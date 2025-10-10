ข่าวกีฬาฟุตบอล

เกาหลีใต้ พบ บราซิล ดูบอลสด ฟุตบอลกระชับมิตร วันที่ 10 ต.ค. 68

เผยแพร่: 10 ต.ค. 2568 10:00 น.| อัปเดต: 10 ต.ค. 2568 09:37 น.
233

10 ตุลาคม 2568 เวลา 18.00 น. ถ่ายทอดสด ดูบอลสด ฟุตบอลกระชับมิตร คู่ระหว่าง เกาหลีใต้ พบ บราซิล The Thaiger พาไปวิเคราะห์เกม พร้อมการทำนายผล และคาดการณ์ 11 ตัวจริงได้ที่นี่

ดูบอลสด กระชับมิตร เกาหลีใต้ VS บราซิล ลิงก์ดูออนไลน์

  • รายการ : ฟุตบอลกระชับมิตรทีมชาติ
  • แมตช์การแข่งขัน : เกาหลีใต้ พบ บราซิล
  • วัน / เวลาแข่งขัน : วันศุกร์ที่ 10 ตุลาคม2568 เวลา 18.00 น.
  • สนาม : โซล เวิร์ล คัพ สเตเดี้ยม
  • ถ่ายทอดสด : รอการอัปเดต
Credit : 대한민국 축구 국가대표팀 – Korea Football Team

วิเคราะห์บอล เกาหลีใต้ – บราซิล

สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม

เกาหลีใต้

เริ่มจากทางเจ้าบ้าน ทัพโสมขาว ภายใต้การคุมทีมของ ฮง มยอง-โบ ไม่มีรายงานนักเตะบาดเจ็บหรือติดโทษแบน ทำให้พร้อมส่งแข้งชุดที่ดีที่สุดลงสนามในเกมนี้

คาดว่าเกมนี้จะนำทัพมาโดย คิม ซึง-กยู, คิม มุน-ฮวาน, คิม มิน-แจ, โช ยู-มิน, คิม จู-ซุง, อี แจ-ซุง, คิม จิน-เกียว, อี คัง-อิน, วอน ดู-แจ, แยนส์ คาสทร็อป และ ซน ฮึง-มิน

Credit : 대한민국 축구 국가대표팀 – Korea Football Team

บราซิล

ขณะที่ทีมเยือน ทัพแซมบ้า ของกุนซือ คาร์โล อันเชล็อตติ เองก็ไม่มีรายชื่อนักเตะบาดเจ็บ หรือติดโทษแบน ทำมห้พร้อมส่งแข้งชุดที่ดีที่สุดลงสนาม

คาดว่าเกมนี้จะนำทัพมาโดย เบนโต้, วานเดอร์ซอน, เอแดร์ มิลิเตา, กาเบรียล มากัลเญส, ไคโอ เอ็นริเก้, คาเซมิโร่, บรูโน่ กีมาไรส์, เอสเตเวา, มาเธอุส คุนญ่า, วินิซิอุส จูเนียร์ และ ริชาร์ลิซอน

Credit : Confederação Brasileira de Futebol

สถิติการพบกันของ เกาหลีใต้ – บราซิล

ผลการพบกันของทั้งสองทีม

  • 05/12/22 บราซิล 4-1 เกาหลีใต้ (ฟุตบอลโลก 2022)
  • 02/06/22 เกาหลีใต้ 1-5 บราซิล (กระชับมิตร)
  • 19/11/19 บราซิล 3-0 เกาหลีใต้ (กระชับมิตร)
  • 12/10/13 เกาหลีใต้ 0-2 บราซิล (กระชับมิตร)
  • 20/11/02 เกาหลีใต้ 2-3 บราซิล (กระชับมิตร)

ฟอร์ม 5 นัดหลังสุดของ เกาหลีใต้

  • 10/09/25 เสมอ เม็กซิโก 2-2 (กระชับมิตร)
  • 07/09/25 ชนะ สหรัฐอเมริกา 2-0 (กระชับมิตร)
  • 15/07/25 แพ้ ญี่ปุ่น 0-1 (เอเชียนคัพ)
  • 11/07/25 ชนะ ฮ่องกง 2-0 (เอเชียนคัพ)
  • 07/07/25 ชนะ จีน 3-0 (เอเชียนคัพ)

ฟอร์ม 5 นัดหลังสุดของ บราซิล

  • 10/09/25 แพ้ โบลิเวีย 0-1 (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
  • 05/09/25 ชนะ ชิลี 3-0 (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
  • 11/06/25 ชนะ ปารากวัย 1-0 (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
  • 06/06/25 เสมอ เอกวาดอร์ 0-0 (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
  • 26/03/25 แพ้ อาร์เจนตินา 1-4 (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
Credit : 대한민국 축구 국가대표팀 – Korea Football Team

รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม

เกาหลีใต้ (4-2-3-1) : โจ ฮยอน-วู (GK) – คิม มุน-ฮวาน, คิม มิน แจ, โช ยู-มิน, คิม จู-ซุง – อี แจ-ซุง, คิม จิน-เกียว – อี คัง-อิน, วอน ดู-แจ, แยนส์ คาสทร็อป – ซอน ฮึง-มิน

บราซิล (4-2-3-1) : เบนโต้ (GK) – วานเดอร์ซอน, เอแดร์ มิลิเตา, กาเบรียล มากัลเญส, ไคโอ เอ็นริเก้ – คาเซมิโร่, บรูโน่ กีมาไรส์ – เอสเตเวา, มาเธอุส คุนญ่า, วินิซิอุส จูเนียร์ – ริชาร์ลิซอน

Credit : Confederação Brasileira de Futebol

Thaiger ฟันธง ทรรศนะบอล ฟุตบอลกระชับมิตร

เกาหลีใต้ 1-2 บราซิล

 





