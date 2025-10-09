ข่าว

ความผิดระดับชาติ! นักร้องกัมพูชา โดนทัวร์หนัก หลังเผลอกิน พิซซ่าไทย จนต้องขอโทษ

เผยแพร่: 09 ต.ค. 2568 10:35 น.
โซเชียลเขมรเดือด หลังแฟนคลับเห็นนักร้องดัง "ซูออส วีซ่า" และสามีทานอาหารในร้านพิซซ่าไทย จนต้องอัดคลิปขอโทษ อ้าง "ลืมตัว" พอเห็นซอสพริกถึงนึกได้
โซเชียลเขมรเดือด หลังแฟนคลับเห็นนักร้องดัง “ซูออส วีซ่า” และสามีทานอาหารในร้านพิซซ่าไทย จนต้องอัดคลิปขอโทษ อ้าง “ลืมตัว” พอเห็นซอสพริกถึงนึกได้

กลายเป็นเรื่องราวสุดแปลกที่ถูกพูดถึงในโลกโซเชียลวันนี้ 9 ต.ค. 68 หลังจากเพจเฟซบุ๊ก เจ้าหญิงน้อยแห่งอันดามัน ได้รายงานข่าวดราม่าจากประเทศกัมพูชา กรณีนักร้องสาว ซูออส วีซ่า และสามีซึ่งเป็นนักร้องเช่นกัน ได้อัดคลิปวิดีโอพร้อมครอบครัวเพื่อกล่าวขอโทษต่อชาวกัมพูชาหลังจากที่ทั้งคู่เผลอใจพิซซ่าสัญชาตไทย อร่อยจนลืมตัวกันเลยทีเดียว โดยฝ่ายสามีได้ชี้แจงอย่างละเอียดว่า

“ผมก็ทำพลาดเหมือนกัน เพราะลืมตัว ทันใดนั้นผมก็เห็นซอสพริกและตัวอักษร ผมตื่นขึ้นมาแล้วเดินออกไปทันที ให้อภัยผมด้วยนะครับ”

เผลอทานพิซซ่าไทย จนชาวเขมรเดือดดาล
ภาพจาก : เจ้าหญิงน้อยแห่งอันดามัน

ฝ่ายชาย เสริมอีกว่า “จริง ๆ แล้วผมไปซื้อแชมพูมา แต่ไม่ได้ซื้อผลิตภัณฑ์ของสยามเลย ผมแค่ลืมไปว่าผลิตภัณฑ์ของสยามในกัมพูชามีขายเยอะเกินไป”

ขณะที่ ซูออส วีซ่า ก็ได้ออกแถลงการณ์ขอโทษจากประเทศฝรั่งเศส โดยระบุว่าการเข้าร้านดังกล่าวไม่ได้มีเจตนาตั้งใจแต่อย่างใด

ขอโทษชาวเขมร หลังเผลอใจไปทานพิซซ่าไทย
ภาพจาก : เจ้าหญิงน้อยแห่งอันดามัน

ดราม่าดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากที่มีแฟนคลับพบเห็นทั้งคู่และครอบครัวเข้าไปใช้บริการในร้านพิซซ่าของไทย และนำไปโพสต์ในโซเชียลมีเดีย จนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในกลุ่มชาตินิยมบางส่วน

ตัวอย่างผลงานเพลงของ ซูออส วิซ่า

ข้อมูลจาก

