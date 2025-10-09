เปิดราคาเบนซ์หรู “เจนนี่” ซื้อให้แม่เกตุ คาดเป็นรุ่น C350e มือสอง ไม่ถึงล้าน
เปิดราคาเบนซ์ “เจนนี่” ซื้อให้แม่เกตุ โซเชียลตามสืบจากป้ายทะเบียน 7กท 5617 พบข้อมูลตรงกับประกาศขายรถมือสอง C350e W205 ราคา 7.9 แสนบาท
จากกรณีดราม่าครอบครัวของนักร้องสาวสู้ชีวิต เจนนี่ รัชนก สุวรรณเกตุ ประเด็นหนึ่งที่หลายคนให้ความสนใจคือเรื่องรถเบนซ์ที่เจนนี่เคยซื้อให้คุณแม่ ซึ่งล่าสุดเจ้าตัวได้ออกมาชี้แจงแล้วว่าเป็นรถมือสอง ราคาไม่ถึงล้าน และได้ส่งคืนบริษัทไปแล้วเนื่องจากมีปัญหา
ทีมข่าว The Thaiger ได้ทำการตรวจสอบข้อมูลจากภาพที่เคยเผยแพร่ในโซเชียลมีเดีย ซึ่งปรากฏป้ายทะเบียน 7กท 5617 อย่างชัดเจน และพบข้อมูลที่น่าสนใจ
สุดปัง ‘เจนนี่ รัชนก’ ถอยเบนซ์หรูให้แม่ เห็นเลขเด็ดชัด ๆ ไม่ต้องซูม
คาดการณ์รุ่นและราคา จากป้ายทะเบียน
ป้ายทะเบียนดังกล่าวตรงกับประกาศขายรถยนต์มือสองในเว็บไซต์ TaladROD.com ซึ่งระบุว่าเป็นรถยนต์ Mercedes-Benz C350e (W205) Avantgarde สีเทา โดยตั้งราคาขายไว้ที่ 799,000 บาท ซึ่งสอดคล้องกับคำพูดของเจนนี่ที่ว่า “ราคาไม่ถึงล้าน”
เทียบราคามือหนึ่ง vs มือสองในตลาด
สำหรับรถยนต์รุ่น C350e โฉม W205 เมื่อครั้งเปิดตัวในประเทศไทยช่วงปี 2559-2561 มีราคาป้ายแดงเริ่มต้นที่ประมาณ 2.57 ล้านบาท ส่วนในตลาดรถมือสองปัจจุบัน (ปี 2568) สำหรับรถรุ่นเดียวกัน มีราคาซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 590,000 – 900,000 บาท ขึ้นอยู่กับสภาพ ซึ่งราคา 799,000 บาทตามประกาศนั้นถือว่าอยู่ในเกณฑ์ราคาตลาด
อย่างไรก็ตาม ข้อมูลรุ่นรถและราคานี้เป็นการคาดการณ์จากหลักฐานที่ปรากฏในที่สาธารณะเท่านั้น ยังไม่ได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการจากเจนนี่โดยตรง
