ศึก 2 หน้า ทูตจีนในกัมพูชาโพสต์หนุนเขมร สวนทูตจีนในไทย ยันเป็นกลางปมขัดแย้งเขมร
“หวัง เหวินปิน” ทูตจีนประจำพนมเปญ โพสต์หนุนกัมพูชาเต็มที่ ทำชาวเน็ตไทยถล่มคอมเมนต์ สวนทางกับท่าทีทูตจีนในกรุงเทพฯ ที่เพิ่งยืนยันกับ รมว.ต่างประเทศ ว่าจีนเป็นกลาง ไม่ได้ส่งอาวุธใหม่ให้เขมร
เสียงแตก ทูตจีนในไทยยันเป็นกลางปมขัดแย้งเขมร แต่ทูตจีนในกัมพูชาโพสต์หนุนอธิปไตย
ท่าทีของรัฐบาลจีนต่อความขัดแย้งชายแดนไทย-กัมพูชา กำลังเป็นที่จับตา เพราะสร้างความสับสนในหมู่ชาวไทย หลังจากเอกอัครราชทูตจีนใน 2 ประเทศได้แสดงท่าทีที่ดูเหมือนจะสวนทางกันอย่างสิ้นเชิงในเวลาไล่เลี่ยกัน
ล่าสุดวันนี้ (9 ตุลาคม 2568) นายหวัง เหวินปิน เอกอัครราชทูตจีนประจำกัมพูชา ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ยืนยันว่า “จีนสนับสนุนกัมพูชาอย่างมั่นคงในการปกป้องอธิปไตย ความมั่นคงและการพัฒนาของชาติ” โพสต์ดังกล่าวได้สร้างความไม่พอใจและจุดกระแสวิพากษ์วิจารณ์จากผู้ใช้งานเฟซบุ๊กชาวไทยจำนวนมากที่เข้าไปแสดงความคิดเห็นตั้งคำถามถึงความเป็นกลางและบทบาทของจีนในความขัดแย้งครั้งนี้
ท่าทีดังกล่าวของทูตจีนในกัมพูชา ดูเหมือนจะสวนทางกับคำยืนยันของเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย ที่เพิ่งให้ไว้กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศไทยเพียง 2 วันก่อนหน้า
ย้อนกลับไปเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม นายจาง เจี้ยนเว่ย เอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย ได้เข้าพบ นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รมว.ต่างประเทศ ได้ชี้แจงถึงกระแสข่าวที่ว่าจีนส่งอาวุธสนับสนุนกัมพูชา โดยนายจางได้ยืนยันอย่างหนักแน่นว่า
“ตั้งแต่เกิดเหตุปะทะชายแดนไทย-กัมพูชา จีนมีท่าทีที่เป็นกลางมาโดยตลอด และพยายามส่งเสริมให้ทั้งสองฝ่ายเจรจาด้วยสันติวิธี”
เอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยยังย้ำอีกว่า “จีนไม่เคยสนับสนุนอาวุธยุทโธปกรณ์ใดๆ ให้กัมพูชาเพื่อใช้โจมตีประเทศไทย” และอาวุธที่กัมพูชามีอยู่นั้นเป็นผลมาจากโครงการความร่วมมือทางทหารที่มีอยู่ก่อนแล้ว
การแสดงท่าทีที่แตกต่างกันของทูตจีนทั้งสองแห่ง ทำให้เกิดคำถามถึงจุดยืนที่แท้จริงของรัฐบาลจีน แม้ว่าทางการทูตในกรุงเทพฯ จะยืนยันความเป็นกลาง แต่การสนับสนุนอธิปไตยของกัมพูชาอย่างเต็มที่จากทางการทูตในพนมเปญ ก็ได้สร้างความเคลือบแคลงสงสัยให้กับสังคมไทยเกี่ยวกับบทบาทของจีนในสถานการณ์ความขัดแย้งชายแดนครั้งนี้
