ด่วน! แผ่นดินไหวขนาด 7.6 เขย่าฟิลิปปินส์ เตือนภัยสึนามิสูง 3 เมตร
เกิดแผ่นดินไหวรุนแรงนอกชายฝั่งเกาะมินดาเนา เมื่อเวลา 08.44 น. ศูนย์เตือนภัยสึนามิแปซิฟิกประกาศเตือนคลื่นอันตรายในฟิลิปปินส์-อินโดนีเซีย-ปาเลา ด้านกรมอุตุฯ ไทยยืนยัน ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย
เกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงเมื่อช่วงเช้าวันนี้ (10 ต.ค. 68) โดยสำนักงานสำรวจธรณีวิทยาสหรัฐ (USGS) รายงานว่าวัดแรงสั่นสะเทือนได้ขนาด 7.4 ขณะที่หน่วยงานของ ฟิลิปปินส์ (PHIVOLCS) ประเมินความรุนแรงไว้ที่ขนาด 7.6 โดยมีศูนย์กลางอยู่นอกชายฝั่งเกาะมินดาเนา ประเทศฟิลิปปินส์ ส่งผลให้มีการประกาศเตือนภัยสึนามิในหลายประเทศ
ล่าสุด กรมอุตุนิยมวิทยาของไทยได้ออกประกาศยืนยันว่า เหตุการณ์แผ่นดินไหวในครั้งนี้ ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย ขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนก และติดตามข้อมูลจากทางการเท่านั้น
ศูนย์เตือนภัยสึนามิแปซิฟิก (PTWC) ได้คาดการณ์ว่าอาจเกิดคลื่นสึนามิอันตรายที่มีความสูงได้ถึง 3 เมตร บริเวณชายฝั่งที่อยู่ในรัศมี 300 กิโลเมตรจากศูนย์กลางแผ่นดินไหว ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ชายฝั่งของฟิลิปปินส์, อินโดนีเซีย และปาเลา
มีรายงานว่าผู้ว่าการท้องถิ่นในหลายจังหวัดของฟิลิปปินส์ได้มีคำสั่งให้อพยพประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณชายฝั่งขึ้นไปยังที่สูงโดยทันที
แผ่นดินไหวครั้งนี้เกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ 08.44 น. ตามเวลาประเทศไทย โดยมีศูนย์กลางค่อนข้างตื้น ซึ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อความเสียหายและการเกิดสึนามิ หลังจากเกิดแผ่นดินไหวหลัก ได้เกิดอาฟเตอร์ช็อกรุนแรงตามมาอีกหลายครั้ง
ขณะนี้สถานการณ์ยังคงน่าเป็นห่วง และมีรายงานความเสียหายเบื้องต้นในบางพื้นที่แล้ว หากมีความคืบหน้าเพิ่มเติม ทีมข่าว The Thaiger จะรายงานให้ทราบทันที
