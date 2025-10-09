ความผิดระดับชาติ! นักร้องกัมพูชา โดนทัวร์หนัก หลังเผลอกิน พิซซ่าไทย จนต้องขอโทษ
โซเชียลเขมรเดือด หลังแฟนคลับเห็นนักร้องดัง “ซูออส วีซ่า” และสามีทานอาหารในร้านพิซซ่าไทย จนต้องอัดคลิปขอโทษ อ้าง “ลืมตัว” พอเห็นซอสพริกถึงนึกได้
กลายเป็นเรื่องราวสุดแปลกที่ถูกพูดถึงในโลกโซเชียลวันนี้ 9 ต.ค. 68 หลังจากเพจเฟซบุ๊ก เจ้าหญิงน้อยแห่งอันดามัน ได้รายงานข่าวดราม่าจากประเทศกัมพูชา กรณีนักร้องสาว ซูออส วีซ่า และสามีซึ่งเป็นนักร้องเช่นกัน ได้อัดคลิปวิดีโอพร้อมครอบครัวเพื่อกล่าวขอโทษต่อชาวกัมพูชาหลังจากที่ทั้งคู่เผลอใจพิซซ่าสัญชาตไทย อร่อยจนลืมตัวกันเลยทีเดียว โดยฝ่ายสามีได้ชี้แจงอย่างละเอียดว่า
“ผมก็ทำพลาดเหมือนกัน เพราะลืมตัว ทันใดนั้นผมก็เห็นซอสพริกและตัวอักษร ผมตื่นขึ้นมาแล้วเดินออกไปทันที ให้อภัยผมด้วยนะครับ”
ฝ่ายชาย เสริมอีกว่า “จริง ๆ แล้วผมไปซื้อแชมพูมา แต่ไม่ได้ซื้อผลิตภัณฑ์ของสยามเลย ผมแค่ลืมไปว่าผลิตภัณฑ์ของสยามในกัมพูชามีขายเยอะเกินไป”
ขณะที่ ซูออส วีซ่า ก็ได้ออกแถลงการณ์ขอโทษจากประเทศฝรั่งเศส โดยระบุว่าการเข้าร้านดังกล่าวไม่ได้มีเจตนาตั้งใจแต่อย่างใด
ดราม่าดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากที่มีแฟนคลับพบเห็นทั้งคู่และครอบครัวเข้าไปใช้บริการในร้านพิซซ่าของไทย และนำไปโพสต์ในโซเชียลมีเดีย จนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในกลุ่มชาตินิยมบางส่วน
