ข่าว

เปิดราคาเบนซ์หรู “เจนนี่” ซื้อให้แม่เกตุ คาดเป็นรุ่น C350e มือสอง ไม่ถึงล้าน

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 09 ต.ค. 2568 15:30 น.| อัปเดต: 09 ต.ค. 2568 15:07 น.
72
เปิดราคาเบนซ์ "เจนนี่" ซื้อให้แม่เกตุ โซเชียลตามสืบจากป้ายทะเบียน 7กท 5617 พบข้อมูลตรงกับประกาศขายรถมือสอง C350e W205 ราคา 7.9 แสนบาท
ภาพจาก : FB/รัชนก สุวรรณเกตุ

เปิดราคาเบนซ์ “เจนนี่” ซื้อให้แม่เกตุ โซเชียลตามสืบจากป้ายทะเบียน 7กท 5617 พบข้อมูลตรงกับประกาศขายรถมือสอง C350e W205 ราคา 7.9 แสนบาท

จากกรณีดราม่าครอบครัวของนักร้องสาวสู้ชีวิต เจนนี่ รัชนก สุวรรณเกตุ ประเด็นหนึ่งที่หลายคนให้ความสนใจคือเรื่องรถเบนซ์ที่เจนนี่เคยซื้อให้คุณแม่ ซึ่งล่าสุดเจ้าตัวได้ออกมาชี้แจงแล้วว่าเป็นรถมือสอง ราคาไม่ถึงล้าน และได้ส่งคืนบริษัทไปแล้วเนื่องจากมีปัญหา

ทีมข่าว The Thaiger ได้ทำการตรวจสอบข้อมูลจากภาพที่เคยเผยแพร่ในโซเชียลมีเดีย ซึ่งปรากฏป้ายทะเบียน 7กท 5617 อย่างชัดเจน และพบข้อมูลที่น่าสนใจ

สุดปัง ‘เจนนี่ รัชนก’ ถอยเบนซ์หรูให้แม่ เห็นเลขเด็ดชัด ๆ ไม่ต้องซูม

คาดการณ์รุ่นและราคา จากป้ายทะเบียน

ป้ายทะเบียนดังกล่าวตรงกับประกาศขายรถยนต์มือสองในเว็บไซต์ TaladROD.com ซึ่งระบุว่าเป็นรถยนต์ Mercedes-Benz C350e (W205) Avantgarde สีเทา โดยตั้งราคาขายไว้ที่ 799,000 บาท ซึ่งสอดคล้องกับคำพูดของเจนนี่ที่ว่า “ราคาไม่ถึงล้าน”

เทียบราคามือหนึ่ง vs มือสองในตลาด

สำหรับรถยนต์รุ่น C350e โฉม W205 เมื่อครั้งเปิดตัวในประเทศไทยช่วงปี 2559-2561 มีราคาป้ายแดงเริ่มต้นที่ประมาณ 2.57 ล้านบาท ส่วนในตลาดรถมือสองปัจจุบัน (ปี 2568) สำหรับรถรุ่นเดียวกัน มีราคาซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 590,000 – 900,000 บาท ขึ้นอยู่กับสภาพ ซึ่งราคา 799,000 บาทตามประกาศนั้นถือว่าอยู่ในเกณฑ์ราคาตลาด

เบนซ์หรูที่เจนนี่เคยซื้อให้แม่เกตุ
ภาพจาก : FB/รัชนก สุวรรณเกตุ

อย่างไรก็ตาม ข้อมูลรุ่นรถและราคานี้เป็นการคาดการณ์จากหลักฐานที่ปรากฏในที่สาธารณะเท่านั้น ยังไม่ได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการจากเจนนี่โดยตรง

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
หมอเตือนภัย! นอนน้อย ทำสมองหด เทียบเท่าคนแก่ขึ้น 7 ปี เสี่ยงอัลไซเมอร์ สุขภาพและการแพทย์

หมอเตือนภัย! นอนน้อย ทำสมองหด เทียบเท่าคนแก่ขึ้น 7 ปี เสี่ยงอัลไซเมอร์

4 นาที ที่แล้ว
หลุดผลชันสูตรอวี๋เหมิงหลง ไม่ใช่การตกตึก ถูกทำร้าย-ล่วงละเมิดทางเพศก่อนตาย บันเทิง

หลุดผลชันสูตร อวี๋เหมิงหลง ถูกทรมานหนัก จมูกหัก-ฟันหน้าหลุด พบรอยล่วงละเมิด

9 นาที ที่แล้ว
พ่อแม่ห้ามไม่ฟัง! เด็กชายวัย 15 ว่ายน้ำไม่เป็น กระโดดเล่นน้ำตามเพื่อน สุดท้ายจมดับ ข่าวต่างประเทศ

พ่อแม่ห้ามไม่ฟัง! เด็กชายวัย 15 ว่ายน้ำไม่เป็น กระโดดเล่นน้ำตามเพื่อน สุดท้ายจมดับ

9 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เบลารุส พบ เดนมาร์ก ดูบอลสด ฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก โซนยุโรป วันที่ 9 ต.ค. 68

10 นาที ที่แล้ว
ไขข้อสงสัยทางกฎหมายที่คนไทยอยากรู้ สรุปหลัก ป.พ.พ. มาตรา 1601 ทายาทรับผิดชอบหนี้ไม่เกินมรดกที่ได้รับ หากพ่อแม่ไม่มีมรดก ลูกไม่ต้องจ่าย ข่าว

สรุปดราม่า “เจนนี่-แม่เกตุ” ลูกต้องใช้หนี้แทนพ่อแม่ไหม? เปิดข้อกฎหมายชัดๆ

10 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

คลิปหวาดเสียว นักฟุตบอลลีกจีนส่อเป็นอัมพาต ถูกคู่แข่งผลักชนป้ายโฆษณาข้างสนาม

13 นาที ที่แล้ว
ข่าว

กองทัพภาคที่ 2 เตือน พื้นที่อันตราย ปชช. งดเข้าพื้นที่ชายแดน ยังมีระเบิดตกค้าง

17 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เช็ก พบ โครเอเชีย ดูบอลสด ฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก โซนยุโรป วันที่ 9 ต.ค. 68

24 นาที ที่แล้ว
เจนนี่ ทำได้! ไลฟ์ขายของ ฝ่ามรสุมดราม่า อึ้งยอดขายทะลุเป้า ลูกค้าโทรเข้ารัวๆ บันเทิง

เจนนี่ ทำได้! ไลฟ์ขายของ ฝ่ามรสุมดราม่า อึ้งยอดขายทะลุเป้า ลูกค้าโทรเข้ารัวๆ

38 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

สกอตแลนด์ พบ กรีซ ดูบอลสด ฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก โซนยุโรป วันที่ 9 ต.ค. 68

40 นาที ที่แล้ว
เพจดังเปิดภาพวัดที่ตราดทำหุ่นเปรตฮุนเซน และ มาลี ข่าว

เปิดภาพ วัดไทยทำเปรตหน้า ฮุนเซน-มาลี เตือนใจคนทำชั่ว ชอบพูดโกหก

48 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

อังกฤษ พบ เวลส์ ดูบอลสด ฟุตบอลกระชับมิตร วันที่ 9 ต.ค. 68

54 นาที ที่แล้ว
แฟนคลับใจหาย &quot;ซาโบ้&quot; สุนัขตำรวจ K9 กลับดาวหมาอย่างสงบ หลังป่วยหนัก ข่าว

แฟนคลับใจหาย “ซาโบ้” สุนัขตำรวจ K9 กลับดาวหมาอย่างสงบ หลังป่วยหนัก

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดสอบครูผู้ช่วย กทม 2568 รับแค่ 230 อัตรา เปิดสมัครแล้ว วิชาเอกที่เปิดรับ เศรษฐกิจ

เปิดสอบครูผู้ช่วย กทม 2568 รับแค่ 230 อัตรา เปิดสมัครแล้ว วิชาเอกที่เปิดรับ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เหตุระทึกเพลิงไหม้คอนโด 38 ชั้น ตรงข้ามห้างพาต้าปิ่นเกล้า เจ้าหน้าที่ดับเพลิงบางขุนนนท์เข้าควบคุมสถานการณ์ ช่วยเหลือผู้ติดค้างในลิฟต์และดาดฟ้าได้อย่างปลอดภัย ล่าสุดเพลิงสงบแล้ว ข่าว

ด่วน! ไฟไหม้คอนโดสูงย่านปิ่นเกล้า ชั้น 16 จนท. ช่วยคนติดค้าง-เพลิงสงบแล้ว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
มติสงฆ์สั่งพระมหาอุเทน ย้ายพ้นวัดชนะสงครามฯ ภายใน 30 วัน ข่าว

พระมหาอุเทน ตัดพ้อถูกบีบพ้นวัด ลั่น บวชมา 30 ปี ทำความดีมหาศาล ท้อจนอยากสึก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;ติ๊ก ชีโร่&quot; น้ำตาคลอ อัปเดตคดีเมาแล้วขับ เผยจิตใจย่ำแย่ กระทบหน้าที่การงาน บันเทิง

“ติ๊ก ชีโร่” น้ำตาคลอ อัปเดตคดีเมาแล้วขับ เผยจิตใจย่ำแย่ กระทบหน้าที่การงาน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

มิตรหรือมิจ? กัมพูชาติดอันดับ 5 ประเทศที่เป็นมิตร เหนือ “ไทย-เวียดนาม”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

สืบนครบาล ทลายแก๊งคอลเซ็นเตอร์ เปิดนิติบุคคล “บริษัทม้า” พนง.แบงก์ร่วมด้วย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดราคาเบนซ์ &quot;เจนนี่&quot; ซื้อให้แม่เกตุ โซเชียลตามสืบจากป้ายทะเบียน 7กท 5617 พบข้อมูลตรงกับประกาศขายรถมือสอง C350e W205 ราคา 7.9 แสนบาท ข่าว

เปิดราคาเบนซ์หรู “เจนนี่” ซื้อให้แม่เกตุ คาดเป็นรุ่น C350e มือสอง ไม่ถึงล้าน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทำความรู้จัก หวังเหวินปิน (Wang Wenbin) ประวัติ เอกอัครราชทูตจีนประจำกัมพูชาคนปัจจุบัน อดีตโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีน ผู้มีบทบาทสำคัญในเวทีโลก ข่าวต่างประเทศ

ประวัติ “หวังเหวินปิน” จากโฆษกนักรบหมาป่า สู่ทูตจีนผู้สนับสนุนกัมพูชา

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

วงการบันเทิงเศร้า ผู้กำกับชื่อดัง เสียชีวิตแล้วในวัย 50 ปี หลังต่อสู้กับโรคมะเร็งปอด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;บิ๊กเล็ก&quot; ลงใต้ครั้งแรก รับฟังปัญหาชายแดน ตั้งเป้าส่งมอบพื้นที่ ให้ มท.ภายในปี 70 ข่าว

“บิ๊กเล็ก” ลงใต้ครั้งแรก รับฟังปัญหาชายแดน ตั้งเป้าส่งมอบพื้นที่ ให้ มท.ภายในปี 70

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บ้านหนองจาน ข่าว

กัมพูชา ส่งจดหมายถึงผู้ว่า ขอรอผลประชุม JBC อ้างชาวเขมรอยู่มานาน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
แพรรี่ ไพรวัลย์ นิยามแม่ที่ดี ต้องเป็นที่พึ่ง-ไม่ใช่ภาระให้ลูก หลังดราม่าเจนนี่-แม่เกตุ บันเทิง

แพรรี่ นิยาม ‘แม่ที่ดี’ ต้องเป็นที่พึ่ง-ไม่ใช่ภาระลูก ลั่น หยดน้ำนม ทดแทนหนี้สินไม่สิ้น

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 09 ต.ค. 2568 15:30 น.| อัปเดต: 09 ต.ค. 2568 15:07 น.
72
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

หมอเตือนภัย! นอนน้อย ทำสมองหด เทียบเท่าคนแก่ขึ้น 7 ปี เสี่ยงอัลไซเมอร์

หมอเตือนภัย! นอนน้อย ทำสมองหด เทียบเท่าคนแก่ขึ้น 7 ปี เสี่ยงอัลไซเมอร์

เผยแพร่: 9 ตุลาคม 2568
หลุดผลชันสูตรอวี๋เหมิงหลง ไม่ใช่การตกตึก ถูกทำร้าย-ล่วงละเมิดทางเพศก่อนตาย

หลุดผลชันสูตร อวี๋เหมิงหลง ถูกทรมานหนัก จมูกหัก-ฟันหน้าหลุด พบรอยล่วงละเมิด

เผยแพร่: 9 ตุลาคม 2568
พ่อแม่ห้ามไม่ฟัง! เด็กชายวัย 15 ว่ายน้ำไม่เป็น กระโดดเล่นน้ำตามเพื่อน สุดท้ายจมดับ

พ่อแม่ห้ามไม่ฟัง! เด็กชายวัย 15 ว่ายน้ำไม่เป็น กระโดดเล่นน้ำตามเพื่อน สุดท้ายจมดับ

เผยแพร่: 9 ตุลาคม 2568

เบลารุส พบ เดนมาร์ก ดูบอลสด ฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก โซนยุโรป วันที่ 9 ต.ค. 68

เผยแพร่: 9 ตุลาคม 2568
Back to top button