ตร.ญี่ปุ่นจับเด็ก ม.1 เข้าสถานสงเคราะห์ หลังพบเล่นพนันออนไลน์ ผลาญเงินไปกว่า 700 ล้าน
ตำรวจญี่ปุ่นจับตัวเด็กชายวัย 13 ปี เข้าสถานสงเคราะห์ หลังพบว่าเล่นพนันออนไลน์อย่างหนัก ผลาญเงินไปแล้วกว่า 700 ล้านเยน
ตำรวจนครบาลโตเกียว (MPD) ได้แถลงเมื่อวันที่ 8 ตุลาคมที่ผ่านมาว่า ได้ส่งตัวเด็กชายวัย 13 ปี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ซึ่งอาศัยอยู่ในจังหวัดคานางาวะ เข้าไปยังศูนย์ให้คำปรึกษาเด็ก ในข้อหาเล่นการพนันออนไลน์อย่างต่อเนื่อง โดยพบหลักฐานว่าเด็กชายคนนี้เดิมพันในเว็บไซต์คาสิโนต่างประเทศรวมแล้วกว่า 700 ล้านเยน (ประมาณ 1.5 ล้านบาท) จากการเล่นประมาณ 7,000 ครั้ง
จากการเปิดเผยของตำรวจ เด็กชายถูกกล่าวหาว่าใช้สกุลเงินดิจิทัล “LTC (ไลต์คอยน์)” ในการเดิมพันกับเว็บไซต์คาสิโนต่างประเทศชื่อ “Shuffle Casino”
เด็กชายให้การว่า “ผมใช้โทรศัพท์มือถือที่พ่อแม่ให้มา เล่นพนันมาตั้งแต่เดือนมกราคมปีนี้” ซึ่งในขณะนั้นเขายังเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
เด็กชายคนนี้ใช้เงินค่าขนมและเงินของพ่อแม่ประมาณ 260,000 เยน แลกเป็นสกุลเงินดิจิทัลผ่านนักเรียนชายมัธยมปลายวัย 16 ปีที่รู้จักกันทางโซเชียลมีเดีย และบัญชีที่ใช้ในการเล่นคาสิโนก็ถูกสร้างขึ้นโดยใช้ที่อยู่อีเมลของผู้ปกครอง
ตำรวจระบุว่าได้เพิ่มความเข้มงวดในการปราบปรามการพนันคาสิโนออนไลน์ โดยเฉพาะการใช้สกุลเงินดิจิทัล ซึ่งตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ได้ส่งตัวนักเรียนมัธยมและบุคคลอายุระหว่าง 14-21 ปี รวม 14 คน ให้ดำเนินคดีในข้อหาเล่นพนันอย่างต่อเนื่องและเล่นพนันทั่วไปแล้ว
อ้างอิง : www.yomiuri.co.jp
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ฉาว! ผู้บริหารส.ฟุตบอลญี่ปุ่นโดนจับที่ฝรั่งเศส ฐานดูสื่อลามกเด็กบนเครื่องบิน
- ชายชาวบราซิล ผู้มีอายุยืนที่สุดในโลก ฉลองวันเกิด 113 ปี กับครอบครัวสุดอบอุ่น
- สาวเมืองผู้ดีวัย 25 ไปหาหมอเรื่องผื่น ก่อนได้บทเรียนราคาแพง เตือน “หมั่นเช็กลำคอ”
ติดตาม The Thaiger บน Google News: