย์ โกม็อง – ฮูโก้ เอกิติเก้

อาเซอร์ไบจาน (3-5-2) : ชัคห์รูดดิน มาฮัมมาดาลิเยฟ (GK) – เอลวิน บาดาลอฟ, เบห์ลุล มุสตาฟาซาเด, อันตอน คริโวตซยุค – คิสมัต อาลีเยฟ, ซายาล อาลีเยฟ, เอมิน มาห์มูดอฟ, รุสตาม อาห์มัดซาดา, เอลวิน คาการ์คูลิเยฟ – มาฮีร์ เอ็มเรลี, เรนาต ดาดาโชฟ

Credit : Milli Komanda

Thaiger ฟันธง ทรรศนะบอล ฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก โซนยุโรป

ฝรั่งเศส 2-0 อาเซอร์ไบจาน

 

