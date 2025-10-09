บันเทิง

เผยแพร่: 09 ต.ค. 2568 15:29 น.| อัปเดต: 09 ต.ค. 2568 15:29 น.
ร่วมอาลัย ‘เหยียนเจิ้งกั๋ว’ ผู้กำกับและอดีตดาราเด็กชื่อดังชาวไต้หวัน เสียชีวิตลงอย่างสงบ ด้วยโรคมะเร็งปอด สิริอายุเพียง 50 ปี

วงการบันเทิงไต้หวันและแฟนภาพยนตร์ทั่วเอเชียต่างร่วมไว้อาลัยต่อการจากไปของ เหยียนเจิ้งกั๋ว (Yen Cheng Kuo) ผู้กำกับและอดีตดาราเด็กชื่อดัง วัย 50 ปี เสียชีวิตลงอย่างสงบ เมื่อวันที่ 7 ตุลาคมที่ผ่านมาก่อนถึงวันเกิดเขาเพียง 3 วัน หลังต่อสู้กับอาการป่วยโรคมะเร็งปอด ชนิดอะดีโนคาร์ซิโนมา (Adenocarcinoma)

วงการบันเทิงเศร้า ผู้กำกับชื่อดัง เสียชีวิตแล้วในวัย 50 ปี หลังต่อสู้กับโรคมะเร็งปอด-4

เส้นทางชีวิต เหยียนเจิ้งกั๋ว

ย้อนกลับไปในยุค 80 เหยียนเจิ้งกั๋วคือดาราเด็กที่โด่งดังที่สุดคนหนึ่งของไต้หวัน เขาแจ้งเกิดและกลายเป็นขวัญใจมหาชนจากซีรีส์ภาพยนตร์เรื่อง “The Kids” แต่เมื่อก้าวเข้าสู่วัยรุ่น แสงสว่างในวงการของเขาก็ค่อย ๆ ดับลง นำไปสู่การหันเหเข้าสู่วังวนของยาเสพติดและอาชญากรรม เหยียนเจิ้งกั๋ว ถูกศาลตัดสินจำคุกในคดีลักพาตัวเรียกค่าไถ่ และต้องใช้ชีวิตอยู่ในเรือนจำนานถึง 11 ปี

วงการบันเทิงเศร้า ผู้กำกับชื่อดัง เสียชีวิตแล้วในวัย 50 ปี หลังต่อสู้กับโรคมะเร็งปอด-1

หลังจากพ้นโทษในปี 2012 เหยียนเจิ้งกั๋ว ได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ที่แตกต่างจากเดิมโดยสิ้นเชิง เขาหันมาอุทิศตนให้กับงานสังคม สอนศิลปะการเขียนพู่กันจีน และเขียนหนังสืออัตชีวประวัติเพื่อเป็นอุทาหรณ์ ก่อนจะคัมแบ็กเข้าสู่วงการบันเทิงอีกครั้งในฐานะ ผู้กำกับภาพยนตร์เรื่อง “Gatao 2: Rise of the King” การกลับมาในครั้งนี้ เหยียนเจิ้งกั๋ว ประสบความสำเร็จถล่มทลาย ทำรายได้ทะลุร้อยล้าน และส่งผลให้เขากลับมายืนผงาดอยู่บนจุดสูงสุดของวงการภาพยนตร์ได้อีกครั้งหนึ่งอย่างสมศักดิ์ศรี

เรื่องราวของ เหยียนเจิ้งกั๋ว จะถูกจดจำในฐานะตำนานของ “นักสู้” ผู้ที่ไม่เคยยอมแพ้ต่อโชคชะตา ผู้ที่เคยผ่านทั้งจุดที่สว่างไสวที่สุดและมืดมนที่สุด แต่ก็สามารถพิสูจน์ให้เห็นว่าคนเราสามารถเริ่มต้นใหม่และกลับมายิ่งใหญ่ได้เสมอ

วงการบันเทิงเศร้า ผู้กำกับชื่อดัง เสียชีวิตแล้วในวัย 50 ปี หลังต่อสู้กับโรคมะเร็งปอด-2

อ้างอิงจาก : focustaiwan

เผยแพร่: 09 ต.ค. 2568 15:29 น.| อัปเดต: 09 ต.ค. 2568 15:29 น.
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

