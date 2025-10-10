ร้านค้าใหม่ สมัคร “คนละครึ่งพลัส” ทำอย่างไร? เปิดทุกขั้นตอนที่นี่

สรุปขั้นตอน-เอกสาร สำหรับร้านค้าและผู้ให้บริการที่ต้องการเข้าร่วม โครงการคนละครึ่งพลัส เช็กเลยกิจการของเราต้องติดต่อหน่วยงานไหนบ้าง
หลังจากรัฐบาลประกาศโครงการ คนละครึ่งพลัส+ ที่จะเริ่มขึ้นในวันที่ 29 เดือนตุลาคมนี้ ผู้ประกอบการร้านค้าและผู้ให้บริการจำนวนมากต่างให้ความสนใจและต้องการเข้าร่วมโครงการ ทีมข่าว The Thaiger ได้สรุปขั้นตอนการสมัครสำหรับ ร้านค้าใหม่ มาให้แบบเข้าใจง่าย
สิ่งที่ต้องมีก่อนเริ่มสมัคร-ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมโครงการ
ก่อนอื่น ร้านค้าของเราจะต้องมี บัญชีธนาคารกรุงไทย และสมัครใช้งานแอปพลิเคชัน ถุงเงิน ให้เรียบร้อยก่อน จากนั้นให้เตรียมเอกสารเบื้องต้น ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าของกิจการ และรูปถ่ายร้านค้าที่เห็นเจ้าของกิจการกำลังประกอบกิจการอยู่
จากนั้น ดาวน์โหลดใบสมัครและติดต่อหน่วยงานเพื่อรับรอง ขั้นตอนนี้สำคัญที่สุด โดยต้องตรวจสอบว่ากิจการของคุณอยู่ในกลุ่มไหน เพื่อไปติดต่อให้ถูกหน่วยงาน โดยกลุ่มที่ต้องติดต่อหน่วยงานของกระทรวงมหาดไทย ได้แก่
- ร้านอาหาร, เครื่องดื่ม, สินค้าทั่วไป
- ร้านค้า OTOP, วิสาหกิจชุมชน
- ร้านทำผม, ร้านทำเล็บ
- ผู้ให้บริการสามล้อถีบ
กลุ่มที่ต้องติดต่อธนาคารกรุงไทย ได้แก่
- ผู้ให้บริการขนส่งสาธารณะ (แท็กซี่, วินมอเตอร์ไซค์, รถตู้)
- ร้านนวด-สปา ที่มีใบอนุญาตถูกต้อง
- ร้านค้าที่เป็นนิติบุคคลขนาดเล็ก (ตามเงื่อนไขที่กำหนด)
หลังจากที่ได้รับใบสมัครที่ผ่านการรับรองจากเจ้าหน้าที่เรียบร้อยแล้ว ให้นำเอกสารทั้งหมดยื่นที่ ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศ เพื่อดำเนินการสมัครขั้นตอนสุดท้าย
ผู้ประกอบการที่สนใจควรรีบดำเนินการแต่เนิ่น ๆ เพื่อให้ทันต่อการเปิดใช้สิทธิ์ของประชาชนที่จะเริ่มขึ้นในวันที่ 29 ตุลาคมนี้
หมายเหตุ : * เฉพาะที่เป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลตามมาตรา 68 และงบการเงินตามมาตรา 69 แห่งประมวลรัษฎากร (ภ.ง.ด. 50) สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี 2567 ซึ่งขายอาหาร เครื่องดื่ม และสินค้าทั่วไป หรือให้บริการนวด สปา ทำเล็บ ทำผม และให้บริการขนส่งสาธารณะ โดยมีรายได้ไม่เกิน 1.8 ล้านบาท ตามฐานข้อมูลของกรมสรรพากร ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 ทั้งนี้ ผู้ให้บริการนวด สปา หรือผู้ให้บริการขนส่งสาธารณะจะต้องได้รับใบอนุญาตถูกต้องตามกฎหมาย
