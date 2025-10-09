เจนนี่ ทำได้! ไลฟ์ขายของ ฝ่ามรสุมดราม่า อึ้งยอดขายทะลุเป้า ลูกค้าโทรเข้ารัวๆ

เจนนี่ รัชนก พลิกวิกฤตเป็นโอกาส ขึ้นไลฟ์แจงดราม่าร้อน ก่อนปักตะกร้าขายของ สวนมรสุม อึ้งยอดขายทะลุเป้า ลูกค้าโทรเข้ารัวๆ
ต้องบอกเลยว่าเป็นสาวแกร่งสาวเก่งอีกคนหนึ่งของวงการเลยก็ว่าได้ สำหรับ เจนนี่ รัชนก หรือ เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น แม้ว่าเธอกำลังเผชิญกับปัญหาภายในครอบครัว จนต้องออกมาโพสต์ระบายความในใจ รวมถึงขึ้นไลฟ์เพื่อชี้แจงเรื่องราวที่เกิดขึ้นในมุมของตัวเองทั้งน้ำตา
เจนนี่ เล่าทั้งน้ำตา เกือบเลิกสามี ยิว ฉัตรมงคล เพราะปัญหาเรื่องเงินของ แม่เกตุ
แต่ด้วยสปิริตของสาวเจนนี่ แม้จะมีเรื่องราวให้หนักอกหนักใจขนาดไหน แต่เงินทองก็เป็นของสำคัญมากเช่นกัน หลังจากที่เธอร้องไห้พูดระบายความในใจไปหมดสิ้น เจ้าตัวก็รีบปาดน้ำตาแล้วเปลี่ยนโหมดมาเป็นแม่ค้าออนไลน์ ทั้งขายเอง ทั้งรีวิวเอง ทั้งรับสายลูกค้าที่โทรเข้ามาแบบรัว ๆ เพื่อหวังติดต่อให้ขึ้นสินค้าให้
เมื่อหันไปดูจอที่ลูกทุ่งสาวเปิดให้ดูยอดขายกันสด ๆ ก็ทำเอาอึ้งไปเลย เพราะยอดขายทะลุเป้าไปถึง 10 ล้านบาท ทั้งในขณะนี้ก็ยังเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ เนื่องจากเจนนี่ รัชนก ขึ้นไลฟ์ยาว ๆ ตั้งแต่ช่วงบ่ายที่ผ่านมาจนตอนนี้ปาไปกว่า 5 ชั่วโมงแล้ว เรียกได้ว่ากระโดดข้ามดราม่ามาหาเงินให้ลูกสาว 2 คนดีกว่า
