ประวัติ “หวังเหวินปิน” จากโฆษกนักรบหมาป่า สู่ทูตจีนผู้สนับสนุนกัมพูชา
ทำความรู้จัก หวังเหวินปิน (Wang Wenbin) ประวัติ เอกอัครราชทูตจีนประจำกัมพูชาคนปัจจุบัน อดีตโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีน ผู้มีบทบาทสำคัญในเวทีโลก
ในแวดวงการทูตระดับภูมิภาค ชื่อของ หวังเหวินปิน (Wang Wenbin) กำลังเป็นที่จับตามองอย่างยิ่งในฐานะ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำราชอาณาจักรกัมพูชา คนปัจจุบัน ซึ่งการแต่งตั้งของเขาถูกมองว่าเป็นสัญญาณเชิงยุทธศาสตร์ที่สำคัญของจีนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หวังเหวินปิน เข้ารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการในเดือนกรกฎาคม
จากโฆษก นักรบหมาป่า สู่ตำแหน่งทูตในกัมพูชา
ก่อนหน้าที่จะมารับตำแหน่งในกัมพูชา หวังเหวินปินเป็นที่รู้จักในเวทีโลกในฐานะ โฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีน (ปี 2563-2567) ด้วยลีลาการตอบโต้ที่เฉียบคมและแข็งกร้าวเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของจีนในประเด็นอ่อนไหว เช่น ไต้หวันและทะเลจีนใต้ ทำให้สื่อตะวันตกจัดเขาอยู่ในกลุ่มนักการทูตสาย นักรบหมาป่า (wolf-warrior)
หวังเหวินปิน เกิดเมื่อเดือนเมษายน ปี 2514 ปัจจุบันอายุ 53-54 ปี จบการศึกษาจาก China Foreign Affairs University ซึ่งเป็นสถาบันผลิตนักการทูตชั้นนำของจีน เขาเริ่มต้นอาชีพในกระทรวงการต่างประเทศตั้งแต่ปี 2536 และมีประสบการณ์โชกโชนทั้งในประเทศแถบแอฟริกา (เซเนกัล, แคเมอรูน, มอริเชียส) และเคยดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตจีนประจำตูนิเซีย (ปี 2561-2563)
ความสำคัญต่อยุทธศาสตร์จีนในกัมพูชา
การส่งบุคคลระดับโฆษกกระทรวงฯ ที่มีโปรไฟล์สูงมาประจำที่กรุงพนมเปญ สะท้อนให้เห็นว่าจีนให้ความสำคัญกับกัมพูชาในระดับยุทธศาสตร์อย่างยิ่ง ท่ามกลางบริบทความร่วมมือที่เข้มข้นทั้งด้านเศรษฐกิจ, การลงทุน และความมั่นคง โดยเฉพาะโครงการพัฒนาฐานทัพเรือเรียมที่นานาชาติกำลังจับตามอง
ด้วยประสบการณ์ด้านนโยบายและการสื่อสารระหว่างประเทศ บทบาทของหวังเหวินปินในฐานะทูตจีนประจำกัมพูชาจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการขับเคลื่อนนโยบายและผลประโยชน์ของจีนในภูมิภาคนี้ต่อไป
ทูตจีนผู้โพสต์สนับสนุน “เขมร”
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 ตุลาคม 2568 ชื่อของ หวัง เหวินปิน ได้ถูกกล่าวถึงอีกครั้ง หลังจากที่เจ้าตัวได้โพสต์บนเพจทางการว่า จีนจะสนับสนุนกัมพูชาอย่างมั่นคงในการปกป้องอธิปไตย ความมั่นคง และผลประโยชน์ด้านการพัฒนา พร้อมย้ำจะเป็น “หุ้นส่วนที่เชื่อถือได้” ของกัมพูชา ทำให้ชาวเน็ตไทยจำนวนมากเข้าไปคอมเมนต์วิพากษ์วิจารณ์อย่างดุเดือด (ทัวร์ลง)
“China firmly supports Cambodia in safeguarding its national sovereignty, security and development interests, and will always be a reliable partner in Cambodia’s development.”
อย่างไรก็ตาม การย้ำจุดยืนรัฐต่อรัฐ ของจีนกับกัมพูชา ไม่ใช่ถ้อยแถลงนโยบายต่อไทยโดยตรง แต่ในภาวะชายแดนตึงเครียด โพสต์ลักษณะนี้ย่อมจุดกระแสในไทยได้ง่าย จึงควรอ่านควบคู่แถลงหรือคำชี้แจงจากฝ่ายจีนในไทยและท่าทีรัฐบาลไทยเพื่อภาพที่ครบถ้วน
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ศึก 2 หน้า ทูตจีนในกัมพูชาโพสต์หนุนเขมร สวนทูตจีนในไทย ยันเป็นกลางปมขัดแย้งเขมร
- ความผิดระดับชาติ! นักร้องกัมพูชา โดนทัวร์หนัก หลังเผลอกิน พิซซ่าไทย จนต้องขอโทษ
- วุฒิสภากัมพูชา จี้ รัฐบาลไทย หามาตรการป้องกัน ปมเป้ายิงหน้าฮุนเซน
ข้อมูล/ภาพจาก
ติดตาม The Thaiger บน Google News: