หลุดผลชันสูตร อวี๋เหมิงหลง ถูกทรมานหนัก จมูกหัก-ฟันหน้าหลุด พบรอยล่วงละเมิด
หลุดเอกสารชันสูตร ‘อวี๋เหมิงหลง’ หลักฐานชี้ถูกทำร้าย จมูกหัก-ฟันหลุดเกือบหมดปาก กระดูกหักหลายท่อน ผู้เชี่ยวชาญเผยไม่เหมือนตกตึก อาจถูกล่วงละเมิดทางเพศก่อนตาย
เกือบหนึ่งเดือนหลังการเสียชีวิตที่เต็มไปด้วยปริศนาของ อวี๋เหมิงหลง (Yu Menglong) นักแสดงหนุ่มชาวจีนวัย 37 ปี ซึ่งทางการได้สรุปว่าเป็นอุบัติเหตุพลัดตกตึก ล่าสุดเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อีกครั้ง เมื่อมีภาพที่อ้างว่าเป็นรายงานผลการชันสูตรพลิกศพหลุดออกมาบนโลกออนไลน์ เปิดเผยรายละเอียดของบาดแผลที่น่าสยดสยองทั่วร่างกาย
ผู้เชี่ยวชาญด้านนิติเวชวิเคราะห์ว่า ไม่สอดคล้องกับการตกจากที่สูงเพียงอย่างเดียว อาจบ่งชี้ว่าเขาถูกทำร้ายอย่างทารุณก่อนเสียชีวิต
ตามเอกสารที่หลุดออกมาอ้างว่าจัดทำโดยศูนย์นิติเวชปักกิ่งเซิงถัง ระบุถึงสภาพร่างกายของอวี๋เหมิงหลงที่เต็มไปด้วยบาดแผลน่าสงสัยหลายแห่ง ได้แก่ หนังศีรษะมีร่องรอยการถูกดึงกระชาก, ดั้งจมูกหัก, มีคราบเลือดในช่องหูและจมูก, ริมฝีปากด้านในมีรอยฉีกขาด และฟันหน้าล่างหลุดเกือบทั้งหมด เหลือเพียงซี่เดียว
นอกจากนี้อวัยวะภายในยังได้รับบาดเจ็บรุนแรงโดยเฉพาะบริเวณหน้าอก มีเลือดออกในช่องอกทั้งสองข้าง, กระดูกซี่โครงซ้ายหักหลายท่อน รวมทั้งตับฉีกขาด อีกทั้งรายงานยังระบุถึงหลักฐานการล่วงละเมิดทางเพศและอวัยวะเพศฉีกขาด
ขณะเดียวกัน ผู้เชี่ยวชาญด้านนิติเวชวิเคราะห์ว่า ลักษณะของบาดแผลที่ผสมผสานกันนั้นไม่ตรงกับลักษณะของผู้ที่เสียชีวิตจากการตกตึกโดยทั่วไป เพราะสาเหตุของบาดแผลที่ริมฝีปากและฟันหลุดเกือบหมดปากสามารถบ่งชี้ได้ถึงการถูกทำร้ายด้วยวัตถุไม่มีคมหรือการถูกชกต่อย ส่วนร่องรอยบาดเจ็บที่อวัยวะเพศและอวัยวะภายในคาดการณ์ได้ว่าอาจการถูกทารุณกรรมก่อนเสียชีวิต
แม้ว่าข้อกล่าวหาเรื่องการล่วงละเมิดทางเพศจะต้องใช้หลักฐาน DNA มายืนยัน แต่ลักษณะของบาดแผลทั้งหมดก็ทำให้สาธารณชนยิ่งเชื่อมั่นว่านี่คือการฆาตกรรมที่รุนแรงไม่ใช่อุบัติเหตุ
หลังจากที่เอกสารชันสูตรของพระเอกดังถูกเผยแพร่ออกมาส่งผลให้มีการขยายประเด็นไปไกลกว่าคดีของอวี๋เหมิงหลง โดยจุดประกายให้เกิดคำถามใหญ่ถึงความโปร่งใสและความน่าเชื่อถือของระบบนิติเวชและกระบวนการยุติธรรมของจีน
ทั้งนี้ ประชาชนกำลังเรียกร้องให้ทางการจีนออกมาเปิดเผยรายงานผลการชันสูตรฉบับเต็มอย่างเป็นทางการ แต่จนถึงบัดนี้ก็ยังไม่มีการตอบสนองใด ๆ ยิ่งทำให้ความเชื่อมั่นของสาธารณชนต่อสถาบันยุติธรรมของประเทศลดน้อยลง
