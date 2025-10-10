การเงินเศรษฐกิจ

ร้านค้าใหม่ สมัคร "คนละครึ่งพลัส" ทำอย่างไร? เปิดทุกขั้นตอนที่นี่

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 10 ต.ค. 2568 07:30 น.| อัปเดต: 10 ต.ค. 2568 08:44 น.
63
สรุปขั้นตอนและเอกสารสำหรับร้านค้าและผู้ให้บริการที่ต้องการเข้าร่วม โครงการคนละครึ่งพลัส เช็กเลยกิจการของคุณต้องติดต่อหน่วยงานไหน

สรุปขั้นตอน-เอกสาร สำหรับร้านค้าและผู้ให้บริการที่ต้องการเข้าร่วม โครงการคนละครึ่งพลัส เช็กเลยกิจการของเราต้องติดต่อหน่วยงานไหนบ้าง

หลังจากรัฐบาลประกาศโครงการ คนละครึ่งพลัส+ ที่จะเริ่มขึ้นในวันที่ 29 เดือนตุลาคมนี้ ผู้ประกอบการร้านค้าและผู้ให้บริการจำนวนมากต่างให้ความสนใจและต้องการเข้าร่วมโครงการ ทีมข่าว The Thaiger ได้สรุปขั้นตอนการสมัครสำหรับ ร้านค้าใหม่ มาให้แบบเข้าใจง่าย

สิ่งที่ต้องมีก่อนเริ่มสมัคร-ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมโครงการ

ก่อนอื่น ร้านค้าของเราจะต้องมี บัญชีธนาคารกรุงไทย และสมัครใช้งานแอปพลิเคชัน ถุงเงิน ให้เรียบร้อยก่อน จากนั้นให้เตรียมเอกสารเบื้องต้น ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าของกิจการ และรูปถ่ายร้านค้าที่เห็นเจ้าของกิจการกำลังประกอบกิจการอยู่

จากนั้น ดาวน์โหลดใบสมัครและติดต่อหน่วยงานเพื่อรับรอง ขั้นตอนนี้สำคัญที่สุด โดยต้องตรวจสอบว่ากิจการของคุณอยู่ในกลุ่มไหน เพื่อไปติดต่อให้ถูกหน่วยงาน โดยกลุ่มที่ต้องติดต่อหน่วยงานของกระทรวงมหาดไทย ได้แก่

  1. ร้านอาหาร, เครื่องดื่ม, สินค้าทั่วไป
  2. ร้านค้า OTOP, วิสาหกิจชุมชน
  3. ร้านทำผม, ร้านทำเล็บ
  4. ผู้ให้บริการสามล้อถีบ
ร้านค้าใหม่สมัครคนละครึ่งพลัสยังไง
ภาพจาก : www.คนละครึ่งพลัส.com/faq

กลุ่มที่ต้องติดต่อธนาคารกรุงไทย ได้แก่

  1. ผู้ให้บริการขนส่งสาธารณะ (แท็กซี่, วินมอเตอร์ไซค์, รถตู้)
  2. ร้านนวด-สปา ที่มีใบอนุญาตถูกต้อง
  3. ร้านค้าที่เป็นนิติบุคคลขนาดเล็ก (ตามเงื่อนไขที่กำหนด)

หลังจากที่ได้รับใบสมัครที่ผ่านการรับรองจากเจ้าหน้าที่เรียบร้อยแล้ว ให้นำเอกสารทั้งหมดยื่นที่ ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศ เพื่อดำเนินการสมัครขั้นตอนสุดท้าย

ผู้ประกอบการที่สนใจควรรีบดำเนินการแต่เนิ่น ๆ เพื่อให้ทันต่อการเปิดใช้สิทธิ์ของประชาชนที่จะเริ่มขึ้นในวันที่ 29 ตุลาคมนี้

หมายเหตุ : * เฉพาะที่เป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลตามมาตรา 68 และงบการเงินตามมาตรา 69 แห่งประมวลรัษฎากร (ภ.ง.ด. 50) สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี 2567 ซึ่งขายอาหาร เครื่องดื่ม และสินค้าทั่วไป หรือให้บริการนวด สปา ทำเล็บ ทำผม และให้บริการขนส่งสาธารณะ โดยมีรายได้ไม่เกิน 1.8 ล้านบาท ตามฐานข้อมูลของกรมสรรพากร ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 ทั้งนี้ ผู้ให้บริการนวด สปา หรือผู้ให้บริการขนส่งสาธารณะจะต้องได้รับใบอนุญาตถูกต้องตามกฎหมาย

Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

